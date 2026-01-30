Amikor a fák filmszereplők lesznek: ők a kedvenceink a vászonról

Január 29-től látható a mozikban Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát, amelynek középpontjában egy botanikus kertben ginkgo biloba áll, az idős fa áll természetesen a hozzá kapcsolódó emberi történetekkel együtt, lesz érdekes. Fák és növények ritkán válnak filmek főszereplőivé, de amikor igen, az annál emlékezetesebb, ahogyan az alábbi példák is mutatják.

A Csendes barátban is a fák, pontosabb egy fa viszi el a showt Fotó: MFI

Fák a filmvásznon, aki ellopják a filmet

Óz, a csodák csodája (1939)

Ha az ember lánya már nem Kansasban van többé, hanem Óz birodalmában, ott az is előfordulhat, hogy a fák kissé másként viselkednek. Például ha almát szeretne szakítani róluk, felháborodottan reagálnak, de szerencsére a Madárijesztő trükkjével így is szerezhető tőlük egy kis nasi.

Gonosz halott (1981)

Egy filmszereplőnél nem hátrány, ha képes a mozgásra, sőt akár a kommunikációra is, így nem csoda, hogy a szereplőnek szánt növényeket és fákat a legtöbb esetben ilyen módon „életre keltik” a filmek. Horror esetében pedig a démon által megszállt, virgonccá vált erdei ágak és indák nem éppen békés szándékkal közelítenek a hősökhöz.

Pocahontas (1995)

Az amerikai őslakosok mindennapjaiban és hitvilágában a természettel való kapcsolat központi szerepet játszott, ez pedig többek között Fűzanyó alakjában jelent meg a Disney-féle indiánmesében. Pocahontas nagymamája egy göcsörtös fűzfa formájában él tovább ebben a történetben, akitől még tanácsot is lehet kérni szívügyekben.

A Gyűrűk Ura: A két torony (2002)

A Gyűrűk Ura regények és filmek egyik legszerethetőbb karaktere Szilszakáll, a fa formájú ősi lény, az entek bölcs vezére, akinek minden kétlábú „hamarinak” tűnik, míg aztán a természetpusztítók ellen fel nem gerjed a haragja. Kevésbé köztudott, hogy Szilszakáll hangját a film eredeti változatában a Gimlit alakító John Rhys-Davies adta, így ő lett az egyetlen színész, aki két fontos szereplőt is eljátszott a trilógiában.

A galaxis őrzői-filmek (2014–2023)

A faszerű űrlény, Groot olyan nevezetes elődökhöz csatlakozott a popkultúrában, mint Hodor és Dömdödöm, ugyanis ő is egyetlen kifejezést képes ismételgetni: „Én vagyok Groot.” A mondat azonban mindig mást jelent, így a hangját adó Vin Diesel számára az alakítás megkönnyítésére külön „fordítás” is készült a forgatókönyv Grootra vonatkozó dialógusaiból. A karakter kifejlett fa és csemete változatban is rendkívül népszerűvé vált, olyannyira, hogy még saját animációs tévésorozatot is kapott Én vagyok Groot címmel.