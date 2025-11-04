Derryben már nemcsak Pennywise-tól, hanem a woke gondolatoktól is félhetnek a gyerekek

Évek óta várják a rajongók, hogy Pennywise, vagyis Krajcáros, a gyilkos bohóc eredettörténetét megismerhessék. Az IT: Welcome to Derry című sorozat rögtön két epizóddal indított az HBO Maxon, a nézők azonban kissé skizoid hangulatba kerülhettek: az első rész mestermű, a második epizód viszont woke gondolatokkal átitatott polgárjogi dráma lett.

Krajcáros visszatér az IT: Welcome to Derry című sorozatban (Fotó: HBO Max)

IT: Welcome to Derry – mestermű vagy parasztvakítás?

Ez az a kérdés, amire még nem tudjuk a választ, ugyanis két epizód után 1:1 az állás ebben a meccsben. A történet mindenesetre erős és látványos: az Az című mozifilmek legparább pillanataival nyit, majd egy olyan epizódzáró jelenettel fejel meg mindent, ami után köpni-nyelni sem tudunk. A legtöbb filmes tabut megszegi, és nem mellesleg látványos vérfürdőt zúdít ránk. Ezzel szemben a második rész egy sekélyes, izgalmaktól szinte mentes melodráma arról, hogy a hatvanas években bizony nehéz volt a színesbőrűek sorsa, mivel a főszereplők többsége afroamerikai. Az üzenet kétségtelenül fontos és örökre megszívlelendő, de hogy ehhez mi köze van a horrorbohócnak, az már jó kérdés. Tartunk tőle, hogy semmi – ami hosszú távon ronthatja a széria megítélését, ha egy, alapvetően a félelemről szóló történetre ráerőltetnek egy társadalmi konfliktust is. A második epizódban emiatt érezhetően fókusztalanná válik a sztori, így csak remélni tudjuk, hogy ez csupán felvezetés a későbbi sarokpontokhoz.

Polgárjogi dráma vagy horror? Keresi még a fókuszát az ígéretes induló széria (Fotó: HBO Max)

Derry és az eltűnt gyerekek

A hatvanas években járunk. Az emberek nyakán ott a hidegháborús paranoia: bármelyik nagyhatalom egy pillanat alatt ledobhatja az atombombát a másikra, vagyis mindenki fél, és bűnbakokat keres. Már ebből is látszik, hogy Derry kisvárosa tökéletes terep Krajcáros működéséhez. A könyvből már ismerjük a gyilkos bohóc eredetét, ám a filmekben ez sosem volt egyértelműen kimondva. Az első két epizód alapján úgy tűnik, a széria közelebb visz minket Stephen King eredeti történetéhez – bár ne kiabáljuk el. A gyerekek horrorisztikus kalandja mellett egy titkos katonai támaszpont is a középpontba kerül, ahol egyre furcsább események veszik kezdetüket.