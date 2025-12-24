25 éves A Grincs: a film, ami miatt Jim Carreyt megkínozta a CIA – Ezeket biztos, nem tudtad a klasszikusról

25 évvel ezelőtt, 2000 decemberében egy zöld szörnyeteg megpróbálta ellopni a karácsonyt. 25 éves Ron Howard rendező A Grincs című filmje, mely 10 év után még a Reszkessetek betörőket is letaszította a trónról a mozipénztáraknál, összesen 50,000,000 eladott jeggyel, bár a kritikusok szemében a film nagyot bukott. Az évforduló alkalmából előástunk néhány érdekességet A Grincs filmmel kapcsolatban.
A történet megálmodója Dr. Seuss író volt, akinek számos más mesét is köszönhetünk. Seuss furcsa, szürreális karakterei és történetei miatt vált ismertté. A meséknek rengeteg adaptációja született, de Ron Howard rendezése volt az első élőszereplős változat. A furcsa zöld szörnyeteg, azaz a Grincs szerepét Jim Carrey alakította, akit Dr. Seuss felesége, Audrey Geisel személyesen választott ki a szerepre, bár olyan nevek is szóbakerültek, mint Robin Williams, Jack Nicholson, vagy Dustin Hoffmann.
25 év távlatából kijelenthetjük, hogy Jim Carrey tökéletes választás volt, de a fent említett három színészlegenda közül bármelyikkel el tudnánk képzelni a Grincs karakterét. Jim Carrey mellett más húzónevek is szerepeltek a produkcióban, például Christine Baranski, Molly Shannon, és a mesélő hangját kölcsönző Sir Anthony Hopkins. Hopkins állítólag egy ültő helyében vette fel a filmhez tartozó összes hanganyagát.
Ma már nem is kérdés, hogy a karácsonnyal és a zöld színnel kapcsolatban a fenyőfa után mindenkinek a Grincs jut eszébe először, pedig Dr. Seuss eredeti mesekönyvében a Grincs nem zöld színű. Ugyanolyan fekete-fehér, mint a többi rajz, egy-két piros és rózsaszín pacával kiegészítve, azonban Ron Howard úgy döntött, hogy a karácsonygyűlölő szörnyeteg zöld színű lesz, mert nemcsak Dr. Seuss meséjét akarta adaptálni, hanem az 1966-os Grincs című rajzfilmet is, amiben a mesehős már zöldben pompázik.
Jim Carrey-nek nem kis feladat volt a jelmez viselése, ami kicsit sem hétköznapi módon készült el. A jelmez alapját egy zöld spandex ruha képezte, amire szintén zöldre festett jakszőrt varrtak. A spandex kezeslábas olyan kínzóan szűk és fojtogató volt, hogy a színész egy CIA ügynöktől kért segítséget. Arra kérte, hogy tanítsa meg neki, hogyan kell ellenállni a legborzalmasabb vallatási technikáknak, így kibírta a 92 napot, amit a jelmezben kellett töltenie. Minden egyes forgatási napon 2 órát töltött a smink és a jelmez felvételével, a munka végeztével pedig 1 óra volt, mire megszabadult a maskarától. Ron Howard rendező annyira csodálta emiatt, hogy szolidaritásból az egyik napon maga is felvette a jelmezt. Ez az akció rengeteg félreértést eredményezett aznap, Jim Carrey pedig teljesen kiakadt. A színész azt hitte, hogy Howard az egyik dublőre, és felháborodva közölte, hogy “a fickó egyáltalán nem hasonlít rá.”
A jelmez a Universal Stúdióban is okozott némi kalamajkát. Kifalva díszlete, mely egyébként a legnagyobb épített díszlet volt a stúdió történetében, közvetlenül a Psycho-ból ismert Bates Motel előtt épült fel. Jim Carrey egy alkalommal úgy döntött, megvicceli a látogatókat, és teljes Grincs pompában késsel hadonászva rontott ki a Motelből, halálra rémítve az éppen stúdióbejáráson résztvevő csoportot. Bár senki sem ismerte fel a színészt, ez az anekdota a mai napig elhangzik a Universal stúdióbejáró sétái során.
