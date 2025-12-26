KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

TOP 10: A Bors szerint ezek voltak a legjobb filmek 2025-ben

csupasz pisztoly
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 15:45
legjobb filmeksupermanleslie nielsenliam neesonfrank drebinegyik csata a másikmagyarfilm
Az év végi toplistánkhoz a 2025-ben magyarországi moziforgalmazásban vagy streamingplatformokon bemutatott egész estés alkotások közül válogattunk. A Bors szerint ezek voltak 2025 legjobb filmjei.
Bors
A szerző cikkei

Mozis szempontból ez egy kifejezetten erős év volt. Szerinted melyek voltak 2025 legjobb filmjei? Szerintünk ezek, és ha valamelyiket még nem láttad, mindenképp érdemes bepótolni – akár idén, akár majd 2026-ban.

2025 legjobb film
Vajon hányadik lett 2025 legjobb filmjeinek a listáján az Egyik csata a másik után? Fotó: imdb

2025 legjobb filmjei a mozikban

10: Csupasz pisztoly

Magunk sem gondoltuk volna előzetesen, hogy jó ötlet az elkészítése, de a Csupasz pisztoly rebootja végül meglepően jól sült el. A több évtizedes kihagyás után érkező folytatás–újraindítás sikeresen felnőtt a nagy elődhöz, amely nem véletlenül örvend máig hatalmas népszerűségnek a hazai nézők körében is. Leslie Nielsen sajnos már nem térhetett vissza a mindent elszúró, mégis mindent megoldó Frank Drebin szerepében, de egy másik „LN” monogrammal rendelkező filmsztár, Liam Neeson méltó módon lépett az örökébe, Frank Drebin nem kevésbé kretén humorú fiát alakítva.

9: Superman

Az idei nyár látványfilmes szezonjának egyik legnagyobb durranása lett ez a végtelenül szórakoztató és rendkívül látványos szuperhősfilm, a műfaj egyik legismertebb figurájával, Superman-nel a középpontban. A DC mozis univerzumában is új fejezetet nyitó alkotás ráadásul nem spórolt a humorral, és Supergirlt, sőt egy szuperkutyát is felvonultatott.

8: Rajtakapva

Számos nagynevű rendező jelentkezett új filmmel idén, köztük Darren Aronofsky is. A Rekviem egy álomért, A pankrátor, A fekete hattyú és A bálna alkotója ezúttal Austin Butler főszereplésével, egy sikerregény nyomán mesélt el egy őrülten pörgő bűnügyi történetet. A film egy lecsúszott egykori baseballjátékosról szól, akire szomszédja csupán a macskáját bízza rá – hamarosan azonban a túlélésért kell küzdenie a kilencvenes évek New Yorkjának alvilágában.

7: Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember

Benoit Blanc visszatért, nem is akárhogyan. Rian Johnson és Daniel Craig már kétszer lenyűgözték a világot modern, Agatha Christie-ihletésű krimijeikkel, és nem álltak le. Az idei év végén a Netflixre érkezett a harmadik Blanc-kaland, amely az eddigieknél sötétebb történetet mesél el: a detektív egy őszinte fiatal lelkésszel együtt nyomoz egy kisvárosi templomban elkövetett, tökéletesen lehetetlen bűntény ügyében.

6: 28 évvel később

Jártunk már 28 nappal és 28 hónappal később is a zombiapokalipszis után, 2025-ben pedig azt is megnézhettük, hogyan fest a világ 28 évvel egy ilyen esemény után. A félelmetes, izgalmas és meglepően szórakoztató élményről az eredeti alkotógárda gondoskodott, élén Danny Boyle rendezővel. A szereplőgárda is impozáns: Ralph Fiennes, Jodie Comer és Aaron Taylor-Johnson is feltűnik a filmben.

5: Rokonszenvedés

Jesse Eisenberg eddig elsősorban színészként volt ismert, most azonban forgatókönyvíróként és rendezőként is bizonyított. Új filmjében Kelet-Európába látogatunk, ahol két New York-i unokatestvér Lengyelországba utazik, hogy elhunyt nagymamájuk családi emlékeit kutatva közelebb kerüljenek gyökereikhez – és önmagukhoz. A fanyar humorú, érzelmileg mély alkotás az év egyik legnagyobb meglepetése lett.

4: Zootropolis 2

A Zootropolis folytatása a legkisebbeknek és a legnagyobbaknak egyaránt kiváló szórakozást nyújt. Ismét egy csupa állatok lakta világba térünk vissza, egy újabb mesés bűnügyi nyomozás kedvéért. Judy Hopps detektívnyuszi is visszatért, és a második rész sem színvonalában, sem szerethetőségében nem marad el az elsőtől.

3: A brutalista

Már az év eleji Oscar-gálán is tarolt ez a monumentális alkotás, amely ráadásul számos magyar vonatkozással büszkélkedhet. Adrien Brody magyar származású világsztárként egy magyar építészt alakít, aki emigránsként próbálja újragondolni életét és művészetét Amerikában. A film jelentős részét Magyarországon forgatták, több hazai szakember közreműködésével, köztük Jancsó Dávid vágóval.

2: Az utolsó viking

Anders Thomas Jensen és Mads Mikkelsen ismét megcsinálták. A fekete humoráról ismert rendező új filmjében egy börtönből szabaduló férfi próbál úrrá lenni testvére mentális betegségén, hogy hozzájuthasson a korábban elásott zsákmányhoz. Meghökkentő, sötét és szórakoztató skandináv mozi a javából.

1: Egyik csata a másik után

Paul Thomas Anderson új filmje még az életművén belül is kiemelkedő teljesítmény. A Thomas Pynchon-regény adaptációját már most a következő Oscar-díj egyik fő esélyeseként emlegetik. A főszerepet Leonardo DiCaprio alakítja, egy egykori forradalmárt, akit régi ellensége (Sean Penn) felbukkanása és lánya eltűnése kényszerít újra cselekvésre, többek között Benicio Del Toro segítségével.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu