„Majdnem szétlőttem őket” — David Spade önvédelemre készült, de meglepetés érte

David Spade nem épp a legnagyobb nevettetők közé tartozik, jóllehet megvan a maga rajongói köre a korábbi munkásságából a Saturday Night Live-ban, vagy olyan B-kategóriás vígjátékokban, mint a Kismocsok, Lúzer SC, vagy a Nagyfiúk. Ugyanakkor szinkronszínészként az Eszeveszett birodalom című Disney rajzfilmben is adta a hangját, ami egyébként aranyos és vicces volt. Mindenesetre minket ugyanúgy meglep, hogy David Spade autogramjára vadászik valaki, mint őt — sőt, kicsit meg is ijedt tőle.

A David Spade filmeken általában csak kínunkban nevetünk (Fotó: KPA Honorar & Belege)

„Ez egy üzlet” - David Spade nem tekinti rajongóknak azokat, akikbe belebotlott

A színész a Fly on the Wall című podcastben beszélt a rendhagyó esetről, ami könnyen sötét fordulatba torkollhatott volna.

„Van egy kis útszakasz a házamig. Egy lejtős, szűk úton haladok felfelé és két autó van mögöttem. Fel se tűnt, de úgy majdnem a s*ggemben voltak. Mondom magamban, basszus... teljes sötétség van ott fent. Tökéletes hely az autólopásra vagy rablásra.”

Megállnak mellettem. Öt fickó van az autóban, az én ablakom meg lehúzva. Azt mondják »Figyi, nem írnád alá ezt a pár sz*rt? Van pár Funko figuránk«. Mondom nekik: »Húzzatok a f*szba«.

— mondta a színész.

David Spade elmondása szerint nem rajongókról van szó, hanem amolyan megélhetési gyűjtőkről, akik profitot kerestek a színészben.

Majdnem szétlőttem őket. Mondom »Ha ezek így követnek, fogom a puskám.« Eléggé ideges voltam. (...) Ők igazából nem rajongók. Imádom a rajongókat, de erről már beszéltünk korábban, ők nem azok. Ez egy üzlet. Egészen hazáig követtek, ami még ijesztőbb volt.

Spade elmondásából ítélve senkinek nem esett bántódása, de ezek után minden bizonnyal még kevesebb ember mer tőle autogrammot kérni.