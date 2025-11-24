Mads Mikkelsennek bejött a szülinapi kívánsága: A Tom Hollanddel készített sci-fijét nézi most mindenki Netflixen

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 17:10
Egy elfeledett, 2021-es sci-fi hódít a vörös streamingszolgáltatón. A Tom Holland, Daisy Rdley és Mads Mikkelsen főszereplésével bemutatott disztópikus mozi a Netflixen talált második otthonra, épp a dán színészkirály 60. születésnapjának idején.
Noha Mads Mikkelsen-filmek és sorozatok felhozatalába számos kiemelkedő darab sorolható, vegyük csak például A vadászat, a Még egy kört mindenkinek, a Casino Royale vagy a Hannibal című remekeit. Azonban akadnak olyan darabok is, melyek fölött méltatlanul elsiklott a közönség figyelme. Ide tartozik A fejedbe látok címre hallgató sci-fi, mely most a Netflixen kapott újból lehetőséget a bizonyításra, amivel élt is, hiszen jelenleg ez a második legnézettebb film a platformon.

2021 - Chaos Walking - Movie Set. Netflix
A mozilisták legalja után a legnézettebb Netflix-filmek élén találta magát Mads Mikkelsen A fejedbe látok című sci-fije (Fotó: Lionsgate)

Kiéhezett férfiak között egy Daisy Ridley

Amíg Mel Gibson a Mi kell a nőnek? cselekményében a nők gondolatitól nem tudott szabadulni, addig a Netflix újdonsült topfilmjében a forgatáson balesetező Tom Hollandéknek a férfiak ki nem mondott szavaival kell megbirkózni. A fejedbe látok sztorija 2257-ben játszódik, egy olyan bolygón, ahol egyáltalán nincsenek nők, és a „Zaj” nevű különös jelenség miatt a férfiak szüntelen hallják egymás gondolatait. Ebbe a zűrös és ugyancsak feszült közegbe pottyan bele az égből egy nap Viola, aki a nőt még soha életében nem látott fiatal fiú, Todd segítsége nélkül valószínűleg egy percig sem húzná itt. Így a két fiatal szövetségbe lép, és elmenekülnek a kolóniából egy új élet reményében.

2021 - Chaos Walking - Movie Set
Tom Holland Pókemberként már megmentette a világot is, ezúttal csak egyetlen embert kell kihúznia a pácból (Fotó: Lionsgate)

A mozi már-már érthetetlen módon maradt a radar alatt az elmúlt években, hiszen Tom Holland és a napokban a 6. X-et betöltő Mads Mikkelsen mellett a Star Wars-filmek megosztó szupersztárja, Daisy Ridley, a Wicked 2. részével a filmszínházakat dalra fakasztó Cynthia Erivo, illetve a hamarosan újból rocktáborozó Nick Jonas is tiszteletét teszi.

Netflix, a második esélyek országa

Hiába az érdekes alapötlet, a válogatott sztárparádé, A fejedbe látok mégis nagyot hasalt a COVID-járvány sújtotta, négy évvel ezelőtti moziszezonban. Mind a kasszáknál, mind kritikusoknál megbukott, a Netflixen viszont most mégis utolérheti a megváltás, és nem Doug Liman alkotása lenne az első film, amely streamingen kapna esélyt a sikerre.

2021 - Chaos Walking - Movie Set
Mads Mikkelsen a 60. születésnapjára azt kapta a Netflix-előfizetőktől, hogy leporolták ezt az elfeledett filmjét (Fotó: Lionsgate)

Michael Fassbender tudna csak igazán mesélni arról, milyen az, mikor az ember koldussá lesz a mozikban, hogy utána király legyen a streamingképernyőkön. Az ír-német színész ugyanis már nem egy, hanem két ízben is átélhette ezt. Először a 2016-os Assassin’s Creed című videójáték-adaptációja, majd egy évvel később a Hóember címre keresztelt havas thrillerje is ezt az utat járta be.

De ugyanígy a Netflixen nyeret feloldozást Vin Diesel Az utolsó boszorkányvadásza is, mely akkora népszerűségre tett szert online, évekkel a megjelenése után, hogy hamarosan jön a folytatás, amire még Michael Caine-t is sikerült kimozdítani a nyugdíj kényelméből.

 

