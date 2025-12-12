"Időről-időre meglátogat" – John Belushi visszatért a halálból: a síron túlról is látogatja testvérét

Valljuk be, nem sokan örülnénk neki, ha rendszeres látogatónk akadna a másvilágról. Jim Belushi azonban egészen máshogy viszonyul ehhez a kérdéshez. A sztár nemrég bevallotta, hogy testvére, John Belushi, aki tragikusan fiatalon, 33 évesen vesztette életét kábítószer-túladagolásban, időnként meglátogatja őt álmában.

Jim Belushi bátyja halála után 40 évvel is érzi a köztük lévő kapcsolatot (Fotó: Jeffrey Mayer)

John Belushi szokatlan látogatásai

Jim Belushi, akit a legtöbben a Jim szerint a világ című szitkomból ismernek, a Variety-nek adott interjúban mesélt a testvéréhez fűződő viszonyáról. A színész legújabb filmje, A víz kronológiája elmondása szerint sokmindent felszínre hozott a gyásszal kapcsolatban. Amikor először kézhez kapta a forgatókönyvet rögtön megállapította, hogy ismerős terepen jár. Jim a héttagú Belushi család egyik utolsó túlélője. Már csak ketten maradtak. Bátyja, John 1982-ben kábítószer-túladagolás következtében hunyt el egy Los Angeles-i hotelszobában. Másnap reggel fedezték fel a tragédiát. John halála egész Hollywoodot megrázta, és egyben felhívta a figyelmet a szerhasználat súlyos veszélyeire. John Belushi főként komikusként vált híressé a Dan Aykroyddal közös szenzációfilmről, a Blues Brothers-ről. Jim egész életében felnézett rá, imádta a közös fellépéseiket. Nem véletlen, hogy az álmaiban is ez a visszatérő motívum.

" Időnként azt álmodom, hogy a Second City színpadán állunk. Benne vagyunk a jelenetben, de John annyira vicces, hogy én is elnevetem magam a színpadon a közönség előtt. És először persze mérges vagyok, mert mi a legrosszabb, amit tehetsz egy előadás alatt: kiesel a szerepedből. De egyszerűen annyira vicces volt, és akkor rám nézett és azt mondta: Jaj kölyök! Olyan kedves volt hozzám. Szóval igen, időről-időre meglátogat álmomban."

Jim a People magazinnak is mesélt testvéréről, különösen az 1978-as legendás fellépésről, amikor John Belushi és Dan Aykroyd élőben adtak elő egy Blues Brothers műsort.

"Mágikus volt! John olyan csodálatos volt. Imádtam azt a pillanatot, hogy láthattam a testvéremet felérni a csúcsra."

John Belushi, Aretha Franklin és Dan Aykroyd a Blues Brothers című filmben ikonikus alakítást nyújtottak (Fotó: UNIVERSAL PICTURES)

John Belushi özvegye, Judy Belushi-Pisano is megemlékezett még 2020-ban néhai férjéről, 2024-ben bekövetkezett halála előtt.