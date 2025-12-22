"Lesz*arom, hol tölti James Bond a karácsonyt!" – Pierce Brosnan kiosztotta az újságírót

Pierce Brosnan nem a legkedvesebb arcát mutatta a The Times magazin újságírójának. Az egykori James Bond úgy tűnik, ennyi év elteltével már egyre nehezebben viseli a volt 007-es karakterét érintő kérdéseket. Egy pénteki interjú során kíméletlenül kiosztotta a riportert.

Az egykori James Bond, Pierce Brosnan nem éppen angol úriember módjára viselkedett (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Pierce Brosnan unja már James Bondot

Az Aranyszem sztárját a The Times riportere faggatta egyik legnépszerűbb karakteréről, James Bondról, ám Brosnan kíméletlen választ adott. A riporter arról kérdezte, szerinte James Bond szereti-e a karácsonyt. Erre még hajlandó volt reagálni, szerinte még szép, hogy szereti. Azonban a következő kérdést, azaz, hogy vajon mivel tölti a 007-es az ünnepeket, már durván elhessegette.

Erre nem igazán akarok válaszolni, és nem is fogok válaszolni. Mert egyszerűen magasról lesz*rom! Miért pazarolnám arra az időmet, hogy azon gondolkodom, hol töltené James Bond a karácsonyt?

A csípős reakciót követően viszont kérdés nélkül megosztotta saját karácsonyi terveit:

„Azt tudom, hogy Pierce Brosnan hol tölti az ünnepeket! Otthon, a feleségemmel a kis szigetünkön egy hawaii elvonuláson.”

Azért ne gondoljuk, hogy a Mamma Mia! sztárja ilyen modortalan lenne! Az interjú további részében elnézést kért a leforrázott újságírótól és meg is magyarázta szokatlan reakcióját.

„Sajnálom, hogy nem tudtam segítségére lenni a James Bond kérdéssel kapcsolatban. Tudja, ez egy soha véget nem érő kérdéskör.”

Pierce Brosnan 4 filmben alakította James Bond karakterét (Fotó: ZUMA Press)

Aztán felidézte, hogy a vodka-martini kedvelő titkosügynök szerepét ráhagyományozó Sean Connery is hasonlóan viszonyult a kérdéshez.

„Connery is ilyen volt: »Csak ne kérdezzenek Bondról, kérem!« Persze, én is legalább annyira kíváncsi vagyok, ki lesz a következő színész, aki a bőrébe bújik, mint bárki más. Ez mindig izgalmas. Én imádtam Seant [Connery], Rogert [Moore], Danielt [Craig]. Elképesztőek volt és persze Tim Dalton is.”

Sean Connery James Bondnak köszönheti a karrierjét (Fotó: ZUMA Press)

Pierce Brosnan a ‘90-es években vette át elődeitől a 007-es szmokingját. Az Aranyszem, A holnap markában, A világ nem elég és a Halj meg máskor című James Bond-filmekben alakította a titkosügynök szerepét, majd átadta a stafétát Daniel Craignek, aki 2021-ben, a Nincs idő meghalni című mozival vett búcsút a szereptől. Azóta folyamatos találgatás tárgyát képezi, vajon kit érhet a megtiszteltetés legközelebb. Annyi bizonyos, hogy a megszállottan várt Dűne rendezője, Denis Villeneuve neve merült fel a rendezői székre, azonban arról, hogy ki alakíthatja Ian Fleming regényeinek hősét, egyelőre nincs hír. Suttogtak a legújabb Pókemberről, Tom Hollandról, és a Frankenstein filmben nagyot alakító Jacob Elordi is szóba került, de a legújabb pletykák, amik szerint ezúttal egy színésznő kaphatja a szerepet, szabályos közfelháborodást okoztak.