Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Timothée Chalamet szerelmet vallott, Leonardo DiCapriót porig alázták – Íme a Critics Choice Awards legemlékezetesebb pillanatai

gála
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 17:45
Timothée ChalametLeonardo DiCapriogaléria
Elstartolt a 2026-os díjátadó-idény. Kiosztották a Critics Choice Awards kitüntetéseit. Az est természetesen nemcsak a díjakról, hanem a kellemetlen és kellemes pillantok tömkelegéről, illetve a mesébe illő ruhakölteményekről is szólt.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Gőzerővel zakatol Hollywood az Oscar-idény felé. A pár héttel ezelőtti Gotham Awards után most megrendezték az első 2026-os díjátadót, a harminc éves múltra visszatekintő Critics Choice Awards-ot is, melyen minden túlzás nélkül kiakadt az összes sztárskála kiakadt volna, annyira telített volt a felhozatal, de mégsem attól maradt emlékezetes az este, hogy ugyanazon a vörös szőnyegen láthattuk Adam Sandlert, Jacob Elordit, Timothée Chalamet-t vagy Leonardo DiCapriót, hiszen a gálán jócskán akadtak ciki és cuki pillanatok egyaránt.

One Battle After Another Leonrdao DiCaprio Critics Choice Awards
A Critics Choice Awards 2026-os gáláján Leonardo DiCaprio került a középpontba, de nem úgy, ahogy az Egyik csata a másik után főszereplője szerette volna (Fotó: Warner Bros. Studios)

Leonardo DiCapriót szénné oltották a Critics Choice Awards-on

A 2026-os gálákat elindító Critics Choice Awards sem maradhatott el kínos momentum nélkül, melyet az est házigazdájának, Chelsea Handlernek köszönhetünk. A humorista csípős megjegyzései elől senki sem menekülhetett a közönség soraiból, így az a Leonardo DiCaprio sem, aki azzal került az elmúlt napokban az újságok címlapjaira, hogy a világ egyik leggazdagabb emberével, Jeff Bezosszal bulizgatott.

One Battle After Another Red Carpet
A Leonardo DiCaprio-filmek száma tavaly tovább bővült, azonban a sztárszínész díjai nem gyarapodtak egyelőre (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Leo majdnem nem ért ide, mert egy hajón ragadt St Barts-ban. Olyan volt, mint a Titanic, csak még annál is rosszabb, mert Jeff Bezos is ott volt

− szólt be a komikus az Oscar-díjas színésznek, aki láthatón jól fogadta a poént, így nem lett Will Smith-Chris Rock vagy Vin Diesel-Dwayne Johnson-afférhoz hasonló, kínosan emlékezetes szituáció.

Timothée Chalamet a színpadon vallott szerelmet

A díjátadó másik emlékezetes momentuma a DiCaprio utáni színészgeneráció szépfiújához, Timothée Chalamet-hez volt köthető. A Dűne-filmek nemrégiben Magyarországon forgató sztárja a Marty Supreme címszereplőjeként volt jelölve a legjobb férfi főszereplő díjára, melyet el is hódította, ám a lényeg csak azután következett, miután a magyarok által csak "Timothée Csalamádénak" nevezett szépfiú fellépett a pódiumra.

31st Annual Critics Choice Awards - Backstage
A Critics Choice Awards nyertesei között ott volt az a Timothée Chalamet is, aki győzelmét szerelmének, Kylie Jennernek ajánlotta (Fotó: Kevin Mazur /   GettyImages)

Chalamet ugyanis köszönőbeszéde jelentős részét kedvesének, Kylie Jennernek címezte:

Köszönöm a partneremnek, aki már három éve velem van. Köszönöm azt az alapot, amit együtt megteremtettünk. Szeretlek! Nélküled képtelen lettem volna megcsinálni. Köszönöm a szívem mélyéből!

– hangzott el Chalamet-tól, aki ezzel a beszédével csírájában fojtotta el azokat a pletykákat, melyek hetek óta keringtek Hollywood népszerű gerlepárjáról, miszerint már nem is alkotnak egy párt.

A rengeteg meglepetést okozó gálát szokás szerint grandiózus bevonulás előzte meg. A vörös szőnyeg szemkápráztató ruhakölteményeiről készült galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Critics Choice Awards
Critics Choice Awards
Critics Choice Awards
Critics Choice Awards
Critics Choice Awards
Ethan Hawke on the red carpet of the 31st Critics Choice Awards on Sunday January 4, 2026 at the Barker Hanger in Santa Monica, California. JAVIER ROJAS/PI
Critics Choice Awards
Critics Choice Awards
Critics Choice Awards
Elle Fanning on the red carpet of the 31st Critics Choice Awards on Sunday January 4, 2026 at the Barker Hanger in Santa Monica, California. BURT HARRIS/BNS/PI
Galéria: Extra villantások és bohózatba illő dresszek: Ezek voltak a Critics Choice Awards legérdkesebb ruhakölteményei
1/11
Az este sztárjai: Timothée Chalamet és Kylie Jenner, akik ezúttal nem öltöztek egyen színbe, de az összhang így is megvolt

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu