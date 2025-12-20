Új helyszínek, új törzsek, új elbeszélő – ugyanaz a kékség: 15 fontos tudnivaló a mozikba érkező Avatar: Tűz és hamuról

December 18-tól vetítik a hazai mozik a na'vik legújabb kalandjait. Az Avatar-filmszéria harmadik felvonás, a Tűz és hamu kapcsán összegyűjtöttük mindazt, amit tudnod kell a téli szezon legnagyobb mozis eseményéről.
A világ lélegzetvisszafojtva várta 3 éven át kedvenc kék hőseink legújabb kalandjait. Az Avatar-trilógia harmadik darabja, az Avatart: Tűz és hamu című filmet hosszú évekig készült a Titanic rendezője, James Cameron rendezésében.
A legújabb Avatar film 15 érdekessége
A film pontosan ott folytatja a történetet, ahol az előző rész, az A víz útja abbamaradt – nincs tehát az ilyenkor szokásos időugrás a két epizód között.
A na’vi karakterek megformálása és az egész forgatás rendkívül egyedi, mondhatni forradalmi filmes technológiával zajlott. A veterán David Thewlis például kezdetben teljesen elveszettnek érezte magát a forgatáson, és fiatalabb kollégái segítették a mozgásrögzítés világában való eligazodásban.
A harmadik film történetét új nézőpontból ismerhetjük meg. Míg az első két rész narrátora Jake Sully volt (Sam Worthington), addig most Jake és Neytiri kisebbik fia, Lo’ak meséli el az eseményeket, akit Britain Dalton alakít.
A nézőpontváltás annyira megtetszett James Cameronnek, hogy tervei szerint a jövőben minden új Avatar-filmnek más narrátora lesz.
A film forgatása meglehetősen régen zajlott: a második és harmadik részt egyben vették fel 2017 és 2020 között, Új-Zélandon.
Ezért a harmadik epizód pontos költségvetése nem különíthető el, de becslések szerint körülbelül 400 millió dollárba került a teljes gyártási folyamat.
A Tűz és hamu az eddigi leghosszabb Avatar-film lett: 197 perces játékidejével komoly állóképességet igényel – érdemes odafigyelni a folyadékbevitelre a vetítés előtt.
A film díszbemutatóját december 1-jén tartották a Los Angeles-i Dolby Theatreben. Az amerikai mozikba december 19-én, a magyarországi vásznakra egy nappal korábban érkezik.
Közben már készül a negyedik Avatar is, amely várhatóan hatéves időugrással játszódik majd, hogy a fiatal szereplők életkora összhangban legyen karaktereik fejlődésével.
És hol a vége? James Cameron jelenlegi tervei szerint a történet összesen öt filmben válik teljessé: a negyedik rész 2029-ben, a záróepizód pedig 2031-ben kerülhet a mozikba.
Az Avatar: Tűz és hamu országszerte látható a magyar mozikban,
