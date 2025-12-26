Mennyire ismered a karácsonyi filmeket? – Kvízünk kitöltésével rögtön megtudhatod!

A hetek óta tervezett menü, az alaposan becsomagolt ajándékok, valamint a szemet gyönyörködtetően feldíszített fenyőfa mellett ünnepek szerves részét képzik a karácsonyi filmek is, melyekből igen bő a választék. Mindenkinek megvan a maga kedvence, az örök klasszikusok kedvelőinek ez valószínűleg a Reszkessetek, betörők!, Jim Carrey grimaszaiért rajongók feltételezhetően A Grincs-et kedvelik leginkább, a romantikus alkatok a Holiday vagy Igazából szerelem közül választanak, akik pedig karácsonykor is akciót akarnak látni, azok a Die Hard vetítésére várnak december végén. Természetesen olyan is előfordulhat, hogy valaki mindegyiket szereti kivétel nélkül, ráadásul álmából felkeltve, fejből tudja az összeset, első képkockától az utolsóig.

A Grincs nemcsak a Jim Carrey-filmek, hanem a karácsonyi filmek egyik legmeghatározóbb darabja is (Fotó: Toronto Star)

Miért szeretjük ennyire a karácsonyi filmeket?

A karácsonyi mozik évről évre visszatérő szereplői a családi programoknak, hiszen egyszerre nosztalgikusak, szórakoztatóak, és sokszor már-már maguk az idézetek vagy ikonikus jelenetek is elégnek bizonyulnak ahhoz, hogy felidézzék bennünk a legszebb karácsonyi emlékeinket.

Legyen szó a Macaulay Culkin jóvoltából hamarosan ismét megelevenedő Kevin csapdáiról, a 25 éves Grincs maníros fintorairól, Hugh Grant táncáról vagy az egyre rosszabb állapotban lévő Bruce Willis által játszott keményfiú, John McClane jól ismert beszólásáról. Ezek a pillanatok szinte észrevétlenül ivódnak be az ünnepi hagyományokba, és képesek bármikor előcsalogatni belőlünk a karácsony palackba zárt szellemét.