Nyolc ikonikus zenekar és énekes, akik nem is léteznek

Villódzó fények, füstgép, tűzijáték, a zenészek megjelennek és a közönség őrjöng. Noha ez egy valós koncertleírás is lehetne, van, hogy mindez csak egy narratív eszköz, ami többnyire nem megy tovább a negyedik falon túl. Legyen szó a Blues Brothers-ről, Hannah Montana-ról vagy a Spinal Tap-ről, mindet hatalmas kultusz övezi a vásznon innen és a vásznon túl... Mindezt úgy, hogy egyikük se létezik. Röpke gyűjteményünkben összeválogattuk a legikonikusabb fiktív zenei formációkat, amik óriási rajongótáborral rendelkeznek.

A Blues Brothers maga: Dan Aykroyd és John Belushi (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Voltak, akik azt hitték, a Blues Brothers valódi zenekar - igazából nem tévedtek sokat

Természetükből fogva ezek a zenés filmek nem hivatottak valódi együtteseket beiktatni a szórakoztatóiparba és koncerteken szerepeltetni őket. Mindez a muzikális körítés csupán arra szolgál, hogy megidézzenek egy hangulatot, a hétköznapi emberhez közelebb hozzák a népszerű zenészek különös sorsát, vagy elmeséljenek olyan történeteket, amiket másokkal talán nem lehetne, csak zenészekkel. Ettől függetlenül sokszor ezeknek a fiktív művészeknek valahogy sikerül olyan közösséget kialakítaniuk, hogy amolyan inkluzív poénként mégis megoldják a valós színpadon szereplést, sőt van hogy zenei toplistákon jelennek meg.

Előbbi történt a Blues Brothers esetében is. A 80-as évek egyik legikonikusabb duója először a humoros sketch-ekről ismert Saturday Night Live-ban szerepelt, mint amolyan blues, soul szatíra. A film után pedig John Belushi és Dan Aykroyd valós koncerteken is felléptek. Belushi halála után a The Blues Brothers Band tagjai időről időre felelevenítették a formációt, de leginkább külön működtek tovább.

A Blues Brothers egyik Saturday Night Live szereplése (Forrás: SNL)

Hasonlóan alakult a Spinal Tap sorsa is. A turné (This is Spinal Tap) című áldokumentum film egy heavy metal zenekar karrierjét, alkotási folyamatainak szórakoztató rejtelmeit mutatja be. Ahhoz képest, hogy egy fiktív zenekarról van szó, a filmet követően olyan helyeken is felléptek, mint a Wembley Stadion és a Glastonbury fesztivál.

A Spinal Tap Glastonbury fellépése - Fotó: ANTHONY HARVEY

Ami talán még ennél is meglepőbb, amikor hús-vér emberek helyett animált karakterek viszik el a sikert. A Sugar, Sugar című abszolút retró sláger a The Archies nevű rajzolt formáció érdeme, ami 1969-ben négy hétig a Billboard 100 listán, nyolc hétig a UK Singles Charts listán volt első helyen - de máig egy közismert dal maradt. Közelebb a napjainkhoz, a Kpop Demon Hunters-ből ismert lánycsapat, a HUNTR/X - Golden című slágere három hétig volt első a Billboard 100-on.