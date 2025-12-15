"Soha nem voltam dühös" – Kihallgatta a rendőrség: ez a férfi végezhette ki Rob Reinert és feleségét

A 2025-ös csillaghullás láthatóan nem lassul, különösen tragikus hírrel kezdődött a mai nap. Rob Reinert és Michele Singer Reinert holtan találták Los Angeles-i otthonukban. A Tortúra, A herceg menyasszonya és az Egy becsületbeli ügy mögött álló legendás rendezőnek és feleségének halálesetét a rendőrség gyilkosságként kezeli. A nyomozás ebben a pillanatban is folyamatban van, a gyanú közben Reiner fiára, Nick Reinerre irányult.

Rob Reiner halála családi botrányból alakulhatott ki (Fotó: Henry McGee)

Rob Reiner fia problémás életvitellel küzdött évekig

A meggyilkolt rendezőnek négy gyermeke van, köztük a 31 éves Nick Reiner, akivel a források szerint meggyűlt a család baja az utóbbi években. Ezeket a médiában nyíltan is kezelte közös filmjük, a Being Charlie promózásának időszakában. 2016-ban a People magazinnak lenyilatkozta, hogy drogfüggőként már 15 évesen megjárta a rehabot, melyet elkerülve inkább hajléktalanként járta az államokat:

Voltam hajléktalan Maineben, voltam hajléktalan New Jerseyben, voltam hajléktalan Texasban. Éjszakákat töltöttem az utcákon és csöppet sem volt mókás. Ha a magam útján akartam haladni és nem ezeket a programokat követve, hajléktalannak kellett lennem. Ettől lettem az, aki ma vagyok.

— fogalmazta meg az akkor 22 éves Nick Reiner a magazinnak.

Tapasztalataiból készült a hasonlóan sötét témákkal foglalkozó Being Charlie, melyet ő írt és édesapja, Rob Reiner rendezett. Ugyanebben a nyilatkozatban elmondta, hogy kezd visszatérni a normális kerékvágásba, de a múlttól nem tud teljesen elszakadni. Apja elmondása szerint tehetetlennek érezte magát a fiával kapcsolatban, egy korábbi interjú szerint ezért adta be rehabilitációra a fiát, melyet később megbánt:

Soha nem voltam dühös. Sajnáltam őt és nem tudtam, hogyan tudnék segíteni — ahogy azt sok szülő nem tudja. Ilyenkor a szakértők kegyelmére bízzuk a segítséget. Mondanak mindenfélét, de valójában nem foglalkoznak a fiaddal. Egyébként is neked kell a legjobban ismerned a gyermeked.

Ebből az időszakban több helyen is — mint a kiemelt képünkön és a fentebbi videóban is látható —, együtt mutatkoztak mosolyogva, viccelődve, a klasszikus büszke apa és feltörekvő fia felállásban. Azóta eltelt majdnem 10 év és életüknek ez a része elzárva maradt a médiától. Rejtélyes maradt, hogy miképp alakult a kapcsolatuk, Stephen King egyik kedvenc rendezőjének közösségi felületeit a halálhírt követően inaktiválták, Rob Reiner fia pedig nem is rendelkezett ilyenekkel.