Véres mészárlás volt: halálbüntetést kaphat Rob Reiner szülőgyilkos fia!

Újabb előrelépés történt Rob Reiner rendező és felesége, Michele Singer Reiner fotós gyilkosságának ügyében. Rob Reiner fia, Nick Reiner vasárnap este óta előzetes letartóztatásban van, keddre pedig megszületett az első vád.

Rob Reiner fia különös kegyetlenséggel végzett szüleivel (Fotó: AdMedia / MediaPunch)

Rob Reiner fia ellen vádat emeltek

Rob Reiner fia, Nick Reiner vasárnap óta előzetes letartóztatásban van szülei meggyilkolásáért. Előre megfontolt szándékos emberöléssel emeltek ellene vádat, az ügy a nyomozás és a további vizsgálatok függvényében életfogytig tartó börtönbüntetéssel, vagy halálbüntetéssel végződhet. Nathan Hochman államügyész nyilatkozata szerint a kettős gyilkosság ténye és a különösen veszélyes fegyvernek minősülő kés használata súlyosbító minősítő körülmény kategóriába tartozik. Ezek figyelembevételével jelentősen megnő az esély, hogy Nick Reinerre halálbüntetést szabjon ki a bíróság.

Nick Reiner halálbüntetést is kaphat (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

A sajtó információi szerint a gyilkosságot megelőző este Rob Reinert és fiát többen is hallották, amint heves vitába bonyolódtak a komikus és műsorvezető Connan O’Brien otthonában tartott karácsonyi partin. Egy ilyen szemtanúk által igazolt vita általában már elegendő tény szokott lenni, hogy a rendőrség elinduljon ezen a szálon, ebben az esetben is hamar Nick Reinerre terelődött a gyanú. Ezt fokozta, hogy Nick Reiner édesanyja, Michelle Reiner korábban aggodalmát fejezte ki fia állapota iránt, aki mentális problémákkal küzdött, és kábítószer-problémái is ismeretesek voltak. A vád kihirdetésekor Nick Reiner nem volt jelen a bíróságon, a védelmével megbízott ügyvéd, Alan Jackson – aki többek között Harvey Weinstein és Kevin Spacey védelmét is képviselte – azt mondta, védence még nincs túl az orvosi vizsgálatokon, így szerda előtt nem vesz részt a bírósági eljárásokon.

A védelemmel megbízott ügyvéd, Alan Jackson védte Kevin Spacey-t is (Fotó: TheImageDirect.com)

Rob Reiner rendezőre és feleségére, Michelle Reinerre emlékeznek a barátok

A tragédia óta számos szakmabeli kolléga és híresség kifejezte gyászát és együttérzését a család felé. Az egykori amerikai elnök, Barack Obama kiemelte, hogy Rob Reiner nemcsak a filmművészetben alkotott maradandót, hanem mélyen hitt az emberekben rejlő jóságban és egész életében elkötelezett volt aziránt, hogy ezt a meggyőződését átültesse a gyakorlatba.