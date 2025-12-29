„Elegem lett abból, hogy minden nap szépnek kell lennem...” – Miért vonult vissza ilyen fiatalon Brigitte Bardot?

Ahogy azt a Bors korábban már megírta, 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot. A francia színésznő a múlt század második felének egyik legmeghatározóbb szexepilje volt, nők millió tekintették példaképüknek és másolták le az éppen aktuális frizuráját, de szintén ő határozta, milyen ruhadarab számított éppen trendinek. A sokak által csak BB-ként emlegetett legendás művésznőnek a divat világából egyenes útja vezetett a filmezés felé, kurta karrierje alatt pedig számos ikonikus szerepet tudhatott magának, hiszen szerepelt A megvetés, Az igazság vagy a Kedves Brigitte című alkotásokban is. Azonban mindenkit meglepett, mikor pályafutása csúcsán váratlanul elköszönt a fénytől és a csillogástól.
Egészen 52 évet kell visszamennie az időben a Brigitte Bardot-filmek szerelmeseinek, ha a bőkeblű bombázó élete utolsó szerepét szeretnék látni. Bardot a L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise című francia komédiában tűnt fel utoljára, pedig ekkor még mindössze 39 esztendős volt, tehát karrierje csúcsán intett búcsút, amire nem volt ember, aki ne kapta volna fel a fejét.
A csillogástól besokkaló színésznőnek viszont nyomós érvei voltak a korai visszavonulás mellett, melyekről már korábban is nyíltan beszélt, az egyik interjúja igazi aranyköpés lett, miszerint elege lett abból, hogy „minden nap szépnek kell lennie”. A valódi ok viszont ennél jóval magasztosabb volt, hiszen Brigitte Bardot saját maga helyett inkább az állatokkal szeretett volna foglalkozni:
Minden szépségemet és a teljes fiatalságomat odaadtam a férfiaknak. A bölcsességemet és a tapasztalataimat viszont már az állatok kapják meg
– mondta 1973-ban egy interjújában Bardot.
A színésznő ekkoriban tért át a vegetáriánus étrendre, de ez csak a kezdőlépés volt az állatvédelem melletti elkötelezettség felé vezető úton. 1986-ban például még a Brigitte Bardot Alapítványt is megalapította, melynek 3 millió frankos kezdőtőkéjét abból teremtette elő, hogy filmes relikviáit egytől egyig elárverezte.
Az állatok jogainak képviselete viszont nem egy röpke hóbort volt Brigitte Bardot számára, hiszen az egykori filmsztár egész hátralevő élete e körül forgott. 2007-ben ismét egy igen híres, vagy inkább hírhedt interjújában például azt mondta, egyáltalán nem érdekli az, hogy ő valaha a világ egyik legfelkapottabb színésznője volt, mert az állatok szenvedése ennél sokkal fontosabb:
Egyáltalán nem érdekel a múltam dicsősége. Ez semmit sem ér azzal a kínnal és szenvedéssel szemben, amit az állatoknak kell átélnie minden nap. Nekik nincs sem szavuk, sem hatalmuk, hogy megvédjék magukat
- fakadt ki embertársaira a 73. születésnapjára szervezett sajtótájékoztatón a színésznő, aki tehát ugyan világhírű színésznőként épült be emberek millióinak tudatába, pedig állatvédőként sokkal többet tett le az asztalra, mint kamera előtt pózoló szexbombaként.
