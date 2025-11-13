Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghökkentő, mekkora pénzt kaszál Timothée Chalamet: mutatjuk a szépfiú vagyonát

Leonardo DiCaprio
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 18:15
kylie jennerTimothée ChalamethírekgázsiBrad Pittfilm
A 29 éves színész olyan üzletet kötött, amilyet korábban még egyetlen 30 év alatti színész sem. Timothée Chalamet a következő gázsijával olyan elit klubhoz csatlakozik, amelynek tagja többek között Leonardo DiCaprio, Brad Pitt és Julia Roberts is.
Bors
A szerző cikkei

Brutális gyarapodás várható a 29 éves szupersztár bankszámláján, aminek Kylie Jenner biztosan nagyon örül majd. Timothée Chalamet ugyanis az utóbbi évek sorozatos anyagi és kritikai sikerei után a következő filmjére 25 millió dolláros szerződést kapott a producerektől. Ekkora összeget eddig Hollywoodban csak a legszűkebb elit tudott kiharcolni, ám 30 év alatti színész még soha nem kapott tisztán, bónuszok nélkül ekkora gázsit. Ezzel végképp a sztárvilág egyik legszebb és leggazdagabb fiatal párja lesz Timothée Chalamet és Kylie Jenner.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet díjak mellett hatalmas pénzeket is kaszál (Fotó: CraSH)

Timotheé Chalamet filmjei után a gázsija is hatalmas lesz

A jelenleg a Dűne harmadik részét forgató sztár következő filmjét a tervek szerint jövőre kezdi forgatni: ez lesz a High Side című heist-movie James Mangold rendezésében, akivel tavaly a Sehol se otthon című Bob Dylan-életrajzi filmet vitték sikerre. A történet szerint Billy egy korábbi profi MotoGP-versenyző, akinek karrierje egy súlyos baleset miatt véget ért. Amikor léhűtő bátyja felbukkan, Billy hirtelen egy bankrablás-sorozat közepén találja magát, ahol nagy hasznát veszik korábbi motoros tudásának. A leírás alapján egy extra látványos, feszült akciófilmre számíthatunk, számos drámai csavarral – ez pedig abszolút Chalamet terepe. A színész gázsija a hírek szerint 25 millió dollár lesz, amivel ő lesz az első 30 év alatti színész, aki ekkora fizetést kap.

Sikerfilmje, a Sehol se otthon rendezőjével forgat újra Chalamet (Fotó: imdb.com)

Timothée Chalamet vagyona igencsak jelentős: íme az eddigi gázsijai

Az utóbbi években a színész brutális összegeket keresett sikerfilmjeivel, amelyek után a szerződése szerint bónusz is járt neki:

  • Dűne 1. rész: 2,2 millió dollár
  • Dűne 2. rész: 3 millió dollár
  • Sehol se otthon: 4 millió dollár
  • Wonka: 9 millió dollár

A 25 millió dolláros gázsi azonban csak egy nagyon szűk elitklub kiváltsága Hollywoodban. A legfiatalabban eddig Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence kaptak ekkora fizetést, ám ők is már a harmincas éveik elején jártak. Hasonló összegekért dolgozik Brad Pitt, Tom Cruise vagy Julia Roberts, akik több évtizede az álomgyár megkérdőjelezhetetlen sztárjai.

David di Donatello 2025 Red Carpet Arrivals
Timothée Chalamet és Kylie Jenner Hollywood legjobban kereső fiatal párja (Fotó: KGC-356)

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio utóda?

Sokan tartják Timmyt a Z generáció DiCapriójának: a kisebb független filmektől a hollywoodi szuperprodukciókig minden műfajban helytáll, és bármit csinál, azt imádja a közönség. Fiatal kora ellenére már két Oscar-jelölése van, és nagyon úgy tűnik, jövőre a harmadikra is készülhet – sőt, a hírek szerint nagy eséllyel akár a szobrot is hazaviheti a Marty Supreme című sportfilm kapcsán. Ki tudja, talán az új filmjéből kapott gázsijából egy jegygyűrű is kerül majd Kylie Jenner ujjára?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu