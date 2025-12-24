Hull a pelyhes: emlékszel Schwarzenegger klasszikusára? Ennyibe kerül ma egy Turbo Man figura

Emlékszünk még Arnold Schwarzenegger remek szereplésére, ugye? No, nem a Terminatorról, Predatorról vagy a Menekülő emberről van szó, hanem az egyik legmenőbb karácsonyi filmről, ami nem más mint a Chris Colombus rendezésében készült Hull a pelyhes. Ezt a filmet bármennyiszer meg lehet nézni, mindig vicces marad, ahogy a nagydarab Schwarzi feltúrja a várost egyetlen játékfiguráért, ami a gyerekének nagyon fontos volt. Ezek után akár magunknak is akarnánk egy Turbo Man figurát, aminek ezen a ponton semmi akadálya nincs.

Az Arnold Schwarzenegger filmek között különösen mókásak a családi mozik (Fotó: Twentieth Century Fox)

Arnold Schwarzenegger azóta már lehet nem küzdene ennyit ezért a babáért

A kilencvenes években a film stúdiója, a Fox korlátozott számban készített Turbo Man bábukat. Mivel a film hivatalos megjelenése előtt nem volt lehetőség nagyszámú gyártásra, ezért viszonylag kevés, 200,000 példányban készített replikákat a Tiger Electronics, játékokat gyártó cég. Ezeket boltokban nem is lehetett kapni, a stúdió mozik, sajtóesemények és marketingpartnerek között osztotta szét a babákat. Egyébként a valóéletben közel se annyira menő játékok, mint amennyire a filmben behype-olták, de egy gyüjtő minden bizonnyal szeretne magának ilyet.

Egy gyors Ebay keresés pedig arra is rávilágít, hogy mennyiért kaphatunk egy Turbo Man figurát 2025-ben. Karácsonyra ezeket már sajnos nem tudjuk megvenni, de érdemes lehet elkapkodni, hogy jövőre ott legyen a fa alatt, vagy a gyüjtők polcain. Ennek tanulsága szerint egy eredeti, 1996-os Tiger Electronics játékbábu bontatlanul akár 120,000-130,000 forint felé is mehet, hozzátéve közel 24,000 forintos szállítási költséget a tengerentúlról. A mai Schwarzinak mindenesetre ez már nem lenne nagy tétel, ha meg akarná venni a kisfiának — de mások akár spórolhatnak egy bontott verzióval 13,000 forintért... dehát az nem olyan.

Ezek az eredeti példányok, amiket a Fox osztott szét (Fotó: Ebay)

Az eredetire megtévesztésig hasonlító Funko kiadás is készült 2021-ben. Ezt Ebay-en bontatlan állapotban akár 50,000 forintért is kézbevehetjük.

A Walmart logó elárulja a replikát (Fotó: Ebay)

Ironikus módon jobban zsebébe kell nyúlnia annak, aki Turbo Man ősi ellenségére, Agyvelőre pályázik. Bontatlan, makulátlan formájába ugyanis közel 300,000 forintért vehetjük kezünkbe azt a babát, ami a filmben senkinek se kellett.