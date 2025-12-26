Mennyire ismered a karácsonyi filmeket? – Kvízünk kitöltésével rögtön megtudhatod!

A hetek óta tervezett menü, az alaposan becsomagolt ajándékok, valamint a szemet gyönyörködtetően feldíszített fenyőfa mellett ünnepek szerves részét képzik a karácsonyi filmek is, melyekből igen bő a választék. Mindenkinek megvan a maga kedvence, az örök klasszikusok kedvelőinek ez valószínűleg a Reszkessetek, betörők!, Jim Carrey grimaszaiért rajongók feltételezhetően A Grincs-et kedvelik leginkább, a romantikus alkatok a Holiday vagy Igazából szerelem közül választanak, akik pedig karácsonykor is akciót akarnak látni, azok a Die Hard vetítésére várnak december végén. Természetesen olyan is előfordulhat, hogy valaki mindegyiket szereti kivétel nélkül, ráadásul álmából felkeltve, fejből tudja az összeset, első képkockától az utolsóig.
A karácsonyi mozik évről évre visszatérő szereplői a családi programoknak, hiszen egyszerre nosztalgikusak, szórakoztatóak, és sokszor már-már maguk az idézetek vagy ikonikus jelenetek is elégnek bizonyulnak ahhoz, hogy felidézzék bennünk a legszebb karácsonyi emlékeinket.
Legyen szó a Macaulay Culkin jóvoltából hamarosan ismét megelevenedő Kevin csapdáiról, a 25 éves Grincs maníros fintorairól, Hugh Grant táncáról vagy az egyre rosszabb állapotban lévő Bruce Willis által játszott keményfiú, John McClane jól ismert beszólásáról. Ezek a pillanatok szinte észrevétlenül ivódnak be az ünnepi hagyományokba, és képesek bármikor előcsalogatni belőlünk a karácsony palackba zárt szellemét.
Most viszont kiderül, mennyire is vagy otthon a karácsonyi filmek világában. Az alábbi kvízben igazi klasszikusokkal találod majd magad szemben, a kérdések között akad könnyed bemelegítés, de néhány igazi ünnepi mozi-rajongóknak szóló feladvány is. Ha pedig legalább a felére tudod a választ, hivatalosan is te leszel a család ünnepi filmguruja!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.