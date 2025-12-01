Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Nem Tizi, még csak nem is Will: ő lett a rajongók kedvence a Stranger Things új évadában!

2025. december 01.
Múlt hét csütörtök óta ismét sci-fi-lázban ég a Netflix. A Stranger Things 5. évada letarolta a platformot, a rajongók teljesen megőrültek attól, hogy újra láthatták szeretett karaktereiket, ám mégis egy új szereplő lopta el a show-t.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Végre új évaddal jelentkezett a Stranger Things, a hawkinsi tinisci-fi hangulata pedig rögtön magával ragadta a fanokat. Ez nem csoda, hiszen a széria szerelmeseinek több mint három évet kellett várnia a legfrissebb felvonás megjelenésére, így mindenki nagyon várta már, mikor láthatja kedvenc karakterét. Bár az 5. szezonnal akadtak némi problémák, ráadásul egy súlyos botrány is megelőzte a premiert, de mindezek ellenére hatalmasat szólt a műsor első négy epizódja, köszönhetően a botránykeltésre készülő Noah Schnapp Willjének, a még mindig fantasztikus soundtracknek és az eddig nem látott mértékű izgalmaknak. A hab a tortán viszont egyértelműen egy olyan figura volt, aki ugyan csak most mutatkozott be a nézőknek, de rögtön elnyerte mindenki szívét.

STRANGER THINGS: SEASON 5: TV Series
A Stranger Things szereplői 3 és fél év után tértek vissza a platformra (Fotó: Netflix)

Bútorreklámból a Netflix élére

A Stranger Things 5. évadában ismerhettük meg a hawkinsi Eric Cartmant, azaz Dilis Dereket. A pufi kisfiú cuki külseje és szókimondó, kendőzetlen stílusa kettősségével azonnal a figyelem középpontjába került, és az előző fejezetben elköszönő Eddie után egyhamar meglett a rajongók új kedvence: „Te vagy a Stranger Things 5. évadának legviccesebb karajtere!” írják egy emberként Instagramon a kommentelők.

Dereket egyébként a mindössze 13 éves Jake Connelly játssza, aki abszolút a Netfix felfedezettjének számít. A Duffer testvérek műsora előtt csak egy Between the Silence című 2022-es rövidfilmben bukkant fel, ám a rendezőpáros nem itt figyelt fel rá:

Jake Connelly egy igen különleges gyerek. A Stranger Things előtt csak egy chicagói bútorüzlet reklámjában láthattuk

árulták el a széria készítői.

Stranger Things Derekje mindenkit levett lábáról (Fotó: Netflix)

Beindult a Netflix-akadémia

Egyébként nem Connelly az első gyereksztár, akit egy jó futballakadémia módjára nevelt ki a Netflix. A streamingszolgáltató idei egyik legnagyobb dobásának, a Kamaszok címre keresztelt miniszériának a főszereplője, Owen Cooper is a totális ismeretlenségből lett napjaink egyik legfelkapottabb színésze, aki amellett, hogy rekordot döntött Emmy-díjával, jövőre már Jacob Elordi és Margot Robbie oldalán fog felbukkanni a következő Üvöltő szelek-adaptációban.

Mit tartogat még a Stranger Things?

A Netflix-sorozatoknak még bő három hetük van arra, hogy megvessék a lábukat a platformon és maradandót alakítsanak, hiszen karácsonykor ismét visszatér a Stranger Things. A zárószezon december 25-én (hazánkban valószínűleg majd csak 26-án éjjel) újabb három epizóddal fog berobbanni, a grandiózus, mindent lezáró finálé pedig december 31-én landol a kínálatban, így nagy valószínűséggel a szilveszteri programok részét fogja képezni a világ legtöbb háztartásában a hawkinsi végső leszámolás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
