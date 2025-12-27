KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jégvarázs minden mennyiségben – Íme a legjobb havas filmek!

Jégvarázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 10:35
FargoCoen testvérekfehér karácsony
Ha kint nem is hull nagy pelyhekben a hó, bent a tévé előtt még megidézhetjük a fehér karácsonyt a legjobb havas filmekkel. Listánkon szerepel az örök klasszikus Jégvarázs, de a zordabb történetek kedvelői is találnak maguknak néznivalót ajánlónkban.

Ugyan az utóbbi években egyre csökken az esélye, hogy igazi fehér karácsonyban legyen részünk, van rá mód, hogy mégis megidézzük a hótakarót és a jégcsapokat. Íme a legszebb és leghavasabb mozik, melyek közül nem hiányozhat a Jégvarázs, vagy a Coen testvérek remekműve, a Fargo sem. 

Olaf, a hóember a Jégvarázs című animációs meséből.
A Jégvarázs sem hiányozhat a legjobb havas filmek közül (Fotó: Entertainment Pictures)

Jégvarázs minden mennyiségben 

A Jégvarázs kihagyhatatlan, ha havas-jeges filmekről van szó. A 2013-as animációs mese Anna és Elza hercegnőkről, Arendelle hófedte királyságának uralkodó testvérpárjáról szól, de leginkább a szeretet mindent legyőző erejéről. Talán senkinek nem kell bemutatni a mese történetét, hiszen a premier óta a csapból is a Jégvarázs folyt és folyik a mai napig. Ez köszönhető a különleges látványvilágnak, a szerethető karaktereknek, mint Olaf, a hóember vagy Sven, a rénszarvas, és a felejthetetlenül fülbemászó dallamoknak, mint az Idina Menzel által előadott Let it snow. A Jégvarázshoz 2019-ben folytatás is készült, ami az első részhez hűen szintén pazar animált látvánnyal és a Panic! At The Disco frontembere, Brendon Urie jóvoltából szerzett Into The Unknown című dallal szintén ikonikussá vált. A Disney+ kínálatában külön Jégvarázs-gyűjteményt is találunk, ami nemcsak a két egész estés mozit tartalmazza, hanem több rövidfilmet is Arendelle lakóinak hétköznapjaiból. 

Anna és Elza, a Jégvarázs című animációs mese főszereplői.
A Jégvarázs Anna és Elza hercegnők történetét meséli el (Fotó: Walt Disney Animation Studios)

Fargo

A Coen testvérek thrillere ugyan nem kimondottan a karácsony meghitt szellemiségét idézi meg, de kihagyhatatlan alkotás, ha a hamisítatlan havas tájakról van szó. A főszerepekben William H. Macy, Steve Buschemi és Frances McDormand vérezik össze a minnesotai hómezőt. Bár a helyszín Minnesota, Amerika egyik leghavasabb állama, amikor a forgatás elkezdődött 1995 január 22-én, az állam az elmúlt 100 év második legmelegebb telét élte. A Coen testvéreknek így folyamatosan költöztetniük kellett a forgatást Minnesotán belül, de vettek fel jeleneteket Kanadában és Észak-Dakotában is, a filmben látható hó nagy része pedig műhó volt. A Fargo azon kevés filmek egyike, melynek sorozat formájában készült el a folytatása, ráadásul sikeres is lett a rajongók körében.

Frances McDormad a Fargo egyik jelenetében.
Frances McDormand egyik kedvenc alakítása volt a Fargo  (Fotó: KPA Copyright)

A hó társadalma  

A hó társadalma a Fargóhoz hasonlóan nem egy lélekemelő történet. Megtörtént események alapján készült a film az 1972-es Andokban történt repülőgép-szerencsétlenségről. Az uruguay-i rögbicsapat éppen Chilébe tartott egy meccsre, amikor az Andok hegység fölött a repülőgép nekiütközött egy hatalmas gleccsernek. A fedélzeten lévők közül 29-en élték túl a zuhanást, de az Andokban töltött idő alatt további áldozatokat követelt a katasztrófa. A film amellett, hogy részletesen elmeséli az eseményeket, és bemutatja, mire képes az ember, ha túlélésről van szó, lenyűgöző felvételeken tárja a szemünk elé a jeges hegycsúcsok kegyetlen és mostoha világát.

A hó társadalma című film egy jelenete.
Az uruguay-i rögbicsapat maréknyi túlélője megtalálásuk pillanatában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Holiday

A lista végére az előzőekhez képest egy jóval kellemesebb film kerül. A Jude Law, Jack Black, Kate Winslet és Cameron Diaz főszereplésével készült Holiday már 2006-os debütálása óta töretlenül az élvonalban áll, ha karácsonyi filmekről van szó. Kate Winslet karaktere, Iris, és a Cameron Diaz által alakított Amanda saját életüktől megcsömörlötten egy impulzív döntés következtében lakást cserélnek az ünnepekre. Iris birtokba veszi Amanda Los Angeles-i otthonát, Amanda pedig egészen Angliáig menekül Iris takaros vidéki kuckójába. Természetesen nem lenne igazi karácsonyi romantikus vígjáték, ha nem láthatnánk a lenyűgöző, havas angol vidéket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu