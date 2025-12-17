Az összes hang hat embertől származik — 36 éve indult A Simpson család!

Elindul a klasszikus, Danny Elfmantől származó intro zene és szép lassan közelítünk a város felé. Láthatjuk az iskolát, a vegyesboltot, az atomerőművet és az utcákat a megszokott kedves karakterekkel, kiknek nyugodt pillanatait töri meg a Simpson család csak azért, hogy a jellegzetes lila kanapéba huppanjanak az - önmagukról szóló - kedvenc sorozatukhoz... A Simpson család, a legrégebb óta futó animációs sorozat ezen a napon indult világváltó útjára, immár 36 éve!

A Simpson családot azonnal megszerette a közönség

Mielőtt A Simpson család ekkora cucc lett, kvázi pilot jelleggel mutatták be a The Tracey Ullman Showban. Ezek a rövid klipek annyira komikusan túlzóak és expresszívek, hogy távolról látszik rajta a Fecsegő tipegők magyar származású animátorának, Csupó Gábornak a kézjegye, mely a későbbi tartalmakból teljesen kikopott, hogy egy letisztultabb design vegye át a helyét Matt Groening irányítása alatt. Az első Simpson család epizód 1989. december 17. óta működik abban a félórás sorozat formájában, ahogy azt ma ismerjük. A sorozat 1998-ban lenyomta a Tini nindzsa teknőcöket, mint a legrégebb óta futó sorozat és 37 évadával, 857 epizódjával, egy egész estés filmmel (melynek folytatása készül éppen) minden bizonnyal hosszú időkre bebetonozta magát erre a címre.

A sorozat legtöbbet kinézetében változott az évek alatt. A kilencvenes években még jellemző volt, hogy az epizódokat elejétől a végéig kézzel rajzolták, melyet a kétezres években leváltott a digitális utómunka, ma pedig már teljesen digitálisan készül minden epizód. A folyamatot ez csak könnyebbé teszi, de nem gyorsabbá: egy rész elkészítése 6-8 hónapot is igénybe vehet az írástól, a hangfelvételeken át egészen a műsorgyártásig.

A felnőtt animációs sorozatok nagyapja

A Simpson család bár gyerekbarát sorozat, valójában nem a gyerekek a fő célközönsége. Nem az első volt, hisz előtte például Ralph Bakshi is megpróbált felnőtteknek szóló animációval betörni az iparra (néhány igen zavarba ejtő filmmel) de a Simpson család volt az első, ami megtalálta az arany középutat. Tele van egy városnyi szerethető karakterrel, folyton aktuális társadalmi üzenetekkel, mindezt úgy hogy a felnőtteknek nem kellett elfordítani a képcsöves TV-t, ha a gyerek a szobában legózott — sőt, még a legkisebbek számára is bőven voltak poénok amiket értékeltek benne. Azóta pedig A Simpson család karakterei a legnagyobb popikonokká váltak, kiknek motívumait a mai napig újra és újra fellelhetjük bögréken, pólókon, tolltartókon... Hosszú a lista, kvázi mindenhol.

Bizonyos szempontból ez a felnőtt animációs sorozatok nagyapja, melyből olyan népszerű sorozatok nőttek ki, mint a Family Guy, vagy a South Park — de azért ezek a sorozatok versenytársak is, amik szeretnek szurkálódni egymás irányába egy-egy epizódjukban.

Hat színész adja az összes karakter hangját

A Simpson család szinkronhangjai már az eredeti felállás óta a vendégszereplőkön kívül ugyanazok. Ezt a sok szerepet a hatékonyság kedvéért hat színésznek osztották szét:

Dan Castellaneta: Homer Simpson, Abe Simpson, Ropi a bohóc, Barney, Quimby polgármester és még sok mellékszereplő.

Homer Simpson, Abe Simpson, Ropi a bohóc, Barney, Quimby polgármester és még sok mellékszereplő. Julie Kavner: Marge Simpson, Patty és Selma (Marge nővérei).

Marge Simpson, Patty és Selma (Marge nővérei). Nancy Cartwright: Bart Simpson, Nelson Muntz, Ralph Wiggum, és a gyerek karakterek többsége.

Bart Simpson, Nelson Muntz, Ralph Wiggum, és a gyerek karakterek többsége. Yeardley Smith: Lisa Simpson (igen, neki van a legkevesebb szerepe)

Lisa Simpson Hank Azaria: Eredetileg több mint 100 mellékszereplőt szólaltatott meg, köztük Apu, Moe, Chief Wiggum és a képregényboltos fickó.

Eredetileg több mint 100 mellékszereplőt szólaltatott meg, köztük Apu, Moe, Chief Wiggum és a képregényboltos fickó. Harry Shearer: Mr. Burns, Smithers, Ned Flanders, Kent Brockman, és számtalan más mellékszereplő.

Ami azt illeti, Hank Azaria és Harry Shearer egyenként több tucat karaktert is képesek megszólaltatni egy epizódban. Vendégszereplőként nagyon sok sztár megjelent, ilyenek mint Lady Gaga, Mick Jagger, Michael Jackson, Paul McCartney a teljesség igénye nélkül.