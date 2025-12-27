Jégvarázs minden mennyiségben – Íme a legjobb havas filmek!

Ugyan az utóbbi években egyre csökken az esélye, hogy igazi fehér karácsonyban legyen részünk, van rá mód, hogy mégis megidézzük a hótakarót és a jégcsapokat. Íme a legszebb és leghavasabb mozik, melyek közül nem hiányozhat a Jégvarázs, vagy a Coen testvérek remekműve, a Fargo sem.

A Jégvarázs sem hiányozhat a legjobb havas filmek közül (Fotó: Entertainment Pictures)

Jégvarázs minden mennyiségben

A Jégvarázs kihagyhatatlan, ha havas-jeges filmekről van szó. A 2013-as animációs mese Anna és Elza hercegnőkről, Arendelle hófedte királyságának uralkodó testvérpárjáról szól, de leginkább a szeretet mindent legyőző erejéről. Talán senkinek nem kell bemutatni a mese történetét, hiszen a premier óta a csapból is a Jégvarázs folyt és folyik a mai napig. Ez köszönhető a különleges látványvilágnak, a szerethető karaktereknek, mint Olaf, a hóember vagy Sven, a rénszarvas, és a felejthetetlenül fülbemászó dallamoknak, mint az Idina Menzel által előadott Let it snow. A Jégvarázshoz 2019-ben folytatás is készült, ami az első részhez hűen szintén pazar animált látvánnyal és a Panic! At The Disco frontembere, Brendon Urie jóvoltából szerzett Into The Unknown című dallal szintén ikonikussá vált. A Disney+ kínálatában külön Jégvarázs-gyűjteményt is találunk, ami nemcsak a két egész estés mozit tartalmazza, hanem több rövidfilmet is Arendelle lakóinak hétköznapjaiból.

A Jégvarázs Anna és Elza hercegnők történetét meséli el (Fotó: Walt Disney Animation Studios)

Fargo

A Coen testvérek thrillere ugyan nem kimondottan a karácsony meghitt szellemiségét idézi meg, de kihagyhatatlan alkotás, ha a hamisítatlan havas tájakról van szó. A főszerepekben William H. Macy, Steve Buschemi és Frances McDormand vérezik össze a minnesotai hómezőt. Bár a helyszín Minnesota, Amerika egyik leghavasabb állama, amikor a forgatás elkezdődött 1995 január 22-én, az állam az elmúlt 100 év második legmelegebb telét élte. A Coen testvéreknek így folyamatosan költöztetniük kellett a forgatást Minnesotán belül, de vettek fel jeleneteket Kanadában és Észak-Dakotában is, a filmben látható hó nagy része pedig műhó volt. A Fargo azon kevés filmek egyike, melynek sorozat formájában készült el a folytatása, ráadásul sikeres is lett a rajongók körében.