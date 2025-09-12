Törések, zúzódások, halál — Nem csak Henry Cavill végzi a saját mutatványait

Ahogy a mai nap beszámoltunk róla, Henry Cavill lesérült a Hegylakó rebootra való felkészülés során. A színészt már régóta a vakmerőségéről ismerjük, ahogy ezt korábbi filmjeiben is láthattuk — és nem ő az egyetlen.
A színész alakította először Ríviai Geraltot a Vaják című Netflix sorozatban, ahol néha vakmerő jeleneteket kellett felvenni. 2020 decemberében történt balesete során a színész egy akrobatikus jelenetet vett fel, amelyben egy 6 méter magas akadálypályán kellett feladatokat teljesítenie, miközben biztonsági kötéllel volt rögzítve. A forgatás közben Cavill hirtelen fájdalmat érzett, és később kiderült, hogy a combizma sérült meg. A baleset miatt a forgatás néhány napra leállt, de a produkció folytatódott olyan jelenetekkel, amelyekben nem szerepelt a színész.
A Pánikszoba egyik főszerepét eredetileg Nicole Kidmannek szánták, de a színésznő még az előző filmje során szerzett sérülését fájlalta. A térde a Moulin Rouge! tánckoreográfiájának felvétele közben rándult meg, és emiatt nem tudta vállalni David Fincher thrillerjének fizikai megterhelését. A változás nagy terhet rótt a stábra, mivel a filmet Kidmannel képzelték el, de végül sikerült Jodie Fostert leszerződtetni a szerepre.
A színész a Mission Impossible filmekben maga vette fel a kaszkadőrjeleneteit. Egy londoni forgatás során, amikor két tető között kellett ugrania, nem érte el teljesen a túloldalt, és az ütközés pillanatában eltörte a bokáját. A kamera mindezt rögzítette, és a trükk utáni bicegése még a filmbe is bekerült. A baleset miatt hónapokra le kellett állítani a forgatást, de Cruise elképesztő gyorsasággal, hat hét után visszatért a munkához. Korábban egyébként motorral ugrott le egy szikláról ejtőernyővel, vagy biztosítás nélkül mászott sziklát.
A bokatörős mutatványt lentebb meg is nézhetjük.
Robert Downey Jr. szintén maga csinálja több mutatványát is. A Vasember 3 forgatásán rosszul ugrott, és így ő is a bokáját törte, ami miatt a produkciót néhány hétig szüneteltetni kellett. A sérülés jelentős fennakadást okozott, és ezek után számos akciójelenete fizikailag megterhelőbb volt így számára. A csapat azonban a színész felépülésére várva átszervezte a forgatási ütemtervet, hogy a lehető legkevesebb időveszteséggel folytathassák a munkát.
A legszomorúbb pont a listában. A holló című filmben Bruce Lee fia, Brandon Lee játszotta a főszerepet és egy időtlen alakítást nyújtott, mint egy igen szokatlan szuperhős — ugyanis kevesen tudják, hogy a film eredetileg képregényadaptáció. A végén azt láthatjuk, hogy egy harcjelenet közben a főhős lövést kap, minek következtében összeesik és meghal.
A pisztolyban viszont nem vaktöltény volt, hanem egy korábbi beragadt, valódi töltény, ami a színészt hasba találta. Több órás műtét után végül nem tudták megmenteni az életét. A film maradék jeleneteit, amiben Brandonnak is szerepe lett volna, a dublőrjével oldották meg.
