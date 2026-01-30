Amikor a fák filmszereplők lesznek: ők a kedvenceink a vászonról

Január 29-től látható a mozikban Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát, amelynek középpontjában egy botanikus kertben ginkgo biloba áll, az idős fa áll természetesen a hozzá kapcsolódó emberi történetekkel együtt, lesz érdekes. Fák és növények ritkán válnak filmek főszereplőivé, de amikor igen, az annál emlékezetesebb, ahogyan az alábbi példák is mutatják.
Ha az ember lánya már nem Kansasban van többé, hanem Óz birodalmában, ott az is előfordulhat, hogy a fák kissé másként viselkednek. Például ha almát szeretne szakítani róluk, felháborodottan reagálnak, de szerencsére a Madárijesztő trükkjével így is szerezhető tőlük egy kis nasi.
Egy filmszereplőnél nem hátrány, ha képes a mozgásra, sőt akár a kommunikációra is, így nem csoda, hogy a szereplőnek szánt növényeket és fákat a legtöbb esetben ilyen módon „életre keltik” a filmek. Horror esetében pedig a démon által megszállt, virgonccá vált erdei ágak és indák nem éppen békés szándékkal közelítenek a hősökhöz.
Az amerikai őslakosok mindennapjaiban és hitvilágában a természettel való kapcsolat központi szerepet játszott, ez pedig többek között Fűzanyó alakjában jelent meg a Disney-féle indiánmesében. Pocahontas nagymamája egy göcsörtös fűzfa formájában él tovább ebben a történetben, akitől még tanácsot is lehet kérni szívügyekben.
A Gyűrűk Ura regények és filmek egyik legszerethetőbb karaktere Szilszakáll, a fa formájú ősi lény, az entek bölcs vezére, akinek minden kétlábú „hamarinak” tűnik, míg aztán a természetpusztítók ellen fel nem gerjed a haragja. Kevésbé köztudott, hogy Szilszakáll hangját a film eredeti változatában a Gimlit alakító John Rhys-Davies adta, így ő lett az egyetlen színész, aki két fontos szereplőt is eljátszott a trilógiában.
A faszerű űrlény, Groot olyan nevezetes elődökhöz csatlakozott a popkultúrában, mint Hodor és Dömdödöm, ugyanis ő is egyetlen kifejezést képes ismételgetni: „Én vagyok Groot.” A mondat azonban mindig mást jelent, így a hangját adó Vin Diesel számára az alakítás megkönnyítésére külön „fordítás” is készült a forgatókönyv Grootra vonatkozó dialógusaiból. A karakter kifejlett fa és csemete változatban is rendkívül népszerűvé vált, olyannyira, hogy még saját animációs tévésorozatot is kapott Én vagyok Groot címmel.
Az elmúlt évek egyik csendes mozisikere volt A tölgy – Az erdő szíve, amelyet dokumentumfilm létére is sok tízezren néztek meg a nagyvásznon. A benne ábrázolt események nem egyszer a játékfilmek izgalmaival és humorával érnek fel, pedig mindössze egyetlen tölgyfa és lakóinak életét figyelhetjük meg benne.
A hazai filmművészet kiemelkedő alkotójaként Enyedi Ildikó a Testről és lélekről után ismét a természet és az emberi lélek viszonyát vizsgálja egy lírai történeten keresztül. A főszerepben egy igazi nemzetközi sztár, a hongkongi Tony Leung Chiu-wai látható. A Csendes barát történetének, pontosabban a benne elmesélt három történetnek középpontjában egy botanikus kert közepén álló idős fa található, amely három emberi sors tanúja, és talán a maga módján alakítója is.
