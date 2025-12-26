TOP 10: A Bors szerint ezek voltak a legjobb filmek 2025-ben

Mozis szempontból ez egy kifejezetten erős év volt. Szerinted melyek voltak 2025 legjobb filmjei? Szerintünk ezek, és ha valamelyiket még nem láttad, mindenképp érdemes bepótolni – akár idén, akár majd 2026-ban.

Vajon hányadik lett 2025 legjobb filmjeinek a listáján az Egyik csata a másik után? Fotó: imdb

2025 legjobb filmjei a mozikban

10: Csupasz pisztoly

Magunk sem gondoltuk volna előzetesen, hogy jó ötlet az elkészítése, de a Csupasz pisztoly rebootja végül meglepően jól sült el. A több évtizedes kihagyás után érkező folytatás–újraindítás sikeresen felnőtt a nagy elődhöz, amely nem véletlenül örvend máig hatalmas népszerűségnek a hazai nézők körében is. Leslie Nielsen sajnos már nem térhetett vissza a mindent elszúró, mégis mindent megoldó Frank Drebin szerepében, de egy másik „LN” monogrammal rendelkező filmsztár, Liam Neeson méltó módon lépett az örökébe, Frank Drebin nem kevésbé kretén humorú fiát alakítva.

9: Superman

Az idei nyár látványfilmes szezonjának egyik legnagyobb durranása lett ez a végtelenül szórakoztató és rendkívül látványos szuperhősfilm, a műfaj egyik legismertebb figurájával, Superman-nel a középpontban. A DC mozis univerzumában is új fejezetet nyitó alkotás ráadásul nem spórolt a humorral, és Supergirlt, sőt egy szuperkutyát is felvonultatott.

8: Rajtakapva

Számos nagynevű rendező jelentkezett új filmmel idén, köztük Darren Aronofsky is. A Rekviem egy álomért, A pankrátor, A fekete hattyú és A bálna alkotója ezúttal Austin Butler főszereplésével, egy sikerregény nyomán mesélt el egy őrülten pörgő bűnügyi történetet. A film egy lecsúszott egykori baseballjátékosról szól, akire szomszédja csupán a macskáját bízza rá – hamarosan azonban a túlélésért kell küzdenie a kilencvenes évek New Yorkjának alvilágában.

7: Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember

Benoit Blanc visszatért, nem is akárhogyan. Rian Johnson és Daniel Craig már kétszer lenyűgözték a világot modern, Agatha Christie-ihletésű krimijeikkel, és nem álltak le. Az idei év végén a Netflixre érkezett a harmadik Blanc-kaland, amely az eddigieknél sötétebb történetet mesél el: a detektív egy őszinte fiatal lelkésszel együtt nyomoz egy kisvárosi templomban elkövetett, tökéletesen lehetetlen bűntény ügyében.