TOP 10: A Bors szerint ezek voltak a legjobb filmek 2025-ben

Mozis szempontból ez egy kifejezetten erős év volt. Szerinted melyek voltak 2025 legjobb filmjei? Szerintünk ezek, és ha valamelyiket még nem láttad, mindenképp érdemes bepótolni – akár idén, akár majd 2026-ban.
Magunk sem gondoltuk volna előzetesen, hogy jó ötlet az elkészítése, de a Csupasz pisztoly rebootja végül meglepően jól sült el. A több évtizedes kihagyás után érkező folytatás–újraindítás sikeresen felnőtt a nagy elődhöz, amely nem véletlenül örvend máig hatalmas népszerűségnek a hazai nézők körében is. Leslie Nielsen sajnos már nem térhetett vissza a mindent elszúró, mégis mindent megoldó Frank Drebin szerepében, de egy másik „LN” monogrammal rendelkező filmsztár, Liam Neeson méltó módon lépett az örökébe, Frank Drebin nem kevésbé kretén humorú fiát alakítva.
Az idei nyár látványfilmes szezonjának egyik legnagyobb durranása lett ez a végtelenül szórakoztató és rendkívül látványos szuperhősfilm, a műfaj egyik legismertebb figurájával, Superman-nel a középpontban. A DC mozis univerzumában is új fejezetet nyitó alkotás ráadásul nem spórolt a humorral, és Supergirlt, sőt egy szuperkutyát is felvonultatott.
Számos nagynevű rendező jelentkezett új filmmel idén, köztük Darren Aronofsky is. A Rekviem egy álomért, A pankrátor, A fekete hattyú és A bálna alkotója ezúttal Austin Butler főszereplésével, egy sikerregény nyomán mesélt el egy őrülten pörgő bűnügyi történetet. A film egy lecsúszott egykori baseballjátékosról szól, akire szomszédja csupán a macskáját bízza rá – hamarosan azonban a túlélésért kell küzdenie a kilencvenes évek New Yorkjának alvilágában.
Benoit Blanc visszatért, nem is akárhogyan. Rian Johnson és Daniel Craig már kétszer lenyűgözték a világot modern, Agatha Christie-ihletésű krimijeikkel, és nem álltak le. Az idei év végén a Netflixre érkezett a harmadik Blanc-kaland, amely az eddigieknél sötétebb történetet mesél el: a detektív egy őszinte fiatal lelkésszel együtt nyomoz egy kisvárosi templomban elkövetett, tökéletesen lehetetlen bűntény ügyében.
Jártunk már 28 nappal és 28 hónappal később is a zombiapokalipszis után, 2025-ben pedig azt is megnézhettük, hogyan fest a világ 28 évvel egy ilyen esemény után. A félelmetes, izgalmas és meglepően szórakoztató élményről az eredeti alkotógárda gondoskodott, élén Danny Boyle rendezővel. A szereplőgárda is impozáns: Ralph Fiennes, Jodie Comer és Aaron Taylor-Johnson is feltűnik a filmben.
Jesse Eisenberg eddig elsősorban színészként volt ismert, most azonban forgatókönyvíróként és rendezőként is bizonyított. Új filmjében Kelet-Európába látogatunk, ahol két New York-i unokatestvér Lengyelországba utazik, hogy elhunyt nagymamájuk családi emlékeit kutatva közelebb kerüljenek gyökereikhez – és önmagukhoz. A fanyar humorú, érzelmileg mély alkotás az év egyik legnagyobb meglepetése lett.
A Zootropolis folytatása a legkisebbeknek és a legnagyobbaknak egyaránt kiváló szórakozást nyújt. Ismét egy csupa állatok lakta világba térünk vissza, egy újabb mesés bűnügyi nyomozás kedvéért. Judy Hopps detektívnyuszi is visszatért, és a második rész sem színvonalában, sem szerethetőségében nem marad el az elsőtől.
Már az év eleji Oscar-gálán is tarolt ez a monumentális alkotás, amely ráadásul számos magyar vonatkozással büszkélkedhet. Adrien Brody magyar származású világsztárként egy magyar építészt alakít, aki emigránsként próbálja újragondolni életét és művészetét Amerikában. A film jelentős részét Magyarországon forgatták, több hazai szakember közreműködésével, köztük Jancsó Dávid vágóval.
Anders Thomas Jensen és Mads Mikkelsen ismét megcsinálták. A fekete humoráról ismert rendező új filmjében egy börtönből szabaduló férfi próbál úrrá lenni testvére mentális betegségén, hogy hozzájuthasson a korábban elásott zsákmányhoz. Meghökkentő, sötét és szórakoztató skandináv mozi a javából.
Paul Thomas Anderson új filmje még az életművén belül is kiemelkedő teljesítmény. A Thomas Pynchon-regény adaptációját már most a következő Oscar-díj egyik fő esélyeseként emlegetik. A főszerepet Leonardo DiCaprio alakítja, egy egykori forradalmárt, akit régi ellensége (Sean Penn) felbukkanása és lánya eltűnése kényszerít újra cselekvésre, többek között Benicio Del Toro segítségével.
