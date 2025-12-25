KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hollywoodi csillagok, akik még a karácsonyt is elhomályosítják: ezek világsztárok születtek az ünnepekkor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 20:45
A hollywood-i hírességek között akad néhány, akik valóságos karácsonyi ajándékok. Íme a sztárok, akik december 24 és 26 között születtek!

Karácsonykor nem csak Krisztus születését ünnepelheti a világ. Számos hollywood-i filmcsillag születésnapja esik pont a karácsonyi ünnepkör valamelyik napjára. Összegyűjtöttük, kik azok a sztárok, akik a karácsonyfa alatt ünnepelhetik a születésnapjukat december 24 és 26 között. 

A szépséges Ava Gardner is december 24-én született (Fotó: Frank Worth)

December 24.   

  • Ava Gradner 

Ava Gardner kivételes szépségű színésznő 1922 december 24-én született. Színészi karrierjét főként külső adottságainak köszönhette, az MGM egyik ügynöke fedezte fel a képét a sógora fotóüzletének kirakatában, így kapott szerződést a filmstúdiónál. Nem volt semmilyen színészi előképzettsége, így sokáig csak egymondatos kis szerepeket kapott. Később volt néhány fontosabb filmje, A gyilkosok és a Bhowani csomópont, illetve karrierje vége felé Az iguána éjszakája, de a színésznő egész életében bizonytalan volt színészi tehetségét illetően. Ez azonban nem számított, így is Hollywood egyik legkedveltebb és legismertebb színésznője volt, sokan a mai napig a valaha élt legszebb színésznőnek tartják. 

Ava Gardnert a mai napig a világ legszebb színésznőjeként tartják számon (Fotó: UNIVERSAL PICTURES)
  • Anil Kapoor 

Anil Kapoor indiai származású színész 1956-ban született szenteste. A mai napig aktívan játszik, az imdb szerinti filmográfiája 145 darabot számlál. A magyar mozirajongók számára Gettómilliomos című Danny Boyle rendezésből lehet ismerős.  

Anil Kapoor Hollywoodban is sztárrá vált (Fotó: AA)
  • Ricky Martin 

Az 1971 karácsonyán született Ricky Martin inkább énekesként vált ismertté, de akadt néhány kisebb filmes és televíziós szerepe is. A General Hospital televíziós szériában 21 epizódon keresztül játszott, de feltűnt egy epizód erejéig a Glee-Sztárok leszünk című sorozatban is. Legutóbb a Palm Royale című televíziós sorozatban is szerepet kapott, összesen 11 részben játszott.  

A sármos Ricky Martin nem csak a zeneiparban szerzett magának nevet (Fotó: Abaca/ Northfoto)

December 25.

  • Humphrey Bogart 

Humphrey Bogart-ról talán nem túl merész kijelenteni, hogy Hollywood egyik legjobb színésze volt. 1899 december 25-én látta meg a napvilágot egy neves sebész és egy magazinillusztrátor szüfrazsett gyermekeként, de szerencsénkre ő a színészkedés mellett tette le a voksát. Számunkra legkedvesebb alakítása a magyar származású Michael Curtis rendező Casablanca című filmjében Rick Blaine szerepe volt. Terjedelmes életművet tudhatott magáénak és egy ideig a szépséges Lauren Bacall férje volt. 

A karácsonykor született Humphrey Bogart a Casablanca című filmben Ingrid Bergmannal (Fotó: Warner Bros. Pictures)
  • Sissy Spacek 

A színésznő 1949. december 25-én született. A Stephen King regényéből készült Carrie adaptáció főszerepe tette fel őt a térképre, melyben a címszerepet alakította. Játszott a JFK-A nyitott dossziéban, David Lynch rendező The Straight Story című filmjében, most pedig tűkön ülve várjuk a 2026 februárjára ígért Dögölj meg, szerelmem című mozit, melyben szintén szerepet kapott Jennifer Lawrence és Robert Pattinson mellett. 

Sissy Spacek felejthetetlen alakítást nyújtott a Carrie-ben (Fotó: Snap/ Northfoto)
  • Annie Lennox 

Annie Lennox skót énekesnő 1954. december 25-én született, Ricky Martinhoz hasonlóan az Eurythmics formációból és szólókarrierje miatt főként énekesként ismerjük, de a filmtörténethez is jelentősen hozzájárult az évek során. Az Al Pacino főszereplésével készült Amerika fegyverben című moziban is kapott szerepet, azonban legfontosabb közreműködése a Peter Jackson rendezte A Gyűrűk Ura: A király visszatérhez készült Into The West dal feléneklése volt. A dalért Oscar-díjat vehetett át megosztva a filmzenét komponáló Howard Shore-al. 

Annie Lennox-nak köszönhetjük A Gyűrűk Ura csodás dallamát (Fotó: Sunshine/ Northfoto)

December 26. 

  • Jared Leto 

Jared Leto a karácsonyi napok végére csúszott, 1971 december 26-án született. Elsőként a 30 Seconds to Mars zenekar frontembereként ismerte meg a közönség, azonban a gitárt szögre akasztva a mozivásznon is volt jónéhány emlékezetes alakítása az elmúlt években. A Rekviem egy álomért és a Mielőtt meghaltam filmekben legendás alakítást nyújtott, és azt is bebizonyította, hogy kicsit sem riad meg, ha a testét kell beáldozni egy szerep kedvéért. Joker bőrébe bújva nem voltunk oda érte, és a Morbius című filmjét is súlyos kritikák érték, a korábbi munkáival azonban kárpótolta a csalódást.  

Jared Leto a zenélés mellett a vásznon is megmutatta már, mennyire sokoldalú (Fotó: Nina Prommer)
  • Kit Harington 

Listánk végére jutott a Trónok harca sorozat Havas Jon-ja, Kit Harington, aki 1986-ban született a karácsonyfa alá. A Trónok harca tette igazán híressé, szinte mindenki a kardos-sárkányos szériából ismeri, de előtte játszott a Pompeji történelmi drámában, a Trónok harca óta pedig rengeteg szerepet kapott.  

 

 

