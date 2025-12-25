Hollywoodi csillagok, akik még a karácsonyt is elhomályosítják: ezek világsztárok születtek az ünnepekkor

Karácsonykor nem csak Krisztus születését ünnepelheti a világ. Számos hollywood-i filmcsillag születésnapja esik pont a karácsonyi ünnepkör valamelyik napjára. Összegyűjtöttük, kik azok a sztárok, akik a karácsonyfa alatt ünnepelhetik a születésnapjukat december 24 és 26 között.

A szépséges Ava Gardner is december 24-én született (Fotó: Frank Worth)

December 24.

Ava Gradner

Ava Gardner kivételes szépségű színésznő 1922 december 24-én született. Színészi karrierjét főként külső adottságainak köszönhette, az MGM egyik ügynöke fedezte fel a képét a sógora fotóüzletének kirakatában, így kapott szerződést a filmstúdiónál. Nem volt semmilyen színészi előképzettsége, így sokáig csak egymondatos kis szerepeket kapott. Később volt néhány fontosabb filmje, A gyilkosok és a Bhowani csomópont, illetve karrierje vége felé Az iguána éjszakája, de a színésznő egész életében bizonytalan volt színészi tehetségét illetően. Ez azonban nem számított, így is Hollywood egyik legkedveltebb és legismertebb színésznője volt, sokan a mai napig a valaha élt legszebb színésznőnek tartják.

Ava Gardnert a mai napig a világ legszebb színésznőjeként tartják számon (Fotó: UNIVERSAL PICTURES)

Anil Kapoor

Anil Kapoor indiai származású színész 1956-ban született szenteste. A mai napig aktívan játszik, az imdb szerinti filmográfiája 145 darabot számlál. A magyar mozirajongók számára Gettómilliomos című Danny Boyle rendezésből lehet ismerős.

Anil Kapoor Hollywoodban is sztárrá vált (Fotó: AA)

Ricky Martin

Az 1971 karácsonyán született Ricky Martin inkább énekesként vált ismertté, de akadt néhány kisebb filmes és televíziós szerepe is. A General Hospital televíziós szériában 21 epizódon keresztül játszott, de feltűnt egy epizód erejéig a Glee-Sztárok leszünk című sorozatban is. Legutóbb a Palm Royale című televíziós sorozatban is szerepet kapott, összesen 11 részben játszott.

A sármos Ricky Martin nem csak a zeneiparban szerzett magának nevet (Fotó: Abaca/ Northfoto)

December 25.

Humphrey Bogart

Humphrey Bogart-ról talán nem túl merész kijelenteni, hogy Hollywood egyik legjobb színésze volt. 1899 december 25-én látta meg a napvilágot egy neves sebész és egy magazinillusztrátor szüfrazsett gyermekeként, de szerencsénkre ő a színészkedés mellett tette le a voksát. Számunkra legkedvesebb alakítása a magyar származású Michael Curtis rendező Casablanca című filmjében Rick Blaine szerepe volt. Terjedelmes életművet tudhatott magáénak és egy ideig a szépséges Lauren Bacall férje volt.