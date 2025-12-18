Ezzel tényleg vége, ebben hallhatjuk utoljára Kálloy Molnár Pétert: már elérhető a Netflixen az utolsó szinkronszerepe

A nemrég elhunyt Kálloy Molnár Péter utolsó szinkronszerepe egy olyan brit színészhez kötődik, akit az Üvegtigris sztárja az IszDB (Internetes Szinkron Adatbázis) szerint legalább 40 alkalommal szólaltatott meg magyarul. Rowan Atkinsonról van szó, és legújabb minisorozatáról, a Man vs Baby, azaz A férfi a csecsemő ellen című vígjátékról, mely már elérhető a Netflix kínálatában. Információink szerint ez volt Kálloy Molnár Péter utolsó szinkronos munkája, így ezt a szériát azoknak ajánljuk, akik szeretnék még egyszer hallani a Mr. Bean sztárját Kálloy Molnár Péter zseniális tolmácsolásában.

Utoljára hallhatjuk a Netflixen Kálloy Molnár Péter hangját (Fotó: MW archív)

Kálloy Molnár Péter szinkronszerepei

Kálloy Molnár Péter nevéhez több brit és amerikai színész is köthető. A legtöbb alkalommal Rowan Atkinsont szólaltatta meg, akit szorosan követ legalább 20 filmmel Ben Stiller, de a Rocksuli és a Pop, csajok, satöbbi kedvenc komikusa, Jack Black is csak az ő hangján vált igazán autentikussá a magyar füleknek. Rowan Atkinson színészt már a Fekete vipera című brit televíziós sorozatban is ő szinkronizálta. Atkinson a kissé butácska Edmund herceget alakította a szériában, neve pedig ettől a projekttől kezdve összeforrt Kálloy Molnár Péterrel, aki a következő években számos más alkotásban kölcsönözte a hangját. Gondoljunk csak így az ünnepek közeledtével a Richard Curtis rendezte Igazából szerelem című filmre, melyben ugyan csak egy kisebb epizódszerepe van, de az annál emlékezetesebb, Kálloy Molnár szinkronja pedig hab a tortán.

"A kezem mint a villanó villám" - mondta Kálloy Molnár Péter jellegzetes Rowan Atkinson szinkronjában (Fotó: Entertainment Pictures)

A férfi a csecsemő ellen

A Rowan Atkinson főszereplésével készült A férfi a méh ellen “folytatásában” főhősünk, Trevor Bingley egy nem éppen hétköznapi problémával találja szemben magát. Az iskolában, ahol gondnokként dolgozik, a karácsonyi ünnepek közeledtével a gyerekek egy betlehemes műsort adnak elő, azonban az előadás végén senki nem jelentkezik a kis Jézus szerepét alakító csecsemőért. Miután Trevor nem jár sikerrel sem a rendőrségen, sem a gyámügynél, kénytelen hazavinni magával a babát, így az egyébként eredetileg magányosan töltött karácsonya a feje tetejére áll. Rowan Atkinson nemcsak szereplője, hanem alkotója is a négy epizódból álló minisorozatnak, mely megjelenése óta a Netflix top 10-es listájának élére ugrott.