Nem csak Macaulay Culkin nélkül nincs karácsony: Nélkülük nem ünnep az ünnep!

Néhány színész annyira passzol a karácsonyi idillhez, mint a megrepedt bejgli, vagy a fenyőfának túl kicsi aljzat, amelytől a karácsonyfa a legkisebb szélfúvásra is eldől. Szinte már várjuk, hogy Macaulay Culkin idén is megkínozza a betörőket.
Nincs karácsony Kevin nélkül, ahogy azt a modern szólás tartja. A McCallister család minden évben Párizsba utazik az ünnepekre, csak azért hogy rájöjjenek, az akkor még igen fiatal Macaulay Culkin által megformált rosszcsont Kevin otthon maradt teljesen egyedül — ahogy erre az angol Home Alone cím is utal. A helyzetet kihasználva a Joe Pesci és Daniel Stern által megformált rossz életű betörők próbálják kirámolni a lakást, gyanútlanul látva hogy egy kisebb MacGyverrel van dolguk, aki életveszélyes csapdákkal rakja teli az egész házat. A premissza bármennyire brutálisan hangzik, ez egy kedves családi film, ahol sikerül minden — normál esetben hetekig gyógyuló — sérülést komikusan tálalni, mintha egy rajzfilmet néznénk.
A filmhez hasonlóan elhíresült az egykori gyerekszínész hányattatott sorsa. A hirtelen szerzett hírnévvel nehezen tudott mit kezdeni és az évek során az enyhébbtől a keményebb drogokig több mindent kipróbált. Az élete csak az utóbbi években kezdett jó útra térni, miután barátnője, majd két fiúgyermeke lett, akikkel már többször is megnézte a hírnevének csúcsát jelző filmet... teszi ezt úgy, hogy a 45 éves sztár még nem mondta el nekik, hogy ő játssza a főszereplő találékony kisfiút.
A 72 éves Tim Allennek igazából három jelentős szerepe van széles, több évtizedet felölelő karrierjében: a Házi barkács című vegyes fogadtatású sitcom, a Toy Story filmekben az űrjáték, Buzz Lightyear hangjaként, valamint a Télapu filmekben nyújtott szórakoztató szerepéért. A Télapu története egyszerű, de nagyszerű: a főszereplő apuka, aki nem hisz a karácsonyi mesékben véletlenül megöli a télapót. Emiatt pedig a karácsonyi filmek logikáját követve neki kell kiosztania az ajándékokat a Föld összes gyerekének, mindezt úgy hogy senki nem tudhat a titkáról... még a saját fia sem. A film három epizódot élt meg és egy 2022 óta aktív Disney+ sorozatot is — utóbbiban is szerepel Allen, de itt már utódját keresi... talán egyszer új színésszel indulhat újra a franchise?
A 63 éves Jim Carrey nagyon szeret gyerekfilmekben dolgozni... ez nem lehet véletlen, elég csak beletekinteni filmjeibe, ahol 5 másodpercenként teljesen más arcokat vesz fel. És hogy mi a legfurcsább? Jim Carrey még a centikben álló latex maszk alatt is felismerhető — amihez egyébként külön meg kellett tanulnia, hogyan tűrje a kényelmetlenséget. A Grincs tökéletes példa erre. Az abszolút anti-karácsony mentalitású, mogorva zöld lény álcájában Jim Carrey úgy bohóckodhatott, ahogy csak a csövön kifért és még felnőttként is nagyon jól szórakozunk rajta. Különben elég hasonló szerep volt ez számára, mint amit A maszk, Minden6ó és Ace Ventura filmekben is láthattunk tőle, de még így se láttuk eleget.
Azóta Jim Carrey saját bevallása szerint nyugdíjba vonult... kivéve, az eddigi három Sonic, a sündisznó filmet és a soron következő Jetson család élőszereplős rebootot. Ezek után ki-ki döntse el magában, hogy mit jelent számára a nyugdíj. Idén egyébként a filmben szereplő kislánnyal, Taylor Momsennel is újra találkozott 25 év után — mely idő alatt szexi rocker lett belőle!
Will Ferrellnek se kell a szomszédba menni bolondságért, jóllehet az ő stílusa kicsit más mint Carreynek. Legtöbbször olyan karaktereket játszik, akik éppen nincsenek a „full kretén” spektrumon és mint olyan, legtöbbször rohadtul vicces. A Mi a manó? című filmben például Télapó apró segédjét játssza, aki történetesen majdnem két méter magas. Nos, kiderül hogy mégsem manó, hanem egy ember, aki New Yorkban keresi gyökereit. Will Ferrell a különös manójelmezével visszatérő szereplője a karácsonyi filmmaratonoknak, egyszerűen nem lehet megunni. Az azóta 58 éves Will Ferrell szép karriert fut továbbra is, jóllehet mostanság inkább producerként mintsem színészként... de néha egy-egy rövid komikus szerepben még ma is feltűnik.
Vagy Colin Firth? Alan Rickman? Rowan Atkinson? Esetleg a rocksztárt játszó Bill Nighy? Az Igazából szerelem szereposztása a valaha volt egyik legszínesebb sztárparádéval hozza azt a karácsonyi filmet, ami a legmorcosabb grincseknek is meglágyítja a szívét. A forgatókönyve komplex, különálló történetei össze-összefonódnak több ponton, de a film mégis könnyen követhető és hűen mutatja be a szerelem különböző arcait – annak boldog, reménytelen, humoros és olykor fájdalmas formáit. Így igazából mindenki, aki a filmben megjelent, automatikusan karácsonyi színész is lett.
