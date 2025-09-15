Újra a csúcson a Vészhelyzet szívtiprója! Carter dokit elzavarta a felesége, de így is elhozta az Emmy-díjat

Noah Wyle régóta várt elismerésben részesült. A 77. Emmy-díjátadón gálán a Vészhelyzet Pittsburghben sorozat főszerepéért megkapta élete első Emmy-díját. Anno a Vészhelyzet széria Carter dokijaként lopta be magát a nézők szívébe, és itthon különösen nagy népszerűségre tett szert a szereppel, mégis közel 30 évet kellett várnia a díjra.

Mindenki kedvenc Carter dokija, Noah Wyle végre megkaphatta a régóta várt elismerést (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Noah Wyle útja az Emmy-díjig

A színész 1994-ben, a Vészhelyzet első évadában tűnt fel és szinte azonnal mindenki kedvence lett John Carter dokiként. A 15 évadon át futó széria egyik állandó szereplője lett, és még a Jóbarátok sorozatban is feltűnt kollégájával, George Clooney-val egy epizódszerep erejéig, természetesen orvosként. A Vészhelyzetért már korábban is jelölték Emmy-díjra, nem is egy alkalommal, azonban egészen eddig egyszer sem sikerült díjra váltani a jelölést.

A széria végeztével a Titkok könyvtára-filmek főszerepében dolgozott tovább, melyből sorozat is készült. A magyar nők kedvence volt a Vészhelyzetben nyújtott alakításával, és még a 30y zenekar is megénekelte a karakterét, így amikor megérkezett a bejelentés, hogy az ő főszereplésével érkezik az új orvosos széria, a Vészhelyzet Pittsburghben, itthon elszabadultak a háziasszonyok indulatai. Az első évad akkora siker volt, hogy már készül is a folytatás, ami várhatóan 2026 januárjában debütál majd az HBO Max kínálatában.

Korábban 5 alkalommal jelölték a Vészhelyzetben nyújtott alakításáért, azonban egyszer sem nyert (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Az Emmy gála sztárjának szakmai sikerei, magánéleti bökkenői

Carter doktor lehet, hogy a képernyőn a nők kedvence volt, azonban a valóság ennél sokkal profánabb. Wyle 2000-ben vette feleségül Tracy Warbint, akitől 2 gyermeke született, ám a frigynek 2010-ben befellegzett. Állítólag a Vészhelyzet sztárja nem egy kimondottan hűséges típus, több alkalommal és több nővel is viszonyt folytatott a Warbinnal való házassága alatt, aminek a színész hűtlensége vetett véget. De nem kesergett sokáig, még meg sem száradt a tinta a válási papírokon, amikor 2011-ben randizni kezdett Sara Wells színésznővel, akit 2014-ben feleségül is vett. Úgy tűnik ez a házasság sikeresebbnek bizonyult, hiszen a pár a mai napig boldog egységet alkot.