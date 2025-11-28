„Meg kell tanulnunk alkalmazkodni” — Szívszaggató hírek: így tölti a karácsonyt a nagybeteg Bruce Willis

Amerikában tegnap a Hálaadás napját ünnepelték, melyet nemsokára a Karácsony és Szilveszter követ. Az időszak meghittsége azonban nem mindenkinek felhőtlen, ahogy ez a demenciával küzdő Bruce Willisszel és családjával is így van. De az ünnepi szikra a legnagyobb sötétséget is képes egy kicsit kedvesebbé tenni.

Bruce Willis és felesége nem csak a betegség előtt tudtak közösen mosolyogni (Fotó: Lev Radin)

Így ünnepli Bruce Willis családja a szent ünnepeket

Az egykori akciósztár állapota odáig súlyosbodott, hogy a saját egészsége érdekében családjától külön él állandó felügyelet mellett. Felesége és gyermekei ettől függetlenül nem pártoltak el tőle: mivel amúgy sem költözött messzire, az életüket igazából együtt töltik egy némileg megváltozott rendszerben, ahol a nehézségek mellett a szeretet továbbra is jelen van. Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis a People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy a tragikus viszonyok ellenére nagyon várja a Karácsonyt:

Örömteli, csak más. Bruce mindig is szerette a karácsonyt és szeretünk vele együtt ünnepelni. Annyi, hogy kicsit máshogy néz ki, de alkalmazkodtunk hozzá.

Emma elmondta, hogy azért bőven akad nehézség minden ünnepi asztalnál, ahol demenciával küzd valamely családtag, de akadnak módok, amivel enyhíthetik ezeket a körülményeket — például, hogy közösen megnézik a Die Hardot, mint kedvenc karácsonyi filmjüket. Emellett pedig fontosnak tartja azt is, hogy optimizmussal induljanak neki a kihívásoknak:

Meg kell tanulnunk alkalmazkodni és új emlékeket gyártani behozva a korábbi hagyományokat is. Az élet megy tovább, de tényleg. A demencia nehéz, de attól még van benne öröm. Szerintem fontos, hogy ne fessünk annyira negatív képet a demencia körül. Még mindig van minek örülnünk. Még mindig van öröm. Csak más.

Emma Heming Willis elmondása szerint Bruce Willis a betegsége előtt nem volt a tipikus reflektorfényben sütkérező, sztároskodó sztár, csak egy ember, aki szerette a munkáját és ez volt az, amiért belé szeretett. Számunkra is ez a kép marad fent, mint a lazázó, maszkulin sztár, akit a Ponyvaregény, Armageddon, A hatodik érzék és Die Hard filmekből megismerhettünk, betegség ide vagy oda.