A hóhelyzet a filmek világát is elérte: Holnapután és a legjobb havas katasztrófafilmek

Most, hogy napok óta árgus szemekkel figyeljük az Időképet és az Útinformot a magyarországi hóhelyzet miatt, eljött az idő, hogy ne csak bosszúságként éljük meg a havazást, hanem a szórakoztató oldaláról fogjuk meg a kérdést. Akinek már tele van a hócipője, annak ajánljuk az alábbi havas katasztrófafilmeket, melyeket kényelmesen, az otthon melegéből nézhetünk. Természetesen a Holnapután sem hiányozhat a listáról.

A Holnapután az egyik legklasszikusabb havas katasztrófafilm (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Holnapután

Kezdjük egy igazi klasszikussal. A Roland Emmerich rendezte Holnapután Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid és Emmy Rossum főszereplésével egy hamisítatlan amerikai katasztrófafilm. Főhősünk, Jack Hall, akit Dennis Quaid alakít, klimatológus, aki kutatásai segítségével hatalmas természeti katasztrófákat jósol, azonban ahogy ezekben a történetekben lenni szokott, hiába figyelmeztet a veszélyre, senki nem hisz neki. Persze megtörténik a baj, ami katasztrófák sorát hozza magával és egy apokaliptikus jégkorszakban csúcsosodik ki. Jacknek el kell jutnia Washington D.C.-ből New Yorkba, hogy megmentse a fiát, Samet (Jake Gyllenhaal), aki csapdába esett a városban. Ha valaki attól félne, hogy ránk is hasonló sors vár a napokban, az megnyugodhat, ugyanis a film 2004-es debütálásakor a Virginiai Egyetem környezetvédelmi tanulmányokkal foglalkozó kutatója, Patrick J. Michaels azt mondta, hogy a filmben látott események fizikai képtelenségek és szinte semmi esély arra, hogy ilyesmi megtörténjen.

Dennis Quaid mindenkit figyelmeztet a katasztrófára (Fotó: KPA Honorar & Belege)

2012

A híres-neves 2012 központi tematikája a maja naptárral összemosott, de valójában a modern ember által kitalált teória, ami szerint 2012. december 21-én elérkezik a világvége, mely természetesen havas-jeges katasztrófákat is magába foglal. A film szintén Roland Emmerich keze munkája, úgy tűnik, a rendezőt szinte megszállott módon érdekli a világvége és a természeti katasztrófák lehetséges kimenetelei. Bár a film debütálásakor Emmerich azt mondta, ezzel befejezi a katasztrófafilmek gyártását, a 2012 után még elkészítette A függetlenség napja: Feltámadás és a Moonfall című mozikat. A főszerepben John Cusack egy írót alakít, aki próbálja egybentartani a családját és közben életben maradni az apokaliptikus, természeti elemek sújtotta világban.