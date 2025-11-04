Derryben már nemcsak Pennywise-tól, hanem a woke gondolatoktól is félhetnek a gyerekek

Évek óta várják a rajongók, hogy Pennywise, vagyis Krajcáros, a gyilkos bohóc eredettörténetét megismerhessék. Az IT: Welcome to Derry című sorozat rögtön két epizóddal indított az HBO Maxon, a nézők azonban kissé skizoid hangulatba kerülhettek: az első rész mestermű, a második epizód viszont woke gondolatokkal átitatott polgárjogi dráma lett.
Ez az a kérdés, amire még nem tudjuk a választ, ugyanis két epizód után 1:1 az állás ebben a meccsben. A történet mindenesetre erős és látványos: az Az című mozifilmek legparább pillanataival nyit, majd egy olyan epizódzáró jelenettel fejel meg mindent, ami után köpni-nyelni sem tudunk. A legtöbb filmes tabut megszegi, és nem mellesleg látványos vérfürdőt zúdít ránk. Ezzel szemben a második rész egy sekélyes, izgalmaktól szinte mentes melodráma arról, hogy a hatvanas években bizony nehéz volt a színesbőrűek sorsa, mivel a főszereplők többsége afroamerikai. Az üzenet kétségtelenül fontos és örökre megszívlelendő, de hogy ehhez mi köze van a horrorbohócnak, az már jó kérdés. Tartunk tőle, hogy semmi – ami hosszú távon ronthatja a széria megítélését, ha egy, alapvetően a félelemről szóló történetre ráerőltetnek egy társadalmi konfliktust is. A második epizódban emiatt érezhetően fókusztalanná válik a sztori, így csak remélni tudjuk, hogy ez csupán felvezetés a későbbi sarokpontokhoz.
A hatvanas években járunk. Az emberek nyakán ott a hidegháborús paranoia: bármelyik nagyhatalom egy pillanat alatt ledobhatja az atombombát a másikra, vagyis mindenki fél, és bűnbakokat keres. Már ebből is látszik, hogy Derry kisvárosa tökéletes terep Krajcáros működéséhez. A könyvből már ismerjük a gyilkos bohóc eredetét, ám a filmekben ez sosem volt egyértelműen kimondva. Az első két epizód alapján úgy tűnik, a széria közelebb visz minket Stephen King eredeti történetéhez – bár ne kiabáljuk el. A gyerekek horrorisztikus kalandja mellett egy titkos katonai támaszpont is a középpontba kerül, ahol egyre furcsább események veszik kezdetüket.
A siker egyik garanciája Andy Muschietti személye, aki a mozifilmeket is sikerre vitte, valamint Bill Skarsgårdé, aki nemcsak a félelmeinkből táplálkozó bohóc megformálójaként, hanem producerként is támogatja a szériát. A gyerekszínészek meglepően jók: izgalmas arcok, természetes játék, és nem riadnak meg az extrém horrorjelenetektől sem. Nem lennénk meglepve, ha Mikkal Karim Fidler, Clara Stack, Jack Molloy Legault vagy Amanda Christine néhány éven belül Hollywood alfa generációjának vezető arcai között tűnnének fel. A rendező nem pazarolja a hatásos pillanatokat, de amit látunk, az garantáltan a takaró alá kényszerít minket – vagy legalábbis a párunk kezét széttördeljük közben.
Egy biztos: az HBO Max nagyon bízik az IT: Welcome to Derry sikerében, ugyanis rögtön három évadot rendelt be a sorozatból. A második évad premierje 2027-ben várható, a harmadikat pedig már be is jelentették az IMDb.com információi szerint. Úgy tűnik, a paraarcú bohóctól jó pár évig nem szabadulunk.
10/9 az első rész alapján, 10/7, ha a dupla nyitánt egyben értékeljük.
Az IT: Welcome to Derry első két epizódja az HBO Max kínálatában érhető el, hetente érkeznek az új epizódok a streamingszolgáltató kínálatába.
