72 nap a halál árnyékában - Az Andok túlélőinek vérfagyasztó igaz története, amelyből kasszasiker lett

Legutóbb a 2023-as chilei–spanyol film, a Society of the Snow (A hó társadalma) idézte fel ismét az emberi kitartás és erkölcsi határátlépés egyik legmegrázóbb történetét. J. A. Bayona rendezése nem a borzalomra, hanem a méltóságra koncentrál: arra, hogyan kapaszkodtak egymásba az Andok túlélői a hegy fagyott poklában, amikor már sem reményük, sem erejük, sem ételük nem maradt.

Az uruguayi légierő 571-es járatának tragédiájában 29-en életüket vesztették, de az Andok túlélői - szám szerint 16-an - örökre beírták magukat a történelem lapjaira.

Fotó: wikipedia

Az Andok túlélőinek elképesztő küzdelme

De ahhoz, hogy a film kivételes erejét megértsük, vissza kell mennünk 1972 októberébe, az uruguayi légierő 571-es járatának tragédiájához.

A rögbicsapat, amely soha nem érkezett meg

Napra pontosan 53 évvel ezelőtt a Montevideóból induló Fairchild F-227-es repülőgép az Old Christians Club nevű uruguayi rögbicsapatot szállította Chilébe, ahol mérkőzés várt rájuk. A fedélzeten 45 ember tartózkodott – játékosok, családtagok, barátok és személyzet. A gép azonban az Andok hegyvonulatai között viharba került, és a pilóta tévesen úgy hitte, már a chilei oldalon járnak. A valóságban még a hegygerinc fölött repültek, amikor a szárny belecsapódott a hófedte sziklákba és a repülőgép lezuhant.

A gép kettészakadt, majd több ezer méteres magasságban a hómezőre zuhant. Huszonkilencen túlélték az ütközést – de ezzel a megpróbáltatások, még csak épp hogy elkezdődtek.

A katasztrófa helyszíne az Andokban; ma emlékhely őrzi a balesetben elhunytak és az Andok túlélőinek emlékét.

Fotó: wikipedia

72 nap az Andok poklában

A túlélők először azt gondolták, hamar megmentik őket. A nagy nehézségek között összeeszkábált rádió hírei azonban másról szóltak: a keresést néhány nap után leállították, a hatóságok mindenkit halottnak nyilvánítottak. A hegyek között, mínusz húsz fokban, csupán néhány doboz csokoládé és egy üveg bor, illetve a repülőgép roncsaiban talált anyagok voltak minden tartalékuk és a hideg elleni védelmük.

A napok hetekké nyúltak. A hóviharok elzárták őket a külvilágtól, egy lavina pedig további tizenhárom társukat temette maga alá. Akik életben maradtak, lassan ráébredtek: ha nem tesznek valamit, ők is meghalnak. Azt ugyanis nem tudták, hogy tőlük alig 21 kilométerre keletre volt egy 1953-ban bezárt, de akkor még jó állapotban lévő menedékház, a Hotel Termas, amelynek mára már csak romjai láthatók.