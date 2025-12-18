Megható sorokkal búcsúzik Meg Ryan Rob Reinertől

Meg Ryan, a Harry és Sally című ikonikus romantikus vígjáték sztárja megható sorokkal búcsúzott a filmet rendező Rob Reinertől. A színésznő eddig nem nyilatkozott a rendező és felesége tragikus halálesete óta, most azonban megtörte a csendet.
Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert vasárnap este holtan találták los angelesi otthonukban. A gyilkossággal Rob Reiner fiát, Nick Reinert vádolták meg, most már hivatalosan is. Ha minden vádpontban bűnösnek találják, akár halálra is ítélhetik a rendező fiát. A tragédia óta számos híresség, a család közeli barátai és pályatársai emlékeztek meg a rendezőről, tegnap az eddig némaságba burkolódzó Meg Ryan színésznő is hosszú, megható posztban rótta le tiszteletét régi barátja előtt.
„Oh, mennyire hiányozni fog ez az ember!” – kezdte Meg Ryan Instagram posztját.
Köszönöm nektek, Rob és Michele, ahogy hisztek az igaz szerelemben, a tündérmesékben és a nevetésben. Hálás vagyok a hitetekért, amivel mindig igyekeztetek a legjobbat látni az emberekben, és azért a mély szeretetért, amivel a hazátok felé fordultatok. Hinnem kell benne, hogy az ő történetük nem ezzel a képtelen tragédiával ér véget, hogy ebből valami jó is kisülhet, felhívhatja a figyelmet valamire...nem tudom, azt gondolom, hogy ők is úgy akarnák, hogy ez valami reménykeltő és emberi legyen, ami mindannyiunkat közelebb hoz egymás megértéséhez és a békéhez.
Rob Reiner és Meg Ryan a Harry és Sally című romantikus filmen dolgoztak együtt. A Harry és Sally a műfaj egyik legkiemelkedőbb alkotásává vált az évek alatt. Valószínűleg azért tudott ilyen magasra törni ez a mozi, mert olyan hitelesen és élet-szagúan adja vissza Harry és Sally 12 éven át tartó szerencsétlenkedését, ahogy ez a való életben is igen sokszor előfordulhat két ember között. Ez abból adódik, hogy mind a forgatókönyvet jegyző Nora Ephron, mind a tragikus körülmények között elhunyt Rob Reiner rendező számos elemet a saját életéből kölcsönzött a film készítése közben, sőt Billy Crystal és Meg Ryan ötleteivel is gazdagították a jeleneteket. Rob Reinerhez különösen közel állt a történet, mert a filmet nem sokkal válása után forgatta. Elmondása szerint a válás és főként az egyedüllét élménye számára erősen rezonált a Billy Crystal által alakított Harry karakterével. A Meg Ryan által megformált Sally kivételes válogatóssága az ételek terén pedig Nora Ephron sajátossága volt. A sok híres jelenet közül az egyik, mikor Harry és Sally saját otthonukban tévéznek és közben telefonon beszélgetnek egymással. A legenda szerint Billy Crystal és Rob Reiner ugyanezt csinálták együtt minden este.
