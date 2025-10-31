Magyarországon járt, nem hiszed el, hol tűnt fel a Star Wars sztárja – fotó

Na erre sem számítottunk! Nem elég, hogy Adam Driver, a Star Wars, azaz Csillagok háborúja-filmek Kylo Renje kis hazánkban tűnt fel, de egy friss fotó kapcsán egy különleges hobbijára is fény került.

Adam Driver Budapesten tűnt fel Fotó: AFP

Mit keresett Adam Driver Budapesten?

Sokak szerint Adam Driver korunk egyik legizgalmasabb, legsokrétűbb színésze. Kétségtelen, hogy a Házassági történet a legkiemelkedőbb filmje, ugyanakkor az is igaz, hogy a világhírt és a legnagyobb ismertséget a Star Wars hozta el számára. Még akkor is, ha igencsak megosztóra sikeredett, hogy őt választották ki Kylo Ren szerepére. Van, aki szerint emberi volt, más szerint sok figurát életre tud kelteni a színész, de egy intergalaktikus főgonoszt nem. Nos, ennek megítélésre más lapra tartozik, most ugyanis azzal került reflektorfénybe a sztár – legalábbis kis hazánkban –, hogy különleges helyszínen bukkant fel csütörtökön, október 30-án: a budapesti Flippermúzeumban!

A múzeum Facebook-posztban számolt be a sztár feltűnéséről.

"A tengerészgyalogosból lett színész, a kortárs mozi talán legizgalmasabb arca. Aki látta Kylo Renként a Star Wars-ban, vagy Noah Baumbach Házassági történetében, ahol Scarlett Johansson mellett a legemberibb arcát mutatta meg, meggyőződhetett a fenti állítás igaz. És akkor még nem beszéltünk a Ridley Scott rendezte Utolsó párbajról Matt Damon és Jodie Comer oldalán, ahol középkori páncélban is ugyanolyan hiteles, mint egy modern New York-i drámában. A lépen egy laza és barátságos, flipperkedvelő Adam Driver, szerelő barátaink körében, ma délelőtt" – írták a bejegyzésben.

Mindebből úgy tűnik, Driver nem holmi PR-látogatásra ugrott be a Flippermúzeumba, hanem őszintén rajong a régi, klasszikus, digitális éra előtti játéktermi játékokért. Kétségtelen, hogy a csilingelő, villogó mechanikus játékcsodáknak megvan a maguk varázsa, ami ezek szerint a karrierje során eddig 46 díjat és 96 jelölést begyűjtő Adam Drivert is beszippantotta.