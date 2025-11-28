Itt a vége, fuss el véle! Itt van minden, amit tudnod kell a Stranger Things utolsó évadáról

November végén került a nézők elé a Stranger Things utolsó évada, legalábbis annak első szakasza. Hogy a többi mikor, és mi minden tudható még róla, az kiderül cikkünkből.
1.
A Stranger Things immár kilenc éve varázsolja el a nézőket, hiszen az első évada 2016-ban debütált a Netflixen, és lett rögtön világsiker. A misztikus ifjúsági sorozat hőseivel most jó hosszú szünet után találkozhatunk, hiszen 2022-ben kaptuk meg az előző, negyedik felvonás epizódjait.
2.
A sorozatot megalkotó Duffer fivérek még a COVID alatti leállás idején dolgozták ki a sorozat hátralévő sztoriját. Az ötödik évad epizódjainak részletesebb kidolgozása pedig egy 2022 augusztusában összeülő írócsapat munkájából született meg.
3.
Az ötödik évad epizódjait maratoni hosszúságú, 12 hónapos forgatáson vették fel, ami 2024 januárja és decembere között zajlott.
4.
Az ötödik évad cselekménye 1987 őszén veszi fel a történet fonalát.
5.
A Stranger Things világában meghatározó szerepet játszik a történet fő helyszínéül szolgáló fiktív kisváros, Hawkins. Az előző évadok során a főhősök aztán már ellátogattak sok más helyre is, még a Szovjetunióba is eljutottak. A finálé azonban újra visszatér oda, ahol minden kezdődött: az ötödik évad cselekménye teljes egészében Hawkinsban játszódik.
6.
Az alkotók híres filmklasszikusokat is megidéznek az új epizódokban. A Jurassic Park nevezetes konyhai bujkálós jelenete és a Reszkessetek, betörők! is felismerhető inspirációt jelentett számukra.
7.
Az ötödik évadban visszatér minden fontosabb eddigi szereplő, és csatlakozik hozzájuk egy igazi világsztár is: a Terminátor-filmek hősnője, Linda Hamilton egy kormányügynököt alakít.
8.
A főgonosz Vecnát megformáló Jamie Campbell Bower a szerepre készülve olyan híres filmkaraktereket tanulmányozott, mint a Harry Potter-mozik Voldemortja, vagy a Hellraiser-ből Pinhead.
9.
Jamie Campbell Bower a magánéletében sem riad vissza egy kis gonoszkodástól: a forgatás után megtartotta Vecna műkezét, és azóta azzal ijesztgeti otthon a vendégeit.
10.
A sorozatokban szokásosnál hosszabb epizódokra számíthatunk a monumentális fináléban: a részek hossza minimum egy óra, de akadnak majd mozifilmes hosszúságú részek is.
11.
A mozifilmes lépték a költségvetésre is igaz volt: egy-egy epizód 50-60 millió dollárba került, így a végösszeg jóval 400 millió dollár felett járt.
12.
Neves mozifilmes rendezők is részt vettek az ötödik évad elkészítésében. Frank Darabont (A remény rabjai, Halálsoron) ráadásul hosszú alkotói szünet után vállalta el ezt a feladatot Stranger Things-rajongóként.
13.
Az ötödik évad három darabra szedve érkezik a nézők elé. Az első négy epizód november 26-tól látható a Netflixen, a következő három rész december 25-tól, míg a maradék december 31-én debütál.
14.
A legszerencsésebbek moziban is láthatták-láthatják a Stranger Thingset. Az ötödik évad díszbemutatóját november 6-án tartották egy Los Angeles-i filmszínházban, a finálé epizódjainak pedig szerveznek mozis vetítéseket is az Egyesült Államokban és Kanadában december folyamán.
15.
Ha a Stranger Things ebben a formában véget is ér most, de másképp azért folytatódni fog. A Stranger Things: The First Shadow című színházi előadás például már most nagy sikerrel fut Londonban, de készülnek majd a Stranger Things világában játszódó egyéb sorozatok is, elsőnek egy animációs.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.