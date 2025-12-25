Nem csak Macaulay Culkin nélkül nincs karácsony: Nélkülük nem ünnep az ünnep!

Néhány színész annyira passzol a karácsonyi idillhez, mint a megrepedt bejgli, vagy a fenyőfának túl kicsi aljzat, amelytől a karácsonyfa a legkisebb szélfúvásra is eldől. Szinte már várjuk, hogy Macaulay Culkin idén is megkínozza a betörőket.

Macaulay Culkin minden évben a betörők életére tör (Fotó: 20th Century Fox)

Macaulay Culkin — Reszkessetek, betörők!

Nincs karácsony Kevin nélkül, ahogy azt a modern szólás tartja. A McCallister család minden évben Párizsba utazik az ünnepekre, csak azért hogy rájöjjenek, az akkor még igen fiatal Macaulay Culkin által megformált rosszcsont Kevin otthon maradt teljesen egyedül — ahogy erre az angol Home Alone cím is utal. A helyzetet kihasználva a Joe Pesci és Daniel Stern által megformált rossz életű betörők próbálják kirámolni a lakást, gyanútlanul látva hogy egy kisebb MacGyverrel van dolguk, aki életveszélyes csapdákkal rakja teli az egész házat. A premissza bármennyire brutálisan hangzik, ez egy kedves családi film, ahol sikerül minden — normál esetben hetekig gyógyuló — sérülést komikusan tálalni, mintha egy rajzfilmet néznénk.

A filmhez hasonlóan elhíresült az egykori gyerekszínész hányattatott sorsa. A hirtelen szerzett hírnévvel nehezen tudott mit kezdeni és az évek során az enyhébbtől a keményebb drogokig több mindent kipróbált. Az élete csak az utóbbi években kezdett jó útra térni, miután barátnője, majd két fiúgyermeke lett, akikkel már többször is megnézte a hírnevének csúcsát jelző filmet... teszi ezt úgy, hogy a 45 éves sztár még nem mondta el nekik, hogy ő játssza a főszereplő találékony kisfiút.

Tim Allen — Télapu

A 72 éves Tim Allennek igazából három jelentős szerepe van széles, több évtizedet felölelő karrierjében: a Házi barkács című vegyes fogadtatású sitcom, a Toy Story filmekben az űrjáték, Buzz Lightyear hangjaként, valamint a Télapu filmekben nyújtott szórakoztató szerepéért. A Télapu története egyszerű, de nagyszerű: a főszereplő apuka, aki nem hisz a karácsonyi mesékben véletlenül megöli a télapót. Emiatt pedig a karácsonyi filmek logikáját követve neki kell kiosztania az ajándékokat a Föld összes gyerekének, mindezt úgy hogy senki nem tudhat a titkáról... még a saját fia sem. A film három epizódot élt meg és egy 2022 óta aktív Disney+ sorozatot is — utóbbiban is szerepel Allen, de itt már utódját keresi... talán egyszer új színésszel indulhat újra a franchise?