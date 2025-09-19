Magyar sportembert játszott el Arnold Schwarzenegger! Naná, hogy Amerika legszebb nőjét vette el

Hargitay Miklós beleszületett a sportba. Apja kiskorától kezdve aktív mozgásra ösztökélte, aminek eredményeként három testvérével együtt hamarosan a Fényes cirkusz társulatában lépett fel az akrobata számukkal. Innentől kezdve nem volt megállás. Belekóstolt a görkorcsolyázásba, majd a Fradiban a fociba is, mielőtt a II. világháború után az USA-ba emigrált. Mindössze 10 dollárral a zsebében vágott bele Amerika meghódításába, ami pár vargabetű megtétele után sikerült is. Volt asztalos, vízvezetékszerelő, majd artista első felesége oldalán. A házasság felbomlott, de a lelkesedése kitartott. Miután meglátta az 50-es évek testépítő sztárját, Steve Reeves-t elkezdett ő is súlyokat emelni, ami olyannyira jól sikerült, hogy immár Mickey Hargitay néven elérte a testépítő karrierje csúcsát. 1955-ben a Mr. Universe-nek választották, ami után Hollywood is felfedezte és a nagy szerelem is rátalált. Elvette Marilyn Monroe méltó vetélytársát, Jayne Mansfieldet és vele együtt záporoztak felé a filmes felkérések. Feledhető alkotásokban, sokszor a felesége mellett feszített a vásznon. Viszont az eltérő temperamentumuk, különböző gyereknevelési elveik, sőt még a férfi humora is egyre inkább szétválasztotta az álompárt és 1963-ban végleg búcsút is intettek egymásnak. Jayne Mansfield 1967-ben autóbalesetben elhunyt, a gyerekeket Miklóst, Zoltánt és Mariskát Mickey Hargitay vette magához és nevelte fel őket.

Mickey Hargitay feleségül vette Hollywood legszebb asszonyát (Fotó: KEYSTONE Pictures USA)

Mickey Hargitay a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

Az elmúlt évtizedekben a sportember legendája az óceán mindkét partján tovább élt. Hollywoodban a testépítésben hozzá hasonló sikereket elérő és később szintén filmsztárrá váló Arnold Schwarzenegger formálta meg az 1980-as The Jayne Mansfield Story-ban. Magyarországon pedig akkora hírességnek számított, hogy amikor hazalátogatott utakat zártak le az őt szállító miniszteri Volga (!) előtt.

Bár a filmezéstől a 70-es években visszavonult, arra hajlandó volt, hogy Szomjas György szatirikus áldokumentarista road movie-jában, a Mr. Universe-ben önmagát megformálja.