KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt a horror hercege: Íme, James Ransone legrémisztőbb alakításai

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 09:35
DróthorrorHBOStephen King
Gyászfelhők gyülekeztek Hollywood egén. Meghalt James Ransone, a horror zsánerének koronázatlan királya, aki a műfaj igazi meg nem énekelt hőse volt. Cikkünkben csokorba szedtük a fiatalon elhunyt színész legvérfagyasztóbb szerepeit.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

46 éves korában öngyilkos lett James Ransone. A színész 2001 óta volt aktív a pályáján, az áttörés pedig két évvel később érkezett el számára, mikor szerepet kapott az HBO-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabjának számító Drótban. Ezután Hollywood is felkapta rá a fejét, 2006-ban Denzel Washington, Jodie Foster és Christopher Plummer társaságában tűnt fel A belső ember című bűnügyi drámában, de szerepelt a népszerű koreai mozi, az Oldboy amerikai remake-jében is. Ezt követően viszont Ransone a horror felé vette az irányt, és elég hamar kiderült, hogy otthon is érzi magát a zsánerben. A továbbiakban bemutatjuk, mely filmekkel hozta ránk a frászt tragikusan rövid karrierje során a horror hercege, James Ransone.

James Ransone meghalt filmek
James Ransone meghalt, de filmjei által örökre élni fog rajongói szívében (Fotó: F Sadou)

Ezek a James Ransone-filmek voltak a legparábbak:

Sinister

Kell-e egy horrornak annál jobb ajánlólevél, hogy tudományos úton is be lett bizonyítva: nincs ennél félelmetesebb darab a műfajon belül. A Sinister esetében márpedig ez a helyzet, melyben Ethan Hawke mellett fontos szerepet tölt be James Ransone is, aki egy nyomozót játszik Scott Derrickson fojtogató filmjében. A második részben pedig már a főszerepet is megörökölte kollégájától.

Kristy

Az ünnepek alatt senki sem szeret egyedül lenni, a Kristy főszereplőjének viszont mégis ezzel a kiszolgáltatott helyzettel kell szembesülnie. Ebben a 2014-es horrorban James Ransone egy szekta által zaklatott egyetemista védelmére siet, mielőtt a lány egy véres rituálé áldozatává válna.

"Annabelle Comes Home" World Premiere
James Ransone otthon volt a horrorba, itt épp az Annabelle 3 vörös szőnyeges premierjén látható, noha ebben a filmben pont nem szerepelt (Fotó: KGC-11/)

Family Blood

Bár Ransone többnyire jófiú szerepében tetszelgett a műfajon belül, a 2018-as Family Bloodban átállt a „sötét oldalra”. A Drót sztárja ebben a horrorba csomagolt családi drámában a függőségekkel küzdő főhősnő megkísértőjét, egy titokzatos vámpírfigurát alakít.

Az – Második fejezet

Mielőtt Andy Muschietti meghódította volna a legnézettebb HBO Max-sorozatok listáját a Welcome to Derry-vel, 2017 és 2019 között két Az-filmmel a mozikat is letarolta. Bill Skarsgard véres bohócregéjének második fejezetében a felcseperedő Eddie szerepében már Ransone tűnt fel, hogy barátaival 27 év után ismét felvegyék a küzdelmet Pennywise-szal.

Fekete telefon

Közel tíz évvel azután, hogy a Sinisterben együtt nyomoztak, a Fekete telefonban James Ransone ismét Ethan Hawke-kal osztozott a vásznon. A tragikusan fiatalon elhunyt színész ismét egy gyanútlan jófiút játszott, név szerint Maxet, aki a Hawke által alakított gyerekgyilkos, a Portyázó testvére volt. Noha Ransone karaktere meghal az első epizód cselekménye során, az idén megjelent Fekete telefon 2-ben őt is visszavarázsolták az alkotók a vászonra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu