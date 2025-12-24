Hull a pelyhes: emlékszel Schwarzenegger klasszikusára? Ennyibe kerül ma egy Turbo Man figura

Emlékszünk még Arnold Schwarzenegger remek szereplésére, ugye? No, nem a Terminatorról, Predatorról vagy a Menekülő emberről van szó, hanem az egyik legmenőbb karácsonyi filmről, ami nem más mint a Chris Colombus rendezésében készült Hull a pelyhes. Ezt a filmet bármennyiszer meg lehet nézni, mindig vicces marad, ahogy a nagydarab Schwarzi feltúrja a várost egyetlen játékfiguráért, ami a gyerekének nagyon fontos volt. Ezek után akár magunknak is akarnánk egy Turbo Man figurát, aminek ezen a ponton semmi akadálya nincs.
A kilencvenes években a film stúdiója, a Fox korlátozott számban készített Turbo Man bábukat. Mivel a film hivatalos megjelenése előtt nem volt lehetőség nagyszámú gyártásra, ezért viszonylag kevés, 200,000 példányban készített replikákat a Tiger Electronics, játékokat gyártó cég. Ezeket boltokban nem is lehetett kapni, a stúdió mozik, sajtóesemények és marketingpartnerek között osztotta szét a babákat. Egyébként a valóéletben közel se annyira menő játékok, mint amennyire a filmben behype-olták, de egy gyüjtő minden bizonnyal szeretne magának ilyet.
Egy gyors Ebay keresés pedig arra is rávilágít, hogy mennyiért kaphatunk egy Turbo Man figurát 2025-ben. Karácsonyra ezeket már sajnos nem tudjuk megvenni, de érdemes lehet elkapkodni, hogy jövőre ott legyen a fa alatt, vagy a gyüjtők polcain. Ennek tanulsága szerint egy eredeti, 1996-os Tiger Electronics játékbábu bontatlanul akár 120,000-130,000 forint felé is mehet, hozzátéve közel 24,000 forintos szállítási költséget a tengerentúlról. A mai Schwarzinak mindenesetre ez már nem lenne nagy tétel, ha meg akarná venni a kisfiának — de mások akár spórolhatnak egy bontott verzióval 13,000 forintért... dehát az nem olyan.
Az eredetire megtévesztésig hasonlító Funko kiadás is készült 2021-ben. Ezt Ebay-en bontatlan állapotban akár 50,000 forintért is kézbevehetjük.
Ironikus módon jobban zsebébe kell nyúlnia annak, aki Turbo Man ősi ellenségére, Agyvelőre pályázik. Bontatlan, makulátlan formájába ugyanis közel 300,000 forintért vehetjük kezünkbe azt a babát, ami a filmben senkinek se kellett.
