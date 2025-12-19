Macaulay Culkin elmondta, hogy szerinte karácsonyi filmnek számít-e a Die Hard

A karácsonyhoz közeledve szinte minden napra jut nekünk egy kis Macaulay Culkin, aki némileg önmagát feljogosítva veszi át kicsit a karácsony képviselőjének szerepét. Újfent egy régóta tartó vitába szállt bele nyilvánosan, ki-ki döntse el magának, hogy igaza van-e.

A Die Hard filmek debütáló darabja nem karácsonyi film Macaulay Culkin szerint (Fotó: Zuma/Northfoto)

Macaulay Culkin szerint a Die Hard nem karácsonyi film

A Die Hard karácsonyi filmek közé tartozása régóta megosztja az embereket. Legfőképp azért, mert bár a főszereplő karácsony idején kerül galibába, alapvetően a díszleteken kívül kevés karácsonyi üzenet van a filmben... de természetesen ezt is lenne aki vitatná, szóval ezt nem is érdemes tovább fűzni. Legalább a Die Hard filmek többi etapjával már nincs ilyen gond. Az utóbbi hetekben Culkin körbejárta Amerikát nosztalgiavetítésekkel, ahol a Reszkessetek, betörők! részeit láthatták újra az emberek gyerekkoruk hősével. Az események része egy-egy pódiumbeszélgetés, ahol olykor a rendező Chris Columbus is megjelent egy kis jóleső nosztalgiázás erejére. Szó volt itt már mindenről, a gyerekekről, arról hogy új folytatást csinálna és hogy mennyire rosszak az eddigi folytatások.

Macaulay Culkin ezúttal a turnén kívül, a Mythical Kitchen műsorban a jobb napokat megélt Bruce Willis egyik kedvenc filmjébe szállt bele azzal, hogy megerősítette, szerinte nem karácsonyi film:

Nem, nem az. Ne is vitatkozz velem! Karácsony környékén játszódik, de ha Szent Patrik napi lenne, akkor is működne. A Reszkessetek, betörők! nem játszódhatna az Emlékezet napján. Egyszerűen nem működne

— fogalmazta Culkin, hozzátéve: „Manapság én vagyok a karácsony keresztapja. Némileg többet ér a véleményem ebben a kérdésben.”

Persze, érthető a humor ebben a kifejtésben, de kontextusában mégis olyasmi érzülete van a dolognak, hogy ezt amolyan karácsony hírnökeként mondja, amely szerepet önmagára aggatni némileg meredek. Hozzá kell tenni, a ravasz kölyök, Kevin két filmje — melyből a második rész a világ leggazdagabb gyerekévé tette őt egykor — valóban visszatérő darabja a karácsonyi ünnepléseknek.

Mégis, talán többet érhet Bruce Willis szava, aki önmaga sajnos ezt már nem lesz képes elmondani nekünk, de a felesége nemrég határozott álláspontot fogalmazott meg a kérdéssel kapcsolatban, amikor a People magazin a közös karácsonyozásról kérdezte őt:

Örömteli, csak más. Bruce mindig is szerette a karácsonyt és szeretünk vele együtt ünnepelni. Annyi, hogy kicsit máshogy néz ki, de alkalmazkodtunk hozzá. Nagyon nehéz tud lenni, de mindig fontos betenni a Die Hardot, mert az egy karácsonyi film.

Érdekes lehet, hogy Macaulay Culkin többször újranézte két fiával a Reszkessetek, betörők! filmeket, azzal a csavarral, hogy eddig még nem mondta meg nekik, hogy ő játssza a főszereplő kisfiút. Célja az, hogy ezt az illúziót minél tovább fenntartsa számukra, kicsit mint máshol a Mikulás.