Mennyire ismered a karácsonyi filmeket? – Kvízünk kitöltésével rögtön megtudhatod!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 20:45
Ha kell egy kis pihenő két bejgliszelet elfogyasztása között, itt a tökéletes elfoglaltság! Töltsd ki karácsonyi filmekről szóló kvízünket, melyből megtudod, mekkora szakértője vagy a témának!
A hetek óta tervezett menü, az alaposan becsomagolt ajándékok, valamint a szemet gyönyörködtetően feldíszített fenyőfa mellett ünnepek szerves részét képzik a karácsonyi filmek is, melyekből igen bő a választék. Mindenkinek megvan a maga kedvence, az örök klasszikusok kedvelőinek ez valószínűleg a Reszkessetek, betörők!, Jim Carrey grimaszaiért rajongók feltételezhetően A Grincs-et kedvelik leginkább, a romantikus alkatok a Holiday vagy Igazából szerelem közül választanak, akik pedig karácsonykor is akciót akarnak látni, azok a Die Hard vetítésére várnak december végén. Természetesen olyan is előfordulhat, hogy valaki mindegyiket szereti kivétel nélkül, ráadásul álmából felkeltve, fejből tudja az összeset, első képkockától az utolsóig.

karácsonyi filmek 'How the Grinch Stole Christmas' Movie Stills
A Grincs nemcsak a Jim Carrey-filmek, hanem a karácsonyi filmek egyik legmeghatározóbb darabja is (Fotó: Toronto Star)

Miért szeretjük ennyire a karácsonyi filmeket?

A karácsonyi mozik évről évre visszatérő szereplői a családi programoknak, hiszen egyszerre nosztalgikusak, szórakoztatóak, és sokszor már-már maguk az idézetek vagy ikonikus jelenetek is elégnek bizonyulnak ahhoz, hogy felidézzék bennünk a legszebb karácsonyi emlékeinket.

Legyen szó a Macaulay Culkin jóvoltából hamarosan ismét megelevenedő Kevin csapdáiról, a 25 éves Grincs maníros fintorairól, Hugh Grant táncáról vagy az egyre rosszabb állapotban lévő Bruce Willis által játszott keményfiú, John McClane jól ismert beszólásáról. Ezek a pillanatok szinte észrevétlenül ivódnak be az ünnepi hagyományokba, és képesek bármikor előcsalogatni belőlünk a karácsony palackba zárt szellemét.

Most viszont kiderül, mennyire is vagy otthon a karácsonyi filmek világában. Az alábbi kvízben igazi klasszikusokkal találod majd magad szemben, a kérdések között akad könnyed bemelegítés, de néhány igazi ünnepi mozi-rajongóknak szóló feladvány is. Ha pedig legalább a felére tudod a választ, hivatalosan is te leszel a család ünnepi filmguruja!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hová utazott Kevin családja a Reszkessetek, betörők! első részében?

 

 

