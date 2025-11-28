Itt a vége, fuss el véle! Itt van minden, amit tudnod kell a Stranger Things utolsó évadáról

November végén került a nézők elé a Stranger Things utolsó évada, legalábbis annak első szakasza. Hogy a többi mikor, és mi minden tudható még róla, az kiderül cikkünkből.

A Bon Jovi hatás? Millie Bobby Brown férje oldalán igazi nővé érett, így egészen fura visszanézni a korábbi részeket (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Stranger Things kisokos

1.

A Stranger Things immár kilenc éve varázsolja el a nézőket, hiszen az első évada 2016-ban debütált a Netflixen, és lett rögtön világsiker. A misztikus ifjúsági sorozat hőseivel most jó hosszú szünet után találkozhatunk, hiszen 2022-ben kaptuk meg az előző, negyedik felvonás epizódjait.

2.

A sorozatot megalkotó Duffer fivérek még a COVID alatti leállás idején dolgozták ki a sorozat hátralévő sztoriját. Az ötödik évad epizódjainak részletesebb kidolgozása pedig egy 2022 augusztusában összeülő írócsapat munkájából született meg.

3.

Az ötödik évad epizódjait maratoni hosszúságú, 12 hónapos forgatáson vették fel, ami 2024 januárja és decembere között zajlott.

4.

Az ötödik évad cselekménye 1987 őszén veszi fel a történet fonalát.

5.

A Stranger Things világában meghatározó szerepet játszik a történet fő helyszínéül szolgáló fiktív kisváros, Hawkins. Az előző évadok során a főhősök aztán már ellátogattak sok más helyre is, még a Szovjetunióba is eljutottak. A finálé azonban újra visszatér oda, ahol minden kezdődött: az ötödik évad cselekménye teljes egészében Hawkinsban játszódik.

6.

Az alkotók híres filmklasszikusokat is megidéznek az új epizódokban. A Jurassic Park nevezetes konyhai bujkálós jelenete és a Reszkessetek, betörők! is felismerhető inspirációt jelentett számukra.

A Stranger Things 5. évad 1. része lefagyasztotta a Netflixet, rajongók milliói maradtak hoppon (Fotó: Netflix via Bestimage)

7.

Az ötödik évadban visszatér minden fontosabb eddigi szereplő, és csatlakozik hozzájuk egy igazi világsztár is: a Terminátor-filmek hősnője, Linda Hamilton egy kormányügynököt alakít.

8.

A főgonosz Vecnát megformáló Jamie Campbell Bower a szerepre készülve olyan híres filmkaraktereket tanulmányozott, mint a Harry Potter-mozik Voldemortja, vagy a Hellraiser-ből Pinhead.

9.

Jamie Campbell Bower a magánéletében sem riad vissza egy kis gonoszkodástól: a forgatás után megtartotta Vecna műkezét, és azóta azzal ijesztgeti otthon a vendégeit.