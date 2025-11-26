Macaulay Culkin visszatér: óriási csavarral jöhet az új Resszkessetek, betörök!

Azért érezzük már a Karácsony szelét, ugye? Elég csak az egykori gyereksztár, Macaulay Culkin nevét megemlíteni és előttünk van, ahogy egyedül táncol a házban, melyet igazi csatatérré változtat, hogy távol tartsa az ostoba besurranókat. A Reszkessetek, betörők! egy igazi közönségkedvenc, mely 1990 óta szinte semmit nem kopott. Ugyanakkor Culkin megjárta a hadak útját a film sikere után a gyerekszínészek nehéz sorsát követve, mely számára egy drogbotrányokkal teli életútban nyilvánult meg. Az utóbbi években mégis egy megtisztult, új fényében ragyogó felnőtt férfi lett belőle, aki párjával és két fiával él együtt és nyitott a visszatérésre.

A Macaulay Culkin filmekben látható ifjú ravaszságot a felnőttkori Kevin dacos kisfia veheti át (Fotó: 20th Century Fox)

Macaulay Culkin számára a franchise épp annyira jelen, mint múlt

Mindenki kedvenc Kevinje a napokban nosztalgiaturnékat tart, ahol a szerencsés közönség találkozhat gyerekkoruk sztárjával, akivel lényegében együtt nőttek fel. Ezeken az alkalmon mesél a Reszkessetek, betörők! hátteréről, néha elhintve kisebb-nagyobb magánéleti morzsákat is. Egyebek közt elmondta, hogy Macaulay Culkin gyermekei gyakran újranézték a filmet, nekik fogalmuk sincs róla, hogy ő játssza a főszereplő ravasz kisfiút. A kis lurkók egyik nap a kanapéra ültetve megtudják, hogy az apjuk a világ egyik legismertebb színésze, míg más szülők a Télapó létezését mesélik be gyerekeiknek — ami pont olyan mókás csavar, mint ahogy azt elképzeljük.

Igaz, hogy Macaulay Culkin feltűnt azóta az American Horror Story sorozatban és más, ennél vegyesebb fogadtatású történetben, de a világnak ő Kevin marad és ebből a szerepből nem is nagyon szeretne kitörni. Sőt, ezen a turnéján azt is megemlítette, hogy lenne ötlete egy lehetséges folytatásra az immár felnőtt Kevin McCallisterrel:

Volt ez az ötletem, ahol vagy özvegy vagy elvált apuka lennék, aki egyedül nevel egy gyereket. Keményen dolgozom és nem nagyon figyelek a gyerekre, aki emiatt megharagszik rám és kizár a házból. A fiú nem is engedne be és ő állítana csapdákat nekem.

Azért ezt lehet emésztgetni. Kevin az a gyerek volt, aki kisgyerekként túljárt két felnőtt ember eszén, ami szerint egy zseniális felnőtté kéne válnia. Aki pedig az ő eszén túljár — akár a fia — annak sokkal okosabbnak kell lennie ennél is. Persze, ez valahol mindig egy mese volt, lehet csak sokat látunk bele. Culkin elmondása szerint ez az egész harc szimbolikus, mivel a történetben az apa és a fia távol kerülnek egymástól és a házba való visszajutás az valahol annak a metaforája, hogy visszakerül a fiának szívébe... mielőtt jól megkínozza őt, gondolhatjuk mi.