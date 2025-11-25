A zöld boszorkány története: Elphaba karaktere a Wicked előtt

A Wicked 2. része november 20-án érkezett a magyar mozikba Ariana Grande, Cynthia Erivo és Jeff Goldblum főszereplésével. A 2024-ben debütált első film óta óriási rajongás övezi a szereplőket és az L. Frank Baum Óz a nagy varázsló című regényéből táplálkozó musicalt. Jon M. Chu rendezése és Cynthia Erivo alakítása méltóképpen adózik a gonosz nyugati boszorkány, Elphaba karakterének, akit az évtizedek alatt számos színésznő hívott életre. Íme Elphaba korábbi megformálói.

A Wicked sztárja, Cynthia Erivo nem az első zöld bőrbe bújt nyugati boszorkány (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Wicked és Óz a nagy varázsló boszorkányai

Margaret Hamilton

Margaret Hamilton az 1939-es Óz, a csodák csodája című Victor Fleming rendezésben alakította a gonosz nyugati boszorkány karakterét. A film L. Frank Baum regényének első filmes adaptációja volt. Fleming rendezése a Judy Garland által alakított Dorothy Gale történetét meséli el, aki kansasi otthonából egy tornádó közreműködésével kerül Óz földjére. Margaret Hamilton volt az első, aki zöldre festett bőrrel alakította a boszorkányt, bár Baum regényében nem történik utalás arra, hogy a nyugati boszorkány zöld színű lenne. Erre főként azért került sor, ami miatt Victor Fleming alkotása filmtörténeti jelentőségűvé vált a szépiából Technicolorral színesbe váltó képsorokkal, a rendező ugyanis úgy vélte, a színesben forgatás lehetőségével sokkal látványosabb lenne a gonosz boszorkány, ha zöld lenne a bőre. Ennek sajnos meglett a böjtje, ugyanis a felhasznált festék rezet tartalmazott, Margaret Hamilton pedig az egyik jelenetben harmadfokú égési sérüléseket szenvedett egy balul elsült füstös trükk következtében.

Margaret Hamilton haláláig állította, hogy ez volt élete kedvenc alakítása (Fotó: Toronto Star)

Mabel King

Mabel King a Sidney Lumet rendezésében készült The Wiz című filmben alakította a gonosz nyugati boszorkány szerepét. Lumet izgalmas újragondolása Harlembe helyezi a varázslatos történetet. Dorothy szerepét Diana Ross énekesnő játszotta, aki ebben a feldolgozásban egy tanítónő, és egy hóvihar következtében kerül Óz birodalmába. A cselekmény innentől kezdve nagyjából megegyezik az eredetivel, a főszerepekben Michael Jacksont láthatjuk Madárijesztőként, Ted Rosst Gyáva Oroszlánként és Nipsey Russellt Bádogemberként. Mabel King egy gonosz és zsarnokoskodó gyártulajdonosként testesíti meg a gonosz nyugati boszorkányt, de az izgalmas átdolgozással együtt, végül az eredeti történethez híven ő is elnyeri méltó büntetését.