Kádár L. Gellért Még egy kívánsága: a színész elárulta, mit írna saját kívánságfüzetébe

Itt az első teaser, megvolt az első koncert is, mi jöhet még Kádár L. Gellért számára az év utolsó napjaiban? A Még egy kívánság című Dobó Kata rendezés egyik főszereplőjével, Kádár L. Gellérttel beszélgettünk, aki elárulta, mit kíván a legjobban most, hogy a film végső szálai is elvarrásra kerültek, és milyen jövőt jósol a Dead Flamingos zenekarnak.

Kádár L. Gellért nagy jövőt jósol a Még egy kívánság zenekarának, a Dead Flamingos-nak (Fotó: Bors)

Kádár L. Gellért elárulta, mit írna saját kívánságfüzetébe

A Megafilm Service gondozásában készülő Még egy kívánság első teaserjének bemutatására és a Dead Flamingos zenekar első színpadi fellépésére is sor került a sajtó számára szervezett eseményen. A helyszínen sikerült elcsípnünk a mostanában zenekari frontemberként is tevékenykedő Kádár L. Gellértet, aki Dobó Kata rendezésében Kareszt, a Dead Flamingos zenekar énekesét alakítja.

Kádár L. Gellért újdonsült frontember szerepben próbálja ki magát (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Már korábban, a forgatás alatt is feltettem neked a kérdést, hogy mit írnál a saját kívánságfüzetedbe. Miután lezárultak a Még egy kívánság forgatási munkálatai, változott a kép? Mit írnál bele most?

Kádár L. Gellért: Csendet. Sok csendet. Ugyan szeretek emberek között lenni, de a csendben még jobb.

Ezt azt jelenti, hogy most egy kis szünet következik?

K.L.G.: Azt nem merem kimondani, hogy szünet jön, mert a napjaim annyira változatosak, van, hogy egy nap alatt háromszor is változik a menetrendem. Vágyom a szünetre, de olyan sűrűek a napok, hogy ebben a sűrűségben kell megtalálnom azt a kis időt, amikor pihenni tudok. Szóval helyesbítenék, csendet kérek szünettel, hosszú-hosszú szünettel.

Akkor ez nem jelent azért teljes visszavonulást.

K.L.G.: Nem, ott van a zenekar, a fiúkkal annyira összeszoktunk, hogy eljátszottunk a gondolattal, hogy ezt nem most kellene abbahagyni.

Friedenthal Zoltán, Kádár L. Gellért és Wettstein Márk között teljes a zenei összhang (Fotó: Megafilm Service)

Hogy szoktál kikapcsolódni egy ilyen megterhelő időszak után?

K.L.G.: Ez nálam mindig attól függ, mennyire megterhelő. Egy hosszú, mozgalmas nap után szeretem mozgással, sporttal levezetni a feszültséget. De van, amikor csak leülök a zongorához és teljesen öntudatlanul elkezdek játszani rajta, és olyankor történik valami.

Ezek szerint még az is lehet, hogy a Dead Flamingos rajongók számíthatnak általad írt dalokra is?