Gyerekei miatt fordított hátat Hollywoodnak, most évtizedek után visszatér a Szellemirtók sztárja

Rick Moranis a 80-as, 90-es évek egyik legismertebb komikus színésze volt, aki olyan nagy sikerű filmekben szerepelt, mint például a Szellemirtók, Drágám, a kölykök összementek, Rémségek kicsiny boltja vagy az Űrgolyhók. 1991-ben elhunyt a felesége, ő pedig úgy döntött, hogy a pályafutása csúcsán hátat fordít Hollywoodnak, hogy tisztességben felnevelhesse gyermekeiket.

Rick Mornanis / Fotó: Photo12 via AFP

A jelenleg 72 éves Rick Moranis rengeteg ajánlatot kapott az utóbbi évtizedekben, de csak néha-néha mondott igent, de akkor is csak apróbb szerepekre. Most viszont hosszú idő után újabb főszerepet vállalt el, ráadásul nem akármilyen filmben:

Rick Moranis visszatér az Űrgolyhók folytatásában!

A Mel Brooks-féle Űrgolyhókat 1987-ben mutatták be, és a Star Wars-filmeket parodizálta ki rendkívül viccesen. A rajongók gyakorlatilag azóta várják a beígért folytatást, ami a jelek szerint végre valóban elkészül, ugyanis bejelentették, hogy 2027-ben bemutatják – ráadásul Rick Moranis mellett az eredeti stábból Mel Brooks és Bill Pullman is visszatér, hozzájuk csatlakozik még az utóbbi fia, (a Top Gun: Maverickben is feltűnő) Lewis Pullman és Keke Palmer is.