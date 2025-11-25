A zöld boszorkány története: Elphaba karaktere a Wicked előtt

A Wicked 2. része november 20-án érkezett a magyar mozikba Ariana Grande, Cynthia Erivo és Jeff Goldblum főszereplésével. A 2024-ben debütált első film óta óriási rajongás övezi a szereplőket és az L. Frank Baum Óz a nagy varázsló című regényéből táplálkozó musicalt. Jon M. Chu rendezése és Cynthia Erivo alakítása méltóképpen adózik a gonosz nyugati boszorkány, Elphaba karakterének, akit az évtizedek alatt számos színésznő hívott életre. Íme Elphaba korábbi megformálói.
Margaret Hamilton az 1939-es Óz, a csodák csodája című Victor Fleming rendezésben alakította a gonosz nyugati boszorkány karakterét. A film L. Frank Baum regényének első filmes adaptációja volt. Fleming rendezése a Judy Garland által alakított Dorothy Gale történetét meséli el, aki kansasi otthonából egy tornádó közreműködésével kerül Óz földjére. Margaret Hamilton volt az első, aki zöldre festett bőrrel alakította a boszorkányt, bár Baum regényében nem történik utalás arra, hogy a nyugati boszorkány zöld színű lenne. Erre főként azért került sor, ami miatt Victor Fleming alkotása filmtörténeti jelentőségűvé vált a szépiából Technicolorral színesbe váltó képsorokkal, a rendező ugyanis úgy vélte, a színesben forgatás lehetőségével sokkal látványosabb lenne a gonosz boszorkány, ha zöld lenne a bőre. Ennek sajnos meglett a böjtje, ugyanis a felhasznált festék rezet tartalmazott, Margaret Hamilton pedig az egyik jelenetben harmadfokú égési sérüléseket szenvedett egy balul elsült füstös trükk következtében.
Mabel King a Sidney Lumet rendezésében készült The Wiz című filmben alakította a gonosz nyugati boszorkány szerepét. Lumet izgalmas újragondolása Harlembe helyezi a varázslatos történetet. Dorothy szerepét Diana Ross énekesnő játszotta, aki ebben a feldolgozásban egy tanítónő, és egy hóvihar következtében kerül Óz birodalmába. A cselekmény innentől kezdve nagyjából megegyezik az eredetivel, a főszerepekben Michael Jacksont láthatjuk Madárijesztőként, Ted Rosst Gyáva Oroszlánként és Nipsey Russellt Bádogemberként. Mabel King egy gonosz és zsarnokoskodó gyártulajdonosként testesíti meg a gonosz nyugati boszorkányt, de az izgalmas átdolgozással együtt, végül az eredeti történethez híven ő is elnyeri méltó büntetését.
Idina Menzel a Broadwayen futó Wicked musical színpadi változatában alakítja Elphaba szerepét már 2003 óta. A színpadi feldolgozás lazán követi Maguire regényét, a fókuszban a két boszorkány, Glinda és Elphaba barátsága áll. Idina Menzel elérzékenyülten nyilatkozott, amikor megtudta, hogy folyamatban van egy újabb Wicked adaptáció, melyben nem ő hívja életre a zöld színű boszorkányt.
„Nagyon izgatott vagyok és tudom, hogy jó kezekben van a történet. Biztosítottam a támogatásomról és a szeretetemről Arianat és Cynthiát, és megmondtam nekik, hogy bármikor állok rendelkezésükre, ha segítségre van szükségük. De azért kicsit szomorúsággal tölt el, hogy már túl idős vagyok ahhoz, hogy eljátszam a szerepet, ez az igazság.”
A 2013-as Óz, a hatalmas című film ismét csavart egyet az eredeti történeten. A film cselekménye teljességgel eltávolodik a Dorothy-száltól, ugyanakkor a főbb elemeket megőrzi. A Mila Kunis által alakított Theodora kezdetben kedves és segítőkész boszorkány, ám a történet végére átalakul a zöld színű gonosszá, és örök bosszút esküszik Óz birodalma ellen. Mila Kunis állítólag tartott a szereptől, elmondása szerint Margaret Hamilton alakítása olyan ikonikus volt, hogy alig merte elvállalni Theodora karakterének megformálását.
Cynhia Erivo vette át a stafétát Idina Menzeltől a Wicked Elphaba-jaként. A 2024-ben debütált Wicked hatalmas sikert aratott a nézők és a kritika körében egyaránt. A Wicked második része november 20-án debütált a hazai mozikban.
