Meghökkentő, mekkora pénzt kaszál Timothée Chalamet: mutatjuk a szépfiú vagyonát

Brutális gyarapodás várható a 29 éves szupersztár bankszámláján, aminek Kylie Jenner biztosan nagyon örül majd. Timothée Chalamet ugyanis az utóbbi évek sorozatos anyagi és kritikai sikerei után a következő filmjére 25 millió dolláros szerződést kapott a producerektől. Ekkora összeget eddig Hollywoodban csak a legszűkebb elit tudott kiharcolni, ám 30 év alatti színész még soha nem kapott tisztán, bónuszok nélkül ekkora gázsit. Ezzel végképp a sztárvilág egyik legszebb és leggazdagabb fiatal párja lesz Timothée Chalamet és Kylie Jenner.

Timothée Chalamet díjak mellett hatalmas pénzeket is kaszál (Fotó: CraSH)

Timotheé Chalamet filmjei után a gázsija is hatalmas lesz

A jelenleg a Dűne harmadik részét forgató sztár következő filmjét a tervek szerint jövőre kezdi forgatni: ez lesz a High Side című heist-movie James Mangold rendezésében, akivel tavaly a Sehol se otthon című Bob Dylan-életrajzi filmet vitték sikerre. A történet szerint Billy egy korábbi profi MotoGP-versenyző, akinek karrierje egy súlyos baleset miatt véget ért. Amikor léhűtő bátyja felbukkan, Billy hirtelen egy bankrablás-sorozat közepén találja magát, ahol nagy hasznát veszik korábbi motoros tudásának. A leírás alapján egy extra látványos, feszült akciófilmre számíthatunk, számos drámai csavarral – ez pedig abszolút Chalamet terepe. A színész gázsija a hírek szerint 25 millió dollár lesz, amivel ő lesz az első 30 év alatti színész, aki ekkora fizetést kap.

Sikerfilmje, a Sehol se otthon rendezőjével forgat újra Chalamet (Fotó: imdb.com)

Timothée Chalamet vagyona igencsak jelentős: íme az eddigi gázsijai

Az utóbbi években a színész brutális összegeket keresett sikerfilmjeivel, amelyek után a szerződése szerint bónusz is járt neki:

Dűne 1. rész: 2,2 millió dollár

Dűne 2. rész: 3 millió dollár

Sehol se otthon: 4 millió dollár

Wonka: 9 millió dollár

A 25 millió dolláros gázsi azonban csak egy nagyon szűk elitklub kiváltsága Hollywoodban. A legfiatalabban eddig Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence kaptak ekkora fizetést, ám ők is már a harmincas éveik elején jártak. Hasonló összegekért dolgozik Brad Pitt, Tom Cruise vagy Julia Roberts, akik több évtizede az álomgyár megkérdőjelezhetetlen sztárjai.