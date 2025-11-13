Meghökkentő, mekkora pénzt kaszál Timothée Chalamet: mutatjuk a szépfiú vagyonát

Brutális gyarapodás várható a 29 éves szupersztár bankszámláján, aminek Kylie Jenner biztosan nagyon örül majd. Timothée Chalamet ugyanis az utóbbi évek sorozatos anyagi és kritikai sikerei után a következő filmjére 25 millió dolláros szerződést kapott a producerektől. Ekkora összeget eddig Hollywoodban csak a legszűkebb elit tudott kiharcolni, ám 30 év alatti színész még soha nem kapott tisztán, bónuszok nélkül ekkora gázsit. Ezzel végképp a sztárvilág egyik legszebb és leggazdagabb fiatal párja lesz Timothée Chalamet és Kylie Jenner.
A jelenleg a Dűne harmadik részét forgató sztár következő filmjét a tervek szerint jövőre kezdi forgatni: ez lesz a High Side című heist-movie James Mangold rendezésében, akivel tavaly a Sehol se otthon című Bob Dylan-életrajzi filmet vitték sikerre. A történet szerint Billy egy korábbi profi MotoGP-versenyző, akinek karrierje egy súlyos baleset miatt véget ért. Amikor léhűtő bátyja felbukkan, Billy hirtelen egy bankrablás-sorozat közepén találja magát, ahol nagy hasznát veszik korábbi motoros tudásának. A leírás alapján egy extra látványos, feszült akciófilmre számíthatunk, számos drámai csavarral – ez pedig abszolút Chalamet terepe. A színész gázsija a hírek szerint 25 millió dollár lesz, amivel ő lesz az első 30 év alatti színész, aki ekkora fizetést kap.
Timothée Chalamet vagyona igencsak jelentős: íme az eddigi gázsijai
Az utóbbi években a színész brutális összegeket keresett sikerfilmjeivel, amelyek után a szerződése szerint bónusz is járt neki:
A 25 millió dolláros gázsi azonban csak egy nagyon szűk elitklub kiváltsága Hollywoodban. A legfiatalabban eddig Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence kaptak ekkora fizetést, ám ők is már a harmincas éveik elején jártak. Hasonló összegekért dolgozik Brad Pitt, Tom Cruise vagy Julia Roberts, akik több évtizede az álomgyár megkérdőjelezhetetlen sztárjai.
Sokan tartják Timmyt a Z generáció DiCapriójának: a kisebb független filmektől a hollywoodi szuperprodukciókig minden műfajban helytáll, és bármit csinál, azt imádja a közönség. Fiatal kora ellenére már két Oscar-jelölése van, és nagyon úgy tűnik, jövőre a harmadikra is készülhet – sőt, a hírek szerint nagy eséllyel akár a szobrot is hazaviheti a Marty Supreme című sportfilm kapcsán. Ki tudja, talán az új filmjéből kapott gázsijából egy jegygyűrű is kerül majd Kylie Jenner ujjára?
