Imádják az emberek? Az Avatar: Tűz és hamu behozta James Cameron elvárásait a nyitó hétvégén

Még csak a napokban jött ki, de első hétvégéjén már komoly rekordokat döntöget az Avatar: Tűz és hamu. Erre némileg számítani lehetett, de mégis különös annak fényében, hogy milyen értékeléseket kapott. A számok nem csak a film különálló elismerése miatt jelentősek, ezen is múlik, hogy folytatják-e a filmsorozatot még további két résszel.

Az Avatar filmek mind filmtörténeti jelenséggel bírnak, akár tetszik, akár nem (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az Avatar: Tűz és hamu az idei év egyik legjobb nyitását hozta

A James Cameron filmek immár 15 éve az Avatar körül forognak, melyek bár történetükben kevésbé, világépítésben és az adott év filmtechnikai szemléjében mégis kiemelkedő szerepet töltenek be. Az első Avatar film forradalmasította a polárszűrős 3D filmeket, a második rész pedig eddig nem látott hitelességgel ábrázolta a vizes jeleneteket — fontos volt, hisz az egész film erre épült. A franchise harmadik része ennél kevesebb újdonságot hozott, ami némileg meg is látszik a megosztó visszajelzésekben: a Rotten Tomatoes oldalán a cikk írásakor 67 százalékos szakmai értékelésen és ezt bőven felülmúló 91 százalékos nézői értékelésen áll a film.

Így vagy úgy, de a jelek szerint az Avatar a mai napig egy világraszóló fő esemény, amire valaki vagy nagyon várt, vagy teljes közönnyel nyugtázta, hogy a múlt héten megnyitotta kapuit a mozitermekbe. Ennek eredményeképp az Avatar: Tűz és hamu 345 millió dollárral nyitotta a kezdő hétvégéjét világszinten.

A szám igen jelentős, hisz az idei legsikeresebb hollywoodi film, a Lilo és Stitch élő szereplős feldolgozása 341 millióval nyitott, mielőtt feltornázta magát 1 milliárdig. Ráadásul még az ünnepek előtt vagyunk, így az Avatar 3 a karácsony, szilveszter és a két ünnep közötti időszakban nyílegyenesen száguldhat egy újabb rekord felé, mint 2025 leprofitálóbb amerikai filmje. A tendenciát nem látjuk előre, de a legtöbbet hozó filmek mindenkori listájában is előkelő helyen végezhet, ahogy elődei is tették: az első Avatar film közel három milliárd, a második rész, A víz útja 2,3 milliárd dollárral zárta a kasszákat.

A film sikeréhez hozzájárul egy másik fontos tényező is

A Marvel filmek következő nagy dobása, a Bosszúállók: Ítéletnap szintén az egyik legjobban várt filmek közé tartozik, és a film újonnan kijött előzeteseit épp az Avatar: Tűz és hamu elejére tervezték beiktatni. Ez a lépés némi szimbiotikus erővel is bír, hiszen aki az Avatarra kíváncsi elsősorban, az is látni fogja ezeket az előzeteseket és megint sokan akadnak, akik pusztán a Bosszúállók miatt ülnek be egyáltalán a moziterembe, és még az is lehet, hogy a filmet végig se nézik. A filmtörténelemben volt már erre példa, egykor Brad Pitt és Anthony Hopkins filmje, a Ha eljön Joe Black szedte meg magát azzal, hogy a Star Wars: Baljós árnyak előzetese miatt ültek be az emberek a filmre.