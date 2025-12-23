Elhunyt a horror hercege: Íme, James Ransone legrémisztőbb alakításai

46 éves korában öngyilkos lett James Ransone. A színész 2001 óta volt aktív a pályáján, az áttörés pedig két évvel később érkezett el számára, mikor szerepet kapott az HBO-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabjának számító Drótban. Ezután Hollywood is felkapta rá a fejét, 2006-ban Denzel Washington, Jodie Foster és Christopher Plummer társaságában tűnt fel A belső ember című bűnügyi drámában, de szerepelt a népszerű koreai mozi, az Oldboy amerikai remake-jében is. Ezt követően viszont Ransone a horror felé vette az irányt, és elég hamar kiderült, hogy otthon is érzi magát a zsánerben. A továbbiakban bemutatjuk, mely filmekkel hozta ránk a frászt tragikusan rövid karrierje során a horror hercege, James Ransone.
Kell-e egy horrornak annál jobb ajánlólevél, hogy tudományos úton is be lett bizonyítva: nincs ennél félelmetesebb darab a műfajon belül. A Sinister esetében márpedig ez a helyzet, melyben Ethan Hawke mellett fontos szerepet tölt be James Ransone is, aki egy nyomozót játszik Scott Derrickson fojtogató filmjében. A második részben pedig már a főszerepet is megörökölte kollégájától.
Az ünnepek alatt senki sem szeret egyedül lenni, a Kristy főszereplőjének viszont mégis ezzel a kiszolgáltatott helyzettel kell szembesülnie. Ebben a 2014-es horrorban James Ransone egy szekta által zaklatott egyetemista védelmére siet, mielőtt a lány egy véres rituálé áldozatává válna.
Bár Ransone többnyire jófiú szerepében tetszelgett a műfajon belül, a 2018-as Family Bloodban átállt a „sötét oldalra”. A Drót sztárja ebben a horrorba csomagolt családi drámában a függőségekkel küzdő főhősnő megkísértőjét, egy titokzatos vámpírfigurát alakít.
Mielőtt Andy Muschietti meghódította volna a legnézettebb HBO Max-sorozatok listáját a Welcome to Derry-vel, 2017 és 2019 között két Az-filmmel a mozikat is letarolta. Bill Skarsgard véres bohócregéjének második fejezetében a felcseperedő Eddie szerepében már Ransone tűnt fel, hogy barátaival 27 év után ismét felvegyék a küzdelmet Pennywise-szal.
Közel tíz évvel azután, hogy a Sinisterben együtt nyomoztak, a Fekete telefonban James Ransone ismét Ethan Hawke-kal osztozott a vásznon. A tragikusan fiatalon elhunyt színész ismét egy gyanútlan jófiút játszott, név szerint Maxet, aki a Hawke által alakított gyerekgyilkos, a Portyázó testvére volt. Noha Ransone karaktere meghal az első epizód cselekménye során, az idén megjelent Fekete telefon 2-ben őt is visszavarázsolták az alkotók a vászonra.
