Rekorderedményekkel zárta az évet a Filmio: tarolt a magyar streaming!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 17:07
Nemzeti FilmintézetFilmio
Idén szinte sosem látott rekordszámokat produkált a magyar streaming platform. A Filmio számára gyümölcsöző volt 2025.

Soha nem néztek ennyi magyar filmet a Filmion, mint 2025-ben: rekordévet zárt a magyar filmek otthona! A Nemzeti Filmintézet (NFI) 2020-ban indította el egyedülálló streamingplatformját, amely hetente bővülő, különleges kínálattal várja a magyar filmek rajongóit. A már csaknem 1200 alkotást tartalmazó streamingplatform az elmúlt évben kétszámjegyű növekedést ért el – adta hírül a Nemzeti Filmintézet.

A Filmio kínálatában is elérhető Hunyadi sorozat Kádár L. Gellért főszereplésével.
A Hunyadi-sorozat volt az abszolút közönségkedvenc a Filmio kínálatában (Fotó: wikipedia)

Filmio rekordok 2025-ben

A klasszikus és kortárs alkotásokat egyaránt kínáló Filmion 2025-ben összesen 280 ezerszer indították el a felhasználók a kínálatban szereplő filmeket, ami 20 százalékos növekedés az előző évhez képest (2024-ben szintén 20 százalékos volt a növekedés.) Ugyancsak jelentősen, több mint 10 százalékkal nőtt a filmnézésre fordított idő: a felhasználók összesen 11 év 54 nap 19 órát töltöttek a Filmio tartalmaival 2025-ben. A Nemzeti Filmintézet 2025-ben is több kampányt indított a magyar filmek népszerűsítésére, ezek keretében rendszeresen tett népszerű alkotásokat ingyenesen elérhetővé a Filmion: februárban a Jókai 200 emlékév kapcsán, áprilisban a Magyar Film Napja alkalmából, nyáron a Filmio Fesztivál, szeptemberben pedig a Filmio Klasszikus Film Maraton alatt lehetett a kínálat egy részét ingyen nézni. A leghosszabb ingyenes időszak idén is, immár hagyományosan, az ünnepi időszakban, Adventtől Vízkeresztig tartott: a „Filmio Nagy karácsony” keretében 5 héten át 130 alkotás volt ingyen elérhető a 130 éves mozi tiszteletére. Az akció rendkívüli sikert aratott: a felhasználók tízszer annyi lejátszást indítottak, mint egy átlagos hónapban. Az abszolút közönségkedvencek a Kádár L. Gellért főszereplésével készült Hunyadi-sorozat, az Anyám és más futóbolondok a családból, A tanú, a Macskafogó, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű, A Viszkis, a Most vagy soha!, Az unoka, a Toxikoma, valamint a Csapd le csacsi voltak. 

Kádár L. Gellért színész.
Kádár L. Gellért sorozata, a Hunyadi letarolta a platformot (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az elmúlt öt év tapasztalata azt mutatja, hogy nagy szükség van a Filmiora, ami egy egyedülálló streamingplatform kiváló minőségben felújított klasszikusokkal és kortárs magyar filmekkel, sorozatokkal. A platformon 1914-től kezdve találhatók meg a magyar filmörökség nagyszerű darabjai. A kezdetben 250 filmből álló kínálat általában hetente egy-egy klasszikus és kortárs alkotással bővül, kölcsönzéssel vagy előfizetéssel elérhető filmek száma mostanra megközelíti az 1200-at. A kínálat 2026-ban is folyamatosan bővül: sorban érkeznek majd a platformra 2025 mozis kedvencei. Újdonságként már szerepel a kínálatban a Lepattanó című sportvígjáték, a Budapest Bár: A pesti dal története című dokumentumfilm, hamarosan érkezik a Molnár Piroska és Vilmányi Benett főszereplésével készült Csendes éj és a Másutt - a Korda testvérek című dokumentumfilm is, amely a filmipart meghódító, világhírű három Korda-testvér lebilincselő élettörténete.  

 

