Ilyet még nem láttunk: új technológiával mutatják be az Avatar harmadik részét Budapesten

Az Avatar: Tűz és hamu hazai bemutatója technológiai szempontból is különleges: az alkotás HFR-formátumban, vagyis magas képkockaszámú vetítéssel is látható a Kultik Csepel Mozi Telekom–HeyLED termében, amely Magyarország első és jelenleg egyetlen LED-moziterme. Szabó Krisztián, a Kultik Mozihálózat ügyvezetője szerint ez a technológia új távlatokat nyit a mozizásban, különösen egy olyan látványfilm esetében, mint az Avatar.

Az Avatar 3 eddig nem látott formában látható a Kultik Csepel Moziban (Fotó: Kultik)

Úgy láthatjuk az Avatar: Tűz és hamut, mintha benne lennénk a filmben

Az Avatar 2009-es bemutatója mérföldkő volt a filmtörténetben: nemcsak látványvilágával, hanem azzal is, ahogyan újradefiniálta a mozis élményt. James Cameron már akkor jelezte, hogy a történet és a technológia együtt fejlődik tovább. A James Cameron filmek 2022-es folytatása után most érkezik az a rész, amely nemcsak Pandora világát bővíti tovább, hanem azt is megmutatja, hol tart ma a mozitechnológia.

Az év egyik legjobban várt filmjének kulcseleme a HFR (High Frame Rate) vetítési mód. A hagyományos, 24 képkocka/másodperces formátummal szemben a HFR jóval több képet jelenít meg másodpercenként, így a mozgás élesebb, stabilabb, természetesebb hatású. Különösen látványos ez az Avatarra jellemző repüléseknél, nagytotáloknál és gyors kameramozgásoknál.

„A HFR-nél sok néző ugyanazt mondja a vetítés után, olyan érzése volt, mintha nem nézte volna a filmet, hanem ott lett volna” – fogalmazott Szabó Krisztián, a Kultik Mozihálózat ügyvezetője. „Ez a technológia megszünteti azt az ‘apró’ távolságot, ami eddig a vászon és a valóság között volt.”

Ehhez társul a HeyLED technológia, amely teljesen eltér a hagyományos projektoros vetítéstől. A Kultik Csepel Mozi 2025 októberében megnyílt Telekom–HeyLED terme nem vászonra vetít, hanem egy közel kilenc méter széles, önvilágító LED-falat használ, több mint 2,2 millió képponttal. Ennek köszönhetően a fekete valóban fekete, a kontrasztarány nagyságrendekkel magasabb, a színek mélyebbek, a fényerő pedig egyenletes az egész képfelületen.

A Kultik Csepel Mozi Telekom–HeyLED terme mintegy 150 férőhelyes, hangrendszerét és vetítési paramétereit kifejezetten a LED-technológiához igazították. A terem jelenleg egyedülálló Magyarországon, és a régióban is ritkaságnak számít. A HFR és a LED kombinációja világszerte is csak kevés moziban érhető el.