Kylie Jenner forró fotón villantotta meg kidolgozott testét

A 28 éves Kylie Jenner, aki nemrég szívszorító módon osztotta meg szeretett kutyája, Norman elvesztését, most egy spontán fotózáson vett részt.

Kylie Jenner gyakran posztol képeket magáról az Alo Yoga fitneszruháiban Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Kylie Jenner elbűvölő képeken mutatja meg alakját

Kylie egy bordó színű sportmelltartót viselt, amely tökéletesen követte felsőtestének formáját, valamint egy hozzáillő rövidnadrágot. Szettjét egy nagy méretű táskával egészítette ki, amely szintén a sötétlila-bordós árnyalatban készült. Haja középen elválasztva, könnyedén omlott vállára volument adó hullámokban.

A valóságshow-sztár sminkje napközben kifinomult volt: szempilláit rétegnyi szempillaspirál emelte ki, szeme köré finom árnyalat került, az arccsontjára rózsaszín pirosító került a ragyogás érdekében.

Fotó: Instagram / Kylie Jenner

Kylie Jenner legújabb posztja alig egy nappal azután jelent meg, hogy bejelentette szeretett kutyája, Norman, egy olasz agár, közel 13 évesen elhunyt - számolt be róla a Daily Mail.

Instagramon osztotta meg a szomorú hírt, számos fotóval az állatról:

Szeretett Norman emlékére. Még mindig emlékszem arra a napra, amikor hazavittelek. Soha semmit nem szerettem ennyire. Mindig is olasz agarat szerettem volna gyerekkoromban, de anyukám soha nem engedte. Aztán, rögtön a 17. születésnapom után, megkaptalak karácsonyra, és ez volt a legjobb ajándék, amit valaha kaphattam

- írta Kylie az Instagram-bejegyzésében.

A sztár később hozzátette: „Tudtam, hogy öregedsz, és próbáltam felkészülni, de nehéz elveszíteni téged, Norm. Boldoggá tesz, hogy a gyerekeim találkozhattak veled és szerethették téged. Drága Normyyyym, fáj a szívem érted. Nyugodj békében, kedves Normandle. Örökké szeretni foglak.”