Törések, zúzódások, halál — Nem csak Henry Cavill végzi a saját mutatványait

Ahogy a mai nap beszámoltunk róla, Henry Cavill lesérült a Hegylakó rebootra való felkészülés során. A színészt már régóta a vakmerőségéről ismerjük, ahogy ezt korábbi filmjeiben is láthattuk — és nem ő az egyetlen.

A Henry Cavill-filmekben saját kaszkadőr mutatványokat láthatunk (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Henry Cavill már korábban is vállalta a veszélyt

A színész alakította először Ríviai Geraltot a Vaják című Netflix sorozatban, ahol néha vakmerő jeleneteket kellett felvenni. 2020 decemberében történt balesete során a színész egy akrobatikus jelenetet vett fel, amelyben egy 6 méter magas akadálypályán kellett feladatokat teljesítenie, miközben biztonsági kötéllel volt rögzítve. A forgatás közben Cavill hirtelen fájdalmat érzett, és később kiderült, hogy a combizma sérült meg. A baleset miatt a forgatás néhány napra leállt, de a produkció folytatódott olyan jelenetekkel, amelyekben nem szerepelt a színész.

A Vajákhoz sok jelenetet Magyarországon forgattak (Fotó: Netflix)

Nicole Kidman veszélyes táncjelenetei

A Pánikszoba egyik főszerepét eredetileg Nicole Kidmannek szánták, de a színésznő még az előző filmje során szerzett sérülését fájlalta. A térde a Moulin Rouge! tánckoreográfiájának felvétele közben rándult meg, és emiatt nem tudta vállalni David Fincher thrillerjének fizikai megterhelését. A változás nagy terhet rótt a stábra, mivel a filmet Kidmannel képzelték el, de végül sikerült Jodie Fostert leszerződtetni a szerepre.

A film rendezője a forgatás előtt több hónapon át tanította a színészeket táncolni és énekelni (Fotó: Bazmark Films)

Tom Cruise vakmerő mutatványa, ami bekerült a filmbe

A színész a Mission Impossible filmekben maga vette fel a kaszkadőrjeleneteit. Egy londoni forgatás során, amikor két tető között kellett ugrania, nem érte el teljesen a túloldalt, és az ütközés pillanatában eltörte a bokáját. A kamera mindezt rögzítette, és a trükk utáni bicegése még a filmbe is bekerült. A baleset miatt hónapokra le kellett állítani a forgatást, de Cruise elképesztő gyorsasággal, hat hét után visszatért a munkához. Korábban egyébként motorral ugrott le egy szikláról ejtőernyővel, vagy biztosítás nélkül mászott sziklát.

A bokatörős mutatványt lentebb meg is nézhetjük.

A Vasember is bátor fajta — mégha valójában nincs is vasból

Robert Downey Jr. szintén maga csinálja több mutatványát is. A Vasember 3 forgatásán rosszul ugrott, és így ő is a bokáját törte, ami miatt a produkciót néhány hétig szüneteltetni kellett. A sérülés jelentős fennakadást okozott, és ezek után számos akciójelenete fizikailag megterhelőbb volt így számára. A csapat azonban a színész felépülésére várva átszervezte a forgatási ütemtervet, hogy a lehető legkevesebb időveszteséggel folytathassák a munkát.