"Homer repetázni akar" – 20 év után kap folytatást a Simpson család mozifilm: a pókmalac is visszatér?

20 évet vártunk a bejelentésre. Készül a Simpson Család mozifilm folytatása. A népszerű animációs sorozatból anno 2007-ben készült el az első egészestés mozifilm, a széria készítője Matt Groening pedig megerősítette, hogy készül a folytatás, melyhez már premierdátum is van.
A Simpson Család Mozifilm folytatásának előkészületei hivatalosan is elkezdődtek a Disney Twentieth Century Fox stúdiójának gondozásában. A hírt közösségi oldalán jelentette be a stúdió egy sokatmondó képpel. Az első mozifilm után 20 évvel érkezik a folytatás, mely várhatóan 2027 július 23-án debütál majd a mozikban. A Variety információi szerint a film egy kikukázott Marvel projekt helyét veszi át.
A Marvel-rajongók így kénytelenek lesznek mással elütni az időt a 2026 december 18-án megjelenő Bosszúállók: Ítéletnap és a 2027 december 17-re ígért Avengers: Secret wars között, ugyanis a Disney beosztásából törölve lett a cím nélküli Marvel képregényadaptáció. A stúdió egyelőre nem tett közzé semmilyen részletet az új mozi cselekményét illetően, csak egy képet villantottak meg, amin a szériából már jól ismert rózsaszín fánk látható, az alábbi szöveggel: “Homer repetázni akar”. Azt azonban már korábban elárulták, hogy a sorozattól megszokott nagy jóslatok ezúttal elmaradnak, az alkotók nem kívánnak semmilyen aktuális társadalmi kérdést belevinni a készülő moziba.
A Matt Groenig forgatókönyvíró tollából született animációs széria 1989 óta fut, ez minden idők leghosszabb televíziós sorozata. Azt már korábban bejelentette a stúdió, hogy 2028-ban és 2029-ben folytatódik a Simpson család története egy vadiúj, 40. évaddal, így a rajongók továbbra is nyomon követhetik Homer, Marge, és a három gyerkőc, Bart, Maggie és Lisa hétköznapjait.
Az első film, a 2007-es Simpson Család Mozifilm a sorozat rendezője, David Silverman munkája volt, és csupán 75 milliós költségvetése ellenére összesen 536 millió dolláros globális bevételt hozott a konyhára. A sorozat népszerűségén és fennmaradásán sokat dobott, amikor megjelent a Disney Plus streaming szolgáltató, ahol az összes rész, első évadtól az utolsóig megtekinthető. A sorozat fő producere, Matt Selman a streamingben látja a széria töretlen sikerét. Szerinte a folyamatos jelenlét segített megtartani az addigi rajongókat, és ami talán ennél is fontosabb, hogy a fiatalabb generációból újabbakat is szerzett. A rajongókon túl a streaming abban is segített a közel 40 éves szériának, hogy bent tudjon maradni a kulturális párbeszédben és újra meg újra releváns tudjon maradni.
