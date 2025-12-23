Grincs: Jim Carey a karácsonyt és Taylor Momsent is megmentette a forgatáson

Nemrég felrobbantotta az internetet a A Grincs sztárjainak véletlen találkozása. Taylor Momsen és Jim Carrey a 25 évvel ezelőtt debütált A Grincs című karácsonyi klasszikusban játszottak együtt, és a forgatás óta eltelt két és fél évtizedben nem is találkoztak egymással. Most, a 25 éves évforduló kapcsán újabb kulisszatitkokat árultak el Ron Howard rendező filmjének forgatásáról.

A Grincs volt Taylor Momsen első nagyjátékfilmes szerepe (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Grincs megmenti a karácsonyt, és Taylor Momsent is

A The Pretty Reckless zenekar énekese, Taylor Momsen mesélt a A Grincs forgatásáról. Momsen 7 éves volt, amikor eljátszotta Cindy Lou Ki szerepét a karácsonyi klasszikusban, és a forgatás alatt kimondottan jó viszonyt ápolt az Ace Ventura sztárjával, Jim Carrey-vel. Az énekesnő most felidézett egy számára kiemelkedő pillanatot a forgatásról.

„Emlékszem, hogy azt a jelenetet forgattuk, amikor jövünk le a hegyről egy szánnal. Ez egy igazi szán volt, amit egy sínre építettek és távolról irányítottak, úgyhogy össze-vissza mozgott. Egy ponton majdnem kiestem a szánból, Jim pedig észrevette, kiakadt és azonnal kiabált, hogy álljunk le, majd meggyőződött róla, hogy jól vagyok-e. Nekem nem is tűnt fel, milyen veszélyes volt az egész, csak nevetgéltem és jól szórakoztam, pedig nagyon nagyot eshettem volna, mert elég magasan voltunk.”

Mindig biztonságban éreztem magam mellette, szerettem körülötte lenni. Még ilyen fiatalon is világos volt számomra, hogy valaki, aki ennyire beleteszi magát még egy ilyen extra karakterbe is, az valódi művész.

Jim Carrey hasonlóan jó véleménnyel volt fiatal kolléganőjéről. Egy elképesztő aranyos kislánynak írta le, akin már akkor látta, hogy sokkal okosabb és érettebb a koránál.

„Kiválóan tudta időzíteni a poénokat. Nem emlékszem, hogy akár egyszer is rontott volna szöveget, vagy késett volna a válasszal. Mint egy vérbeli profi.”

Jim Carrey és Taylor Momsen nagy találkozása 25 évet váratott magára (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Érdekesség, hogy Taylor Momsen egyszer sem látta Jim Carreyt a Grincs jelmez nélkül. Az első ilyen alkalom a film premierje volt, majd a A Grincs debütálását követő 25 évben nem is találkoztak egymással, így amikor nemrég a Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ceremóniáján ismét összefutottak, egyből a címlapokra került a nagy találkozás.