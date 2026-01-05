Timothée Chalamet szerelmet vallott, Leonardo DiCapriót porig alázták – Íme a Critics Choice Awards legemlékezetesebb pillanatai

Gőzerővel zakatol Hollywood az Oscar-idény felé. A pár héttel ezelőtti Gotham Awards után most megrendezték az első 2026-os díjátadót, a harminc éves múltra visszatekintő Critics Choice Awards-ot is, melyen minden túlzás nélkül kiakadt az összes sztárskála kiakadt volna, annyira telített volt a felhozatal, de mégsem attól maradt emlékezetes az este, hogy ugyanazon a vörös szőnyegen láthattuk Adam Sandlert, Jacob Elordit, Timothée Chalamet-t vagy Leonardo DiCapriót, hiszen a gálán jócskán akadtak ciki és cuki pillanatok egyaránt.

A Critics Choice Awards 2026-os gáláján Leonardo DiCaprio került a középpontba, de nem úgy, ahogy az Egyik csata a másik után főszereplője szerette volna (Fotó: Warner Bros. Studios)

Leonardo DiCapriót szénné oltották a Critics Choice Awards-on

A 2026-os gálákat elindító Critics Choice Awards sem maradhatott el kínos momentum nélkül, melyet az est házigazdájának, Chelsea Handlernek köszönhetünk. A humorista csípős megjegyzései elől senki sem menekülhetett a közönség soraiból, így az a Leonardo DiCaprio sem, aki azzal került az elmúlt napokban az újságok címlapjaira, hogy a világ egyik leggazdagabb emberével, Jeff Bezosszal bulizgatott.

A Leonardo DiCaprio-filmek száma tavaly tovább bővült, azonban a sztárszínész díjai nem gyarapodtak egyelőre (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Leo majdnem nem ért ide, mert egy hajón ragadt St Barts-ban. Olyan volt, mint a Titanic, csak még annál is rosszabb, mert Jeff Bezos is ott volt

− szólt be a komikus az Oscar-díjas színésznek, aki láthatón jól fogadta a poént, így nem lett Will Smith-Chris Rock vagy Vin Diesel-Dwayne Johnson-afférhoz hasonló, kínosan emlékezetes szituáció.

Timothée Chalamet a színpadon vallott szerelmet

A díjátadó másik emlékezetes momentuma a DiCaprio utáni színészgeneráció szépfiújához, Timothée Chalamet-hez volt köthető. A Dűne-filmek nemrégiben Magyarországon forgató sztárja a Marty Supreme címszereplőjeként volt jelölve a legjobb férfi főszereplő díjára, melyet el is hódította, ám a lényeg csak azután következett, miután a magyarok által csak "Timothée Csalamádénak" nevezett szépfiú fellépett a pódiumra.

A Critics Choice Awards nyertesei között ott volt az a Timothée Chalamet is, aki győzelmét szerelmének, Kylie Jennernek ajánlotta (Fotó: Kevin Mazur / GettyImages)

Chalamet ugyanis köszönőbeszéde jelentős részét kedvesének, Kylie Jennernek címezte:

Köszönöm a partneremnek, aki már három éve velem van. Köszönöm azt az alapot, amit együtt megteremtettünk. Szeretlek! Nélküled képtelen lettem volna megcsinálni. Köszönöm a szívem mélyéből!

– hangzott el Chalamet-tól, aki ezzel a beszédével csírájában fojtotta el azokat a pletykákat, melyek hetek óta keringtek Hollywood népszerű gerlepárjáról, miszerint már nem is alkotnak egy párt.