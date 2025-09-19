Magyar sportembert játszott el Arnold Schwarzenegger! Naná, hogy Amerika legszebb nőjét vette el

Hargitay Miklós beleszületett a sportba. Apja kiskorától kezdve aktív mozgásra ösztökélte, aminek eredményeként három testvérével együtt hamarosan a Fényes cirkusz társulatában lépett fel az akrobata számukkal. Innentől kezdve nem volt megállás. Belekóstolt a görkorcsolyázásba, majd a Fradiban a fociba is, mielőtt a II. világháború után az USA-ba emigrált. Mindössze 10 dollárral a zsebében vágott bele Amerika meghódításába, ami pár vargabetű megtétele után sikerült is. Volt asztalos, vízvezetékszerelő, majd artista első felesége oldalán. A házasság felbomlott, de a lelkesedése kitartott. Miután meglátta az 50-es évek testépítő sztárját, Steve Reeves-t elkezdett ő is súlyokat emelni, ami olyannyira jól sikerült, hogy immár Mickey Hargitay néven elérte a testépítő karrierje csúcsát. 1955-ben a Mr. Universe-nek választották, ami után Hollywood is felfedezte és a nagy szerelem is rátalált. Elvette Marilyn Monroe méltó vetélytársát, Jayne Mansfieldet és vele együtt záporoztak felé a filmes felkérések. Feledhető alkotásokban, sokszor a felesége mellett feszített a vásznon. Viszont az eltérő temperamentumuk, különböző gyereknevelési elveik, sőt még a férfi humora is egyre inkább szétválasztotta az álompárt és 1963-ban végleg búcsút is intettek egymásnak. Jayne Mansfield 1967-ben autóbalesetben elhunyt, a gyerekeket Miklóst, Zoltánt és Mariskát Mickey Hargitay vette magához és nevelte fel őket.
Az elmúlt évtizedekben a sportember legendája az óceán mindkét partján tovább élt. Hollywoodban a testépítésben hozzá hasonló sikereket elérő és később szintén filmsztárrá váló Arnold Schwarzenegger formálta meg az 1980-as The Jayne Mansfield Story-ban. Magyarországon pedig akkora hírességnek számított, hogy amikor hazalátogatott utakat zártak le az őt szállító miniszteri Volga (!) előtt.
Bár a filmezéstől a 70-es években visszavonult, arra hajlandó volt, hogy Szomjas György szatirikus áldokumentarista road movie-jában, a Mr. Universe-ben önmagát megformálja.
„Mickey Hargitay-t igazi hősnek tekintem és a filmben is így jelenik meg, minden irónia, gúny nélkül. Tényleg Mr. Universe volt, tényleg Jayne Mansfield volt a felesége, western hősöket játszott. Az ember ránéz, és az első gondolata, hogy de jó is volna annyi idős korban ilyen kiegyensúlyozottnak lenni. Mickey Hargitay a negyvenes-ötvenes évek ideálja volt: igazi sportember. Mi még hittünk ezekben az ideálokban, fontosak voltak számunkra a sportteljesítmények. Az identitás szobra, ami ma ritka.” – mondta róla Szomjas György, akinek ez a filmje sajnos a feledés homályába veszett az elmúlt évtizedekben. A Budapesti Klasszikus Film Maratonon végre ismét alkalom nyílik rá, hogy a mozivásznon idézhesse fel a közönség a legendás sportember alakját.
Részben a fesztivál másik bemutatója, az Anyám, Jayne: Mariska Hargitay filmje is erre tesz kísérletet. Ebben a rendező, Mariska Hargitay édesanyjához fűződő bonyolult kapcsolatát boncolgatja. Kevés idő jutott kettejüknek. Mindössze 3 éves volt, amikor elvesztette Jayne Mansfieledet, ráadásul úgy, hogy ő is ott volt a testvéreivel abban az autóban, amiben a színésznő meghalt. Az idei Cannes-i Fesztiválon bemutatott dokumentumfilm elmerül a családi legendárium titkaiban és többek közt egy megrázó vallomást is tartalmaz. A 61 éves színésznő elmondja, hogy Mickey Hargitay valójában nem a biológiai apja, hanem az olasz származású énekes, Nelson Sardelli gyermeke, akihez futó viszony fűzte Jayne Mansfieldet. Mariska találkozott is a férfival 30 évesen, de a kapcsolatnak nem lett folytatása. A 2006-ban elhunyt Mickey Hargitay-t tartja az igazi édesapjának, akiről ma is azt mondja, hogy „sosem tett mást, csak szeretett engem és csodálatos apa volt.”
A Mr. Universe és az Anyám, Jayne: Mariska Hargitay filmje szeptember 18-án, szeptember 21-én, illetve szeptember 20-án lesznek láthatóak a Budapesti Klasszikus Film Maratonon.
