„Elegem lett abból, hogy minden nap szépnek kell lennem...” – Miért vonult vissza ilyen fiatalon Brigitte Bardot?

Ahogy azt a Bors korábban már megírta, 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot. A francia színésznő a múlt század második felének egyik legmeghatározóbb szexepilje volt, nők millió tekintették példaképüknek és másolták le az éppen aktuális frizuráját, de szintén ő határozta, milyen ruhadarab számított éppen trendinek. A sokak által csak BB-ként emlegetett legendás művésznőnek a divat világából egyenes útja vezetett a filmezés felé, kurta karrierje alatt pedig számos ikonikus szerepet tudhatott magának, hiszen szerepelt A megvetés, Az igazság vagy a Kedves Brigitte című alkotásokban is. Azonban mindenkit meglepett, mikor pályafutása csúcsán váratlanul elköszönt a fénytől és a csillogástól.

Brigitte Bardot halála az egész világot megrázta (Fotó: Bernard LEGUAY via Bestimage)

Brigitte Bardot filmek helyett az állatok választotta

Egészen 52 évet kell visszamennie az időben a Brigitte Bardot-filmek szerelmeseinek, ha a bőkeblű bombázó élete utolsó szerepét szeretnék látni. Bardot a L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise című francia komédiában tűnt fel utoljára, pedig ekkor még mindössze 39 esztendős volt, tehát karrierje csúcsán intett búcsút, amire nem volt ember, aki ne kapta volna fel a fejét.

A csillogástól besokkaló színésznőnek viszont nyomós érvei voltak a korai visszavonulás mellett, melyekről már korábban is nyíltan beszélt, az egyik interjúja igazi aranyköpés lett, miszerint elege lett abból, hogy „minden nap szépnek kell lennie”. A valódi ok viszont ennél jóval magasztosabb volt, hiszen Brigitte Bardot saját maga helyett inkább az állatokkal szeretett volna foglalkozni:

Minden szépségemet és a teljes fiatalságomat odaadtam a férfiaknak. A bölcsességemet és a tapasztalataimat viszont már az állatok kapják meg

– mondta 1973-ban egy interjújában Bardot.

A színésznő ekkoriban tért át a vegetáriánus étrendre, de ez csak a kezdőlépés volt az állatvédelem melletti elkötelezettség felé vezető úton. 1986-ban például még a Brigitte Bardot Alapítványt is megalapította, melynek 3 millió frankos kezdőtőkéjét abból teremtette elő, hogy filmes relikviáit egytől egyig elárverezte.