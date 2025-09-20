Clint Eastwood kifakadt Tom Cruise-ról: szerinte 100 év múlva is emlékezni fognak rá

Minél több ideje van valaki a szakmában, annál inkább lehet valami mély bölcsesség, tudás mögötte. Clint Eastwood már 1955 óta része a filmvilágnak, a ranglétrát bejárta egy szép alkotói skálával színészként és rendezőként. Ha ő nevezi meg az általa vélt legjobb színészt, annak súlya van — ahogy azt Cameron Crowe rendező sikeresen ki is derítette beszélgetésük révén.

A Clint Eastwood filmek a bizonyítékok: a mozis veterán szakmai rálátása aranyat érhet (Fotó: Janet Gough)

Clint Eastwood, a Tom Cruise filmek nagy rajongója

Cameron Crowe, akit a Vanília égbolt című filmjéről ismerhetünk elmesélt egy rövid történetet a New York Timesnak arról, amikor a legendával, Clint Eastwooddal ült le beszélgetni.

Ugyanaz az ügyvédem, mint Clint Eastwoodnak és meghívott engem egy vacsorapartyra. Leültetett Clint Eastwood mellé és hirtelen ideges lettem. Mit mondhatsz Clint Eastwoodnak? Szóval csak ülök ott és Clint Eastwood odahajol hozzám és azt mondja: 'Tom Cruise' — mire én: 'Azta, igen, Tom Cruise. Imádok Tom Cruise-al dolgozni.' Erre ő azt mondja: 'Száz év múlva is emlékezni fognak rá! Ez aztán a karrier, Tom Cruise karrierje'.

Crowe hozzátette, hogy Tom Cruise szerinte lassan leáll az akciófilmekkel, hogy karakter-központúbb filmek felé terelődjön tovább — legközelebb Alejandro González Iñárritu mellett.

Hiszek abban, hogy ez az idő egyszer el fog jönni, sőt lehet már el is kezdődött — ahogy folyamatosan belesimul a karakter szerepekbe csakúgy, ahogy belesimult az akció szerepekbe a legnagyobb minőséggel. Ez a Paul Newman karakter fázis már a sarkon lehet és sokkolni fogja az embereket.

A Tom Cruise filmek főleg az akciókról híresek — ilyen A holnap határa is (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Clint Eastwood vajon a jövőbe láthat?

A legendás színész és rendező sok mindent láthatott már közel 70 éves karrierje során, ezért jobban ráláthat olyan szakmai szempontokra, amiket mi esetekben csak érzékelhetünk. Azt viszont mindenki látja, hogy Tom Cruise erőteljes, magabiztos színészi jelenléttel rendelkezik, aki tőle telhetően mindent megtesz a szerepeiért. A Mission Impossible filmekben maga végzi a kaszkadőrjeleneteit még úgy is, hogy egyszer a bokáját is beletörte, hegyről ugratott motorral, a Top Gun: Maverickben maga is vezetett vadászrepülőt, volt már érzékeny szerepben az Esőember és a Jerry Maguire filmekben és amikor nem számítottunk rá, kacagtatóan sokkolt a Trópusi viharban.