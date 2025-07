Kólareklámarcból előbb fogorvostanonc, majd Hollywood szexbombája: 53 éves lett Sofía Vergara – Galéria!

Ünnepel Kolumbia és vele együtt az egész világ is, hiszen születésnapos Hollywood egyik legnagyobb szexikonja. Sofía Vergara a többség számára a Modern család című szituációs komédiából lehet ismerős, de a vígjátéksorozat mellett több más szériában és filmben is megfordult, és bármiben szerepelt, a nézők figyelmét mindig magára tudta szegezni. A közösségi médiában is igen aktív latin-amerikai színésznő bármily hihetetlenül is hangzik, ma ünnepli 53. születésnapját, ennek apropóján összegyűjtöttünk róla néhány olyan tényt, amit még a leglelkesebb rajongói sem biztos, hogy tudnak róla.

Sofia Vergara Instagramon egy gyönyörű virágcsokorral pózolva hálálta meg a születésnapi köszöntőket (Fotó: Instagram/Sofía Vergara)

Ezeket még Sofía Vergara legnagyobb rajongói sem tudták:

Sofía Vergara pályafutása filmbe illő módon vette kezdetét. Még csak 17 éves volt, amikor egy strandon felfedezték a benne rejlő potenciált, nem sokkal később pedig már Pepsi-reklámban találta magát, ami szintén egy tengerparton játszódik. Vergara nem szállt el a kezdeti sikerektől, első fizetését családjának adta.

pályafutása filmbe illő módon vette kezdetét. Még csak 17 éves volt, amikor egy strandon felfedezték a benne rejlő potenciált, nem sokkal később pedig már Pepsi-reklámban találta magát, ami szintén egy tengerparton játszódik. Vergara nem szállt el a kezdeti sikerektől, első fizetését családjának adta. Nem sokon múlt, hogy Sofía Vergara nem a modellkedést és később a színészetet választja, és akkor ez a mai cikk sem készült volna el. Az ünnepelt ugyanis korábban három évig tanult fogorvosnak, ám végül mégis úgy döntött, nem ezt az utat választja, és sztár szeretne lenni.

nem a modellkedést és később a színészetet választja, és akkor ez a mai cikk sem készült volna el. Az ünnepelt ugyanis korábban három évig tanult fogorvosnak, ám végül mégis úgy döntött, nem ezt az utat választja, és sztár szeretne lenni. Kétszer volt házas, először 18 évesen kötötték be a fejét, ám két évvel később már el is vált gyerekkori szerelmétől, Joe Gonzaleztől . A következő oltárhoz menetele viszont csak 43 éves korában érkezett el, mikor színésztársa, Joe Manganiello felesége lett. A sztárpár 9 évig volt együtt, tavaly óta viszont külön utakon járnak. Vergarát azóta ismét megtalálta a szerelem, újabban pedig Tom Bradyvel randizgat. Lehet, hogy az amerikai futball élő legendájára nemsokára Sofía Vergara férjeként fogunk majd hivatkozni?

. A következő oltárhoz menetele viszont csak 43 éves korában érkezett el, mikor színésztársa, felesége lett. A sztárpár 9 évig volt együtt, tavaly óta viszont külön utakon járnak. Vergarát azóta ismét megtalálta a szerelem, újabban pedig randizgat. Lehet, hogy az amerikai futball élő legendájára nemsokára férjeként fogunk majd hivatkozni? Egy kolumbiai marhafarmról hosszú út vezetett számára a csúcsra, melyet 2012-ben ért el. Anyagi szempontból biztosan, hiszen ekkor ő volt az amerikai televíziózás legjobban kereső női alakja, a maga 19 millió dolláros éves fizetésével.

A Modern családban az egész világ megismerhette, milyen az, amikor anyaszerepben kell helytállnia. Gloria karakterére volt ideje felkészülni, hiszen Vergara maga is már nagyon fiatalon, mindössze 19 évesen édesanyának mondhatta magát.

az egész világ megismerhette, milyen az, amikor anyaszerepben kell helytállnia. Gloria karakterére volt ideje felkészülni, hiszen Vergara maga is már nagyon fiatalon, mindössze 19 évesen édesanyának mondhatta magát. Sofia Vergara nemcsak a vásznon, hanem azon kívül is igazi harcos amazon. A színésznőnél 2000-ben pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak, de végül felülkerekedett a halálos kóron, amit azonban több mint tíz évig titokban tartott. Először 2011-ben vállalta fel, hogy ő is a rák túlélői közé tartozik.

Bár manapság alig van nő, aki ne irigyelné Vergara kisasszonytól a csodálatos alakját, gyerekkorában pont teste miatt került diáktársai célkeresztjébe. A kolumbiai bombázó kislányként ugyanis nagyon vékony volt és rút kiskacsaként hivatkoztak rá. Valószínűleg ezért is döntött amellett, hogy a gimnáziumot már egy kéttannyelvű magániskolában járja ki, ahol megtanult folyékonyan beszélni angolul.

A Sebhelyesarcú nem egy kifejezett „csajos film”, mégis ez Sofía Vergara kedvenc mozija. A színésznő akkora rajongója Al Pacino kultklasszikjának, hogy fiát is az egyik karakter, Manolo után nevezte el.