Filmek a második esélyről – A legjobb időhurkos alkotások szilveszter estére

Szilveszter napján az emberek előszeretettel elevenítik fel, mit is hozott számukra az idei év. Ez az önreflexió napja, amikor levonjuk a tanulságokat, summázzuk a jó és rossz pillanatokat, elgondolkodunk azon, mit csináltunk volna másképp. Majd pedig bízunk abban, hogy tapasztaltabban lépünk át az új évbe. Ez a tapasztalat segíthet megvalósítani az előttünk álló újabb esztendőben abszolválni kívánt célokat. Szóval lényegében ugyanazt csináljuk, mint azok a karakterek, akik időhurokban tengődve próbálnak helyrehozni vagy elérni valamit. Amennyiben az év végi összegzéshez szüksége lenne egy kis segítségre, listáztunk néhány filmet, amelyek különféle érzelmek kiváltása mellett rengeteg tanulsággal is szolgálhatnak.

Szilveszteri programok filmkedvelőknek:

Idétlen időkig (1993)

Talán mindenkinek a zombiként is állati vicces Bill Murray Mormota-napi vígjátéka ugrik be először, ha ezt a témát feldolgozó filmről van szó. Nem meglepő, hiszen nemcsak a hasizmainkat dolgoztatja meg a mozi a kiváló humorával és szituációival, hanem egy elképesztő karakterfejlődésnek is tanúi lehetünk, és mindkettőhöz elengedhetetlen hozzájárult Murray fantasztikus alakítása.

Ha időhurkos filmet kellene mondani, mindenkinek Billy Murray klasszikusa ugrik be elsőként

A holnap határa (2014)

Az Ana de Armas által nemrégiben dobott Tom Cruise egyszer már leszámolt a földönkívüliekkel a 2005-ös Világok harcában, de ebben a sci-fi-akcióban megint ellenük kell kesztyűt, vagyis inkább fegyverarzenállal felvértezett hacukát ragadnia. A Dwayne Johnsonnal való toxikus kapcsolatában sírva-zokogva tomboló Emily Blunttal karöltve kell minden nap megküzdeniük az invázióval, hogy aztán minden nap végén hősi halált haljanak, míg egyszer végül megfordul a szerencséjük.

Emily Blunt és Tom Cruise addig áldozzák fel magukat, míg meg nem mentik a világot

Boldog halálnapot! (2017)

Le mernénk fogadni, hogy majdnem mindenki kedvenc napja az évben a saját születésnapja. Megannyi szeretet és figyelem övezi ezt a napot, miért lenne rossz ötlet pont ezt a napot újra és újra átélni? Ennek a horror-vígjátéknak főszereplője, Tree is gondolhatná ezt, amíg aznap este meg nem gyilkolják, hogy aztán egy végtelennek tűnő időspirálba kerüljön, ami arra kényszeríti, hogy élje át ugyanezt napot, majd haljon meg megint mindaddig, míg ki nem deríti, ki akarja a vesztét okozni, hátha ezzel kiutat talál a hurokból.