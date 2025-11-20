Emlékszel A Grincs kicsi lányára? Meztelenül vonagló, őrjítően szexi rocksztár lett belőle: ezt látnod kell!

Emlékszünk rá, ugye? Furcsa, égbeálló haj, tiszta óceánkék szem és az a fajta kedvesség, ami nem csak a Grincs, hanem a nézők szívét is ellágyította. Taylor Momsen gyerekkorától kezdve hatalmas utat járt be, megtapasztalta a sztárélet fényesebb és sötétebb oldalait is egyaránt. Sőt, azóta napjaink egyik legmenőbb rockzenésze is lett!
Taylor Momsent a kis Cindy Louként ismerhette meg a nagyobb közönség, a vastag maszk mögött is felismerhető Jim Carrey mellett a Grincsben. A szőke csöppleány az élőszereplős mesében az a karakter, aki felmelegíti a zöld, szőrös lény befagyott szívét. Jim Carrey minden bizonnyal jól bánhat a gyerekekkel, mert Momsen a mai napig úgy emlékszik vissza rá, aki óvta őt és szórakoztatta a forgatások alatt — persze hozzá kell tenni, hogy azzal a maszkkal a humorista már eleve mókás látvány volt. A kedves emlékeket pár napja felelevenítették, miután találkoztak a Soundgarden zenekar Rock and Roll Hall of Fame beiktató eseményén — a közös fotójukon még kabáttal rejtette idomait, melyeket aztán megmutatott a nagyközönségnek, de erre később kitérünk.
Bár a film hatalmas siker volt, a gyerekkorát erősen beárnyékolták az utána következő iskolai élmények. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy nem nagyon sikerült barátokat szereznie:
A Grincs sokféleképpen megváltoztatta az életem és ebből az egyik, hogy állandóan nevetség tárgya voltam. Mindig, amikor új iskolába kerültem, vagy csak elmentem valahova, meg se jegyezték a nevem, csak úgy hívtak, hogy a Grincs-lány. Hozzászoktam, de elég magányos volt.
Karrierjének következő felvonása a Gossip Girl című sorozatban volt, melyben Jenny Humphrey-t, a művészlelkű brooklyni kiscsajt játszotta 14 évesen. A karakter a sorozatban egyre nagyobb szerepet kapott – eleinte naiv, kedves lányként ismertük meg, később viszont sokkal sötétebb, lázadóbb tónust vett fel magára. Az írók tudatosan alakították a karaktert Momsen magánéleti imázsához, hiszen Taylor szép lassan a rock világa felé terelődött. Olyannyira, hogy négy évad után a lány kivált a sorozatból, hogy teljes bedobással a zenei karrierjére összpontosítson.
Ez egy hosszú csata volt mindenkivel, akik próbáltak lebeszélni róla. Lelkileg nagyon megerőltető volt. Mármint, én tudtam, hogy egy teljesen más dolgot akarok tenni az életemmel, aminek ehhez semmi köze nem volt és nem ragadhatok benne ebben.
— fejtette ki Momsen egy podcastben.
Momsent azóta zenészként ismeri a nagyvilág. 2009-ben megalakult a The Pretty Reckless, melynek ő lett a frontembere. A zenekar igazán zúzós post-grunge zenével telíti meg a nézőtereket, sikert sikerre halmozva: a The Pretty Reckless volt az első női frontemberű zenekar, akik 7 alkalommal végeztek az amerikai rockzenei toplista első helyén. Tehetségük a Soundgarden figyelmét is felkeltette, akik előzenekarnak is felkérték a formációt, az elmúlt hónapokban pedig az AC/DC-vel turnéztak közösen.
A művésznőre jellemzőek a kirívó, bevállalósabb öltözékek. Ezt a vad és ördögi imázst nem csak a koncertjein láthatja a közönség, akad olyan klipje ahol lényegében meztelenül jelenik meg. Ha pedig ez nem lenne elég, nemrég a Rock and Roll Hall of Fame eseményén hasonlóan átlátszó ruhában jelent meg, mint Sydney Sweeney meztelen öltözéke, ami szintén nagy vihart kavart. Mindenesetre Taylor Momsen számára a rock világa, az azzal járó bohém életvitellel együtt sokkal otthonosabbnak tűnik, mint bármi más, amivel előtte próbálkozott. Számára a színészi világ volt az, ami közel hozta őt a tűzhöz, hogy aztán csillogó fekete gyémánt lehessen belőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.