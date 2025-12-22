A lánya lehetne! Dolph Lundgrent 40 évvel fiatalabb felesége miatt támadjak: Itt az akciósztár válasza

Alig egy évvel Dolph Lundgren rák felett aratott győzelme után ismét az internet népének célkeresztjébe került a szőke akcióhős, ám ezúttal már nem jókívánságokkal van tele Rocky Balboa ellenlábasának postaládája. A 68 éves svéd színész ugyanis 2023-ban feleségül vette a majdnem négy évtizeddel fiatalabb, mindössze 29 éves norvég üzletasszonyt, Emma Krokdalt, a frigy pedig a boldogító igen kimondása óta széles rétegben gerjeszt vitákat a rajongók között. A negatív hangok viszont mára már olyan hangosak lettek, hogy maga Lundgren válaszolt a magánéletében vájkálóknak.

Dolph Lundgren betegsége leküzdése után most más okból vált forró témává (Fotó: Ricky Fitchett)

Dolph Lundgren szerint élvezni kell az életet

A nemtetszésüket kifejező fanatikusok a közel 40 éves korkülönbség mellett ugyanis azt is kifogásolják, hogy Lundgrennek az idősebb lánya, Ida Lundgren pont annyi idős, mint mostohaanyja. Ám a rákot is KO-val padlóra küldő skandináv pofonosztót abszolút hidegen hagyják a kritikus hangok, de pár mondatban most mégis reagált a házasságát ért vádakra.

Ha a nyilvánosság előtt élsz, mindig lesznek gyűlölködők, és mindig lesznek, akik negatív dolgokat mondanak rólad. Számomra a kor csak egy szám. Nem igazán számít. Úgy értem, száz év múlva mindannyian halottak leszünk, és semmi sem fog számítani

– kezdte a Rocky-filmek Ivan Dragója, aki azt is elárulta, hogy mi a legfontosabb döntés egy ember életében.

Dolph Lundgren felesége a rák elleni küzdelem során végig szerelme mellettt volt, amiért Lundgren nem tud elég hálás lenni (Fotó: CraSH/imageSPACE /MediaPunch)

Az számít csak igazán, hogy élvezd az életed, és élvezd a partnered társaságát. Szerintem a párválasztás az egyik legfontosabb döntés, amit az ember az életében meghozhat. Erre jöttem rá, és úgy vélem, Emma a legjobb választás számomra, és nem érdekel, ki mit mond

– mondta Lundgren egy Hollywoodban megrendezett eseményén.

Ivan Drago nem áll le

Dolph Lundgren egyébként nemcsak „a kor csak egy szám” mondás, hanem az aktív pihenés híve is, hiszen a közel 70 éves akciósztárnak még esze ágában sincs nyugdíjba vonulni. Egyik következő projektjében ráadásul nemcsak pofonokat oszt majd, hanem Hollywood száműzöttjének, Kevin Spacey-nek is segít visszatérni. A Holiguards című akciófilmben ráadásul nemcsak a főszerepet, hanem rendezői pozíciót is a hajléktalanná vált Spacey tölti be.