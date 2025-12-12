Kádár L. Gellért Még egy kívánsága: a színész elárulta, mit írna saját kívánságfüzetébe

Itt az első teaser, megvolt az első koncert is, mi jöhet még Kádár L. Gellért számára az év utolsó napjaiban? A Még egy kívánság című Dobó Kata rendezés egyik főszereplőjével, Kádár L. Gellérttel beszélgettünk, aki elárulta, mit kíván a legjobban most, hogy a film végső szálai is elvarrásra kerültek, és milyen jövőt jósol a Dead Flamingos zenekarnak.
A Megafilm Service gondozásában készülő Még egy kívánság első teaserjének bemutatására és a Dead Flamingos zenekar első színpadi fellépésére is sor került a sajtó számára szervezett eseményen. A helyszínen sikerült elcsípnünk a mostanában zenekari frontemberként is tevékenykedő Kádár L. Gellértet, aki Dobó Kata rendezésében Kareszt, a Dead Flamingos zenekar énekesét alakítja.
Már korábban, a forgatás alatt is feltettem neked a kérdést, hogy mit írnál a saját kívánságfüzetedbe. Miután lezárultak a Még egy kívánság forgatási munkálatai, változott a kép? Mit írnál bele most?
Kádár L. Gellért: Csendet. Sok csendet. Ugyan szeretek emberek között lenni, de a csendben még jobb.
Ezt azt jelenti, hogy most egy kis szünet következik?
K.L.G.: Azt nem merem kimondani, hogy szünet jön, mert a napjaim annyira változatosak, van, hogy egy nap alatt háromszor is változik a menetrendem. Vágyom a szünetre, de olyan sűrűek a napok, hogy ebben a sűrűségben kell megtalálnom azt a kis időt, amikor pihenni tudok. Szóval helyesbítenék, csendet kérek szünettel, hosszú-hosszú szünettel.
Akkor ez nem jelent azért teljes visszavonulást.
K.L.G.: Nem, ott van a zenekar, a fiúkkal annyira összeszoktunk, hogy eljátszottunk a gondolattal, hogy ezt nem most kellene abbahagyni.
Hogy szoktál kikapcsolódni egy ilyen megterhelő időszak után?
K.L.G.: Ez nálam mindig attól függ, mennyire megterhelő. Egy hosszú, mozgalmas nap után szeretem mozgással, sporttal levezetni a feszültséget. De van, amikor csak leülök a zongorához és teljesen öntudatlanul elkezdek játszani rajta, és olyankor történik valami.
Ezek szerint még az is lehet, hogy a Dead Flamingos rajongók számíthatnak általad írt dalokra is?
K.L.G.: Lehetséges, hogy írok dalokat, de persze a Dead Flamingos imidzse nem éppen zongorához lett elképzelve. Ettől függetlenül bármi előfordulhat. Zoli (Friedenthal Zoltán) egyébként komoly klasszikus zongorista múlttal rendelkezik, szóval, ha ő ülne le a zongorához, akkor valószínűleg feltenné az i-re a pontot. Márk (Wettstein Márk), a Dead Flamingos dobosa pedig nagyon jó gitáros, nagyon motivált, egy motor hajtja, és én ezt nagyon szeretem benne, úgyhogy ebből még bármi kisülhet. Most itt vagyunk és valami biztosan lesz.
Még az is lehet, hogy ezek fényében megváltozik a Dead Flamingos hangszerelése?
K.L.G.: Nem tudom, én azt gondolom, hogy akkor tud jól működni egy zenekar, ha mindenki konyít egy kicsit a másik hangszeréhez. Zoli például nem tudott korábban basszusgitározni, a Még egy kívánság kedvéért tanult meg hihetetlenül rövid idő alatt. Számomra ez elképesztő dolog. De azért nem hiszem, hogy kidobjuk a dobszerkót az ablakon és behozunk helyette egy szintetizátort.
A Helmeczy Dorottya producelte Még egy kívánság Dobó Kata rendező és Szilágyi Fanni társrendező közös munkájának gyümölcse. A történet főhőse Juli, akit Hermányi Mariann alakít. Juli egy zenei menedzser, akinek gyökeres fordulatot vesz az élete, amikor talál egy különleges kívánságfüzetet. A munkahelyén bajba keveredett Julinak egyetlen lehetősége marad, hogy kihúzza magát a csávából: sikeressé kell tennie egy ismeretlen zenekart. Ehhez pedig segítségül hívja a kívánságfüzetet, ami persze számos bonyodalomhoz vezet. A Megafilm Service új romantikus vígjátéka 2026-ban kerül a mozikba, de addig is ajánljuk megtekintésre a Még egy kívánság első teaserjét, amivel ráhangolódhatunk erre a különleges mozira.
