Kitálalt volt felesége a Netflix sztárjáról: Ezt az egy szabályt sem tudta betartani a hűtlen David Harbour

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 16:15
A tavalyi év egyik legnagyobb szakítása a Netflix aputestű macsójához és annak popsztár feleségéhez volt köthető. David Harbour és Lily Allen szakítása körül azóta sem csillapodtak a kedélyek, az énekesnő ugyanis most új dalában árulta el, kivel lépett félre a Netflix hűtlen csillaga.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A 2024-es és 2025-ös év fordulóján Hollywoodot a Stranger Things apafiguráját alakító David Harbour és felesége, Lily Allen válása tartotta lázban. A pár 2020-ban fogadott örök hűséget egymásnak, ám mint az kiderült, lojalitásuk mégsem tartott az örökkévalóságig. Az elmúlt hónapokban sorra derültek ki a mocskosabbnál mocskosabb részletek a szakítás sorsára jutó, különös, nyitott kapcsolatról, Harbourról például megtudhattuk, hogy gyakorta látogatta a különféle randiappokat új partnerek után kutatva. Allen pedig most új albumával egy eddig ismeretlen, de mégis igen fontos részletről rántotta le a leplet: Ki szerette el tőle volt férjét.

David Harbour
David Harbour Stranger Thingsben a hűség mintapéldája, a való életben már más a helyzet, erről pedig volt neje, Lily Allen mesélt új dalában (Fotó: TheImageDirect.com)

David Harbour házi nyúlra lőtt

A 40 éves londoni popdíva szakítás utáni első albumát már alig várták rajongói, így nem meglepő, hogy miután megjelent a West End Girl címre keresztelt lemez, a fanok rögtön kisiskolás verselemző módjára kezdték szétboncolni a dalok sorait. A Madeline című slágerben pedig meg is találták, amit kerestek: A szövegben az énekesnő erősen utal volt férjére, David Harbourre, és annak hűtlen viszonyára:

Mióta tart ez? Csak szex, vagy vannak érzelmek is?(...) Idegenekkel kellett volna, de te nem vagy idegen, Madeline

− utal ezzel Allen a nyitott házasságuk egyetlen szabályára, azaz, hogy csakis idegenekkel léphetnek félre, ám ezt Harbour nem tartotta be.

És hogy ki lehet ez a Madeline? A Radaronline értesülései szerint nem más mint a Stranger Things 5. évadában hamarosan könnyfakasztó visszatérésben részesülő David Harbour egyik kolléganője, egy Natalie Tippett nevű jelmeztervező. A Harbournél 16 évvel fiatalabb, 34 éves filmes szakemberrel a sztár még 2021-ben, tehát mindössze egy évvel házasságkötése után ismerkedett meg a Netflix Szellem van a házunkban című alkotásának forgatásán.

David Harbour egy másik Netflix-film forgatásán ismerte meg a nála 16 évvel fiatalabb jelmeztervezőt (Fotó: Instagram)

Már jött is a reakció a feltételezett frigytörőről

Harbour és Tippett viszonya pedig nem ért véget a forgatás után, állítólag még éveken keresztül tartott a bűnös románc. Ám, ahogy az lenni szokott, végül lebuktak, a nyáron durva vallomással előálló Lily Allen gyanús üzeneteket talált férje telefonján, a hűtlenség pedig nem volt titok többé.

Bár a Stranger Things Jim Hopperje továbbra sem hajlandó a magánéletéről beszélni a sajtónak, a Daily Mail megkereste az üggyel kapcsolatban a másik érintett felet, az egyedülálló édesanyát, Natalie Tippettet. A jelmeztervező viszont elég szűkszavú volt, de elárulta, hogy ez az egész ügy nagyon rémisztő számára, és félti a kislányát a nyilvánosságtól és a népharagtól.

 

